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Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені

Вчені з Кембриджського університету виявили небезпечні мутації коронавірусу, що знижують ефективність вакцини вдесятеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Вчені з Кембриджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму B.1.1.7, названої E484K, що сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці та Бразилії.

Як показали антитіла, вилучені з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина вдесятеро менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K.

Читайте: Вакцина від COVID-19 ефективна проти нового штаму коронавірусу, - МОЗ Німеччини

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок підтвердив, що випадки мутації були виявлені в Брістолі та Ліверпулі, і тепер у цих районах цих міст буде проведено масове тестування.

Тим часом першу дозу вакцини в Британії отримали вже 10 млн осіб, і вчені впевнені, що програма вакцинації допоможе знизити захворюваність і смертність навіть у тому випадку, якщо вакцина буде не такою ефективною проти нової мутації.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
У них еще в запасе животные как переносчики для вечного карантина.
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04.02.2021 07:56
+6
якщо у 10 разів зменшується ефективність якісних вакцин, то яка ефективність буде у фуфловакцин та щеплень для худоби (російська вакцина)
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04.02.2021 07:56
+4
Було б все так просто, ми б вже на нежить не хворіли б. Будь-які респіраторні віруси мутують, пройшовши всього через декількох людей.
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04.02.2021 08:26
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Ось така муйня, малята!
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04.02.2021 07:52 Відповісти
якщо у 10 разів зменшується ефективність якісних вакцин, то яка ефективність буде у фуфловакцин та щеплень для худоби (російська вакцина)
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04.02.2021 07:56 Відповісти
У них еще в запасе животные как переносчики для вечного карантина.
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04.02.2021 07:56 Відповісти
Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 6357 №63
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04.02.2021 08:01 Відповісти
Пятачок, ты что-ли? Тебя забанили, под другим ником вылез?
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04.02.2021 08:05 Відповісти
Я невмирущий. Запаряться. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 426
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04.02.2021 08:08 Відповісти
А помнишь как ты меня гонял?
Ну так это, служба такая...© )))
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04.02.2021 09:23 Відповісти
А цей шо тобі зробив?
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04.02.2021 08:14 Відповісти
Так і не довів що я порохобот, тому і потрапив до списку тріпачів.
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04.02.2021 08:36 Відповісти
Та сдался ты мне, чтобы ещё доказывать что-то 😁
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04.02.2021 11:18 Відповісти
Так не плещи язиком що я порохобот. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7203
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04.02.2021 11:24 Відповісти
Не, ты педробот!
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04.02.2021 11:28 Відповісти
N 6 kop.
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04.02.2021 08:57 Відповісти
О, Лєнка. Ти ще жива?
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04.02.2021 09:05 Відповісти
Мутация не успела появится,а уже враг.. причем в 10 раз...а почему не в 9,5? Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 1196другими словами чувак принял Фуфломицин Путлера,и сразу хрясь...мутация пришла и снизила эффективность в 10 раз...Капец....
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04.02.2021 07:57 Відповісти
"Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K." шо, чукча не читатель ?Источник: https://censor.net/ru/n3245906
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04.02.2021 08:08 Відповісти
Фарм мафія не спить, вона гроші заробляє.

Пошукайте джерело інформації і вам відкриються очі)
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04.02.2021 10:50 Відповісти
У вас ранкове загострення?
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04.02.2021 10:05 Відповісти
Тобто ефективність найкращої вакцини буде 9%. Спасіння йок, но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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04.02.2021 07:59 Відповісти
Поехал я на рынок...,куплю бочку и буду жить как Диоген..., Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 5560
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04.02.2021 08:00 Відповісти
Диоген жил в деревянной, а на базаре продают железные, бронхит подхватишь, мутированный...
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04.02.2021 10:11 Відповісти
Короче в будущее возьмут не всех....
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04.02.2021 08:03 Відповісти
Помнится мне, пару месяцев назад зти горе - ученые говорили, что чем больше этот вирус мутирует, тем безопаснее он становится, и в конце он превратится в обыкновенную сезонную простуду. Видать не угадали - как всегда.
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04.02.2021 08:05 Відповісти
Почему не угадали ? Речь шла о смертности. И, судя по всему, она таки уменьшается. А вот насчет заразности или взаимодействия с существующими вакцинами никто ничего не обещал.
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04.02.2021 09:21 Відповісти
9% получается,а бабла сколько намыли.
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04.02.2021 08:06 Відповісти
нууу, таки уже капитан шустрик, или еще нет ?
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04.02.2021 08:09 Відповісти
Всех на карантин, на локдаун, в изоляцию!
Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 213
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04.02.2021 08:10 Відповісти
А все на изоляции поместятся? Рулон маловат. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5383
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04.02.2021 09:51 Відповісти
Бизнес проект мирового масштаба....,это когда паровые двигатели 19 века сменили на бензиновые и дизельные вначале 20...,прагресссс...
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04.02.2021 08:13 Відповісти
перед бензиновыми (дизель появился позже), после паровых, были с электрические.
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04.02.2021 10:14 Відповісти
Pfizer объявила, что их вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммоввремя публикации: 28 января 2021 г., 14:08 | последнее обновление: 28 января 2021 г., 14:08Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5506 Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 3009 Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7497Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 4189Компании-производители вакцины от коронавируса Pfizer and BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса эффективна также против британского и южноафриканского штаммов.Pfizer и ранее заявляла, что высока вероятность того, что вакцина остается эффективной в борьбе с британской мутацией, однако существовали опасения по поводу действия вакцины на южноафриканский штамм коронавируса.В своем заявлении компании пишут, что предварительные данные проведенного нового исследования "не указывают на необходимость создания новой вакцины для борьбы с мутациями".
Исследование было проведено компанией Pfizer и Техасским университетом. Ученые убедились, что антитела, появившиеся у 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, нейтрализовали оба штамма. Однако отмечается, что эффект, произведенный антителами на южноафриканские мутации, был "несколько ниже".Ранее компания Moderna, вакцина которой разработана на похожей технологии, также объявляла об эффективности своей вакцины против британского и южноафриканского штаммов.
https://www.newsru.co.il/health/28jan2021/pfizer_509.html?fbclid=IwAR0JpIR72GMui9Jc7LVSEzcT4jQZZchO0qPn-HeshS3O2gCQ73ex_F6ZBTM
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04.02.2021 08:15 Відповісти
20 человек. Это раз.
План продаж. Это два.

Ты что, ни разу не сталкивался с гарантийным ремонтом? Да первое, что говорят, даже представители европейских компаний - "это вы сами виноваты, с нашим изделием все ОК".
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04.02.2021 09:43 Відповісти
Да, а конкуренты говорят ровно обратное - истина по середине
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06.02.2021 11:57 Відповісти
У конкурентов из Астра Зенека ... то же самое.
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09.02.2021 10:59 Відповісти
Було б все так просто, ми б вже на нежить не хворіли б. Будь-які респіраторні віруси мутують, пройшовши всього через декількох людей.
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04.02.2021 08:26 Відповісти
Классно сгруппировались производители вакцины. Лохи потратят сотни миллионов, а потом оппа, а шо ж выхотели, мутирует зараза, сопите молча Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7405
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04.02.2021 08:30 Відповісти
так говорили же что вакцина эффективна еще совсем недавно..
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04.02.2021 08:32 Відповісти
А кто ту вакцину толком проверял? Вот и готовят информационную почву съезда с темы. Бабки получат, а если выяснят, что это фуфломицин - опачки, ребята, мутация. Все херня - давай по-новой.
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04.02.2021 09:40 Відповісти
Проверял. По экстренной (то есть усеченной / ускоренной) процедуре. Полного цикла исследований не проводилось. Но главная закавыка в другом.
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04.02.2021 09:44 Відповісти
С такой проверкой можно смело говорить - НИКТО ЕЕ ТОЛКОМ НЕ ПРОВЕРЯЛ.
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04.02.2021 09:46 Відповісти
В чём ?
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24.07.2021 16:26 Відповісти
Немає спасу на селі...
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04.02.2021 08:32 Відповісти
Слава Богу є. І він діє. Інакше ми би зараз сюди не постили. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 8192
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04.02.2021 09:42 Відповісти
Вакцина - не захист, а такий собі партбілєт.
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04.02.2021 08:35 Відповісти
т.е. из 55,5 % (Китайский) останется 5,55 % или как ?
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04.02.2021 08:38 Відповісти
О чем Вы? Вакцина с эффективностью 50% уже не вакцина, а такая себе рулетка.
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04.02.2021 09:43 Відповісти
так и я о том...что и 50 % как бы не очень..а снизить эффективность в 10 раз это вообще ничто...
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04.02.2021 09:48 Відповісти
Миру (нам) хотят сказать,что все время будете болеть, а мы будем все время "уколы зонтиком" делать.
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04.02.2021 08:49 Відповісти
И так пока не закончатся Ваши деньги. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5013 И заметьте, все кинулись в разработку вакцины. За лекарства молчек.
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04.02.2021 09:45 Відповісти
Против вирусов, лекарств нет, это не микроб который жрет и которого можно травонуть антибиотиком, вирус - это что то между живим организмом и мертвым набором химических элементов.
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04.02.2021 10:20 Відповісти
Я это просто здесь оставлю:
Противовирусные препараты
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04.02.2021 11:18 Відповісти
Противовирусные препараты - это лохотрон., такой как БАДы, гомеотерапия, уринотерапия...
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04.02.2021 12:29 Відповісти
Та неужели? Я так не считаю. Особенно в отношении БАДов. Так как знаю их хорошо и некоторіми пользуюсь регулярно как и витаминами. ИМХО сетевой маркетинг в купе с гербалайфами всякими БАДам сильно репутацию подпортил. А так они вполне имеют место біть. Я к примеру периодически употребляю Меморицитам и Лимонник. Нервонорм также.
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04.02.2021 12:38 Відповісти
Колгосп Білла Гейтса взяв підвищені зобов'язання до чергового з'їзду мальтузіанців - Кожному штаму ковиду нову вакцину! Бригадир буксирної бригади пандемії товариш Ральф Барік плідно працює на полях чашки Петрі збираючі досі не бачені врожаї штамів ковиду.
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04.02.2021 08:57 Відповісти
Нужно быстрее всех вакцинировать!
Иначе фарма не заработает свои 15 триллионов.
При 90% эффективности остается только 9% и 20% побочных эффектов.
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04.02.2021 09:33 Відповісти
ото ж, ми ще не знаємо про побічні ефекти вакціонування. Може статися що, вакцинація буде не краще самого ковіду, а в сумі матимо взагалі цікаві показники.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
В масштабах человечества вакцинация благо. Для конкретного человека - зло.
Совсем без побочных эффектов болезней не бывает, даже если они слабые или бессимптомные. Вакцина не лекарство, а слабый штамм болезни. Сам коронавирус не убивает людей.
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04.02.2021 10:07 Відповісти
Ну, про це варто розповісти здоровим, які вмерли чи стали інвалідами від вакцинації, а не від хвороби.
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04.02.2021 10:09 Відповісти
Не только рассказывают, кричат на всех перекрестках. Вот только они слушать не хотят.
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04.02.2021 10:14 Відповісти
"баби ще нарожають"
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04.02.2021 10:19 Відповісти
А вот это по настоящему страшно!
За кем гоняются молодые девчонки? За умными ботанами-задротами? Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7926 Такими как Билл Гейтс?
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04.02.2021 10:28 Відповісти
Поверьте, за Билами Гейтсами сейчас гоняются не меньше. Если не больше. В глазах женщины идеальный мужчина в плане мужа это гибрид кошелька с вибратором ИМХО. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7748
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04.02.2021 11:38 Відповісти
За ботанами начинают гоняться после 30 лет, когда они "стали на ноги". В школе и колледже их чмурят.
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04.02.2021 12:39 Відповісти
Ну дамочки за одноклассниками во все времена не гонялись. Больше за мужичками на 4-5 лет минимум старше. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 4831
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04.02.2021 12:41 Відповісти
Антип, привет.

Эмм... помнишь, что я тебе говорил на предмет развития/деградации? Вот. Начало, так сказать. Заметь - это уже говорит не укр. врач Голубковская, а ученые специалисты из "цивилизованого мира".

Производитель конечно же будет опровергать... потому как план продаж никто не отменял. Но поглядим.

И ответь пожалуйста. Правильно ли я считаю эффективность - декларируемая вроде как 98%, снижение к новому штамму в 10 раз меньше. То есть.
98% / 10 = 9,8%?
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04.02.2021 09:42 Відповісти
Короче, пропонують колотися кожен місяць.
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04.02.2021 09:48 Відповісти
Звісно. Фармацевти теж їсти хочуть регулярно.
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04.02.2021 09:49 Відповісти
чорна ікра зараз дуже дорога.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
Зараз, нажаль, все дуже дороге.
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04.02.2021 09:53 Відповісти
але ж, платити скажені гроші за те що не лікує?
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04.02.2021 10:10 Відповісти
Ну це питання риторичне. Так би мовити морального аспекту. Чим більше грошей - тим менше моралі. Аксіома. І ми таки сплачуємо більшістю шалені гроші за те, що не лікує. Тільки за офіційними данними наприклад на українському фарм ринку понад 60% ліків фальсифікат. В кращому разі плацебо.
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04.02.2021 11:12 Відповісти
Робоча сила зате дешева, все вигіднішою і вигіднішою стає професія олігарха..
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04.02.2021 10:24 Відповісти
Олігарх це не професія. Це більше стан душі та моралі.
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04.02.2021 11:14 Відповісти
Долбодятлам этой страны нужно в конце концов понять, что их дурят, доят, а в перспективе хотят с них сделать чучело...
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04.02.2021 10:25 Відповісти
Большая часть это понимает. А лучше всего это понимает наше руководство. Вот именно поэтому они и будут проводить компанию по вакцинации.
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04.02.2021 11:15 Відповісти
Антителозависимое усиление инфекции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR38ezycF-Yq0Vew_ADu9u3g-aNc-NB5GtVAD7AHLQD_Pv1iYhzZYO5YT5c
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06.02.2021 09:25 Відповісти
 
 