Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca
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Британські вчені почали дослідження імунних відповідей під час поєднання доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.
Як повідомляє Reuters, результати будуть відомі в червні поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.
"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.
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Я конечно против их методов, но даже Сралин много чего дал - как не надо жить. Правда на Рашке так и "живут" до сих пор, стараньем Рузвельта проклятого.
https://www.youtube.com/watch?v=CGK2473BWfs&t=5302s
ну там про медведя послушай
а может подопытные и попередохнут
Не, просто как побольше бабла снять, как-то....
сперва - дефицит, а потом = (все фармацевты, кроме наших как всегда, при бабле и с икрой на бутербродах)
Просто удивительно - как из такого маленького может вылазить такое огромное количество дерьма по любому поводу?