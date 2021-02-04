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Ученые начали тестировать на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Ученые начали тестировать на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщает Reuters, результаты будут известны в июне текущего года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну прямо бармены какие-то, те тоже коктейли делают.
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04.02.2021 09:37 Ответить
За этими "вченными" уже плачет очередной Нюрнбергский трибунал. Уродов в белых халатах ничему не учат уроки истории, - судебные процессы над немецкими врачами, которые проводили медицинские эксперименты над людьми...
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04.02.2021 09:41 Ответить
ты еврей? медики там тупо выполняли приказ. и даи науке много чего.
Я конечно против их методов, но даже Сралин много чего дал - как не надо жить. Правда на Рашке так и "живут" до сих пор, стараньем Рузвельта проклятого.
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04.02.2021 09:50 Ответить
Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2621
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04.02.2021 11:45 Ответить
Уважуха, все дела.
https://www.youtube.com/watch?v=CGK2473BWfs&t=5302s
ну там про медведя послушай
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04.02.2021 11:58 Ответить
Ого какая вы жертва, тех самых врачей с Нюрнберга?
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04.02.2021 09:51 Ответить
это уже интересней тк у спутника с астразенекой одинаковый способ действия, вот тут уже совершенно разные, результаты могут как сильно в плюс так и в минус
а может подопытные и попередохнут
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04.02.2021 09:52 Ответить
"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3245924\\\\\\\\\\

Не, просто как побольше бабла снять, как-то....
сперва - дефицит, а потом = Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9901 (все фармацевты, кроме наших как всегда, при бабле и с икрой на бутербродах)
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04.02.2021 09:52 Ответить
Схоже на переділ ринку.
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04.02.2021 09:58 Ответить
Темна душа маленького человека....
Просто удивительно - как из такого маленького может вылазить такое огромное количество дерьма по любому поводу?
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04.02.2021 12:25 Ответить
 
 