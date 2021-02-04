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Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей під час поєднання доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.

Як повідомляє Reuters, результати будуть відомі в червні поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

Також читайте: Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені

Автор: Наталя Джума
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Ну прямо бармены какие-то, те тоже коктейли делают.
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04.02.2021 09:37 Відповісти
За этими "вченными" уже плачет очередной Нюрнбергский трибунал. Уродов в белых халатах ничему не учат уроки истории, - судебные процессы над немецкими врачами, которые проводили медицинские эксперименты над людьми...
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04.02.2021 09:41 Відповісти
ты еврей? медики там тупо выполняли приказ. и даи науке много чего.
Я конечно против их методов, но даже Сралин много чего дал - как не надо жить. Правда на Рашке так и "живут" до сих пор, стараньем Рузвельта проклятого.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2621
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04.02.2021 11:45 Відповісти
Уважуха, все дела.
https://www.youtube.com/watch?v=CGK2473BWfs&t=5302s
ну там про медведя послушай
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04.02.2021 11:58 Відповісти
Ого какая вы жертва, тех самых врачей с Нюрнберга?
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04.02.2021 09:51 Відповісти
это уже интересней тк у спутника с астразенекой одинаковый способ действия, вот тут уже совершенно разные, результаты могут как сильно в плюс так и в минус
а может подопытные и попередохнут
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04.02.2021 09:52 Відповісти
"Данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3245924\\\\\\\\\\

Не, просто как побольше бабла снять, как-то....
сперва - дефицит, а потом = Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9901 (все фармацевты, кроме наших как всегда, при бабле и с икрой на бутербродах)
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04.02.2021 09:52 Відповісти
Схоже на переділ ринку.
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04.02.2021 09:58 Відповісти
Темна душа маленького человека....
Просто удивительно - как из такого маленького может вылазить такое огромное количество дерьма по любому поводу?
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04.02.2021 12:25 Відповісти
 
 