Ученые начали тестировать на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca
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Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.
Как сообщает Reuters, результаты будут известны в июне текущего года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, будут изучены иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.
"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в исследовании примут участие больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.
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Я конечно против их методов, но даже Сралин много чего дал - как не надо жить. Правда на Рашке так и "живут" до сих пор, стараньем Рузвельта проклятого.
https://www.youtube.com/watch?v=CGK2473BWfs&t=5302s
ну там про медведя послушай
а может подопытные и попередохнут
Не, просто как побольше бабла снять, как-то....
сперва - дефицит, а потом = (все фармацевты, кроме наших как всегда, при бабле и с икрой на бутербродах)
Просто удивительно - как из такого маленького может вылазить такое огромное количество дерьма по любому поводу?