Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені
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Вчені з Кембриджського університету виявили небезпечні мутації коронавірусу, що знижують ефективність вакцини вдесятеро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
Вчені з Кембриджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму B.1.1.7, названої E484K, що сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці та Бразилії.
Як показали антитіла, вилучені з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина вдесятеро менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K.
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок підтвердив, що випадки мутації були виявлені в Брістолі та Ліверпулі, і тепер у цих районах цих міст буде проведено масове тестування.
Тим часом першу дозу вакцини в Британії отримали вже 10 млн осіб, і вчені впевнені, що програма вакцинації допоможе знизити захворюваність і смертність навіть у тому випадку, якщо вакцина буде не такою ефективною проти нової мутації.
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Исследование было проведено компанией Pfizer и Техасским университетом. Ученые убедились, что антитела, появившиеся у 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, нейтрализовали оба штамма. Однако отмечается, что эффект, произведенный антителами на южноафриканские мутации, был "несколько ниже".Ранее компания Moderna, вакцина которой разработана на похожей технологии, также объявляла об эффективности своей вакцины против британского и южноафриканского штаммов.
https://www.newsru.co.il/health/28jan2021/pfizer_509.html?fbclid=IwAR0JpIR72GMui9Jc7LVSEzcT4jQZZchO0qPn-HeshS3O2gCQ73ex_F6ZBTM
План продаж. Это два.
Ты что, ни разу не сталкивался с гарантийным ремонтом? Да первое, что говорят, даже представители европейских компаний - "это вы сами виноваты, с нашим изделием все ОК".
Противовирусные препараты
Иначе фарма не заработает свои 15 триллионов.
При 90% эффективности остается только 9% и 20% побочных эффектов.
Совсем без побочных эффектов болезней не бывает, даже если они слабые или бессимптомные. Вакцина не лекарство, а слабый штамм болезни. Сам коронавирус не убивает людей.
За кем гоняются молодые девчонки? За умными ботанами-задротами? Такими как Билл Гейтс?
Эмм... помнишь, что я тебе говорил на предмет развития/деградации? Вот. Начало, так сказать. Заметь - это уже говорит не укр. врач Голубковская, а ученые специалисты из "цивилизованого мира".
Производитель конечно же будет опровергать... потому как план продаж никто не отменял. Но поглядим.
И ответь пожалуйста. Правильно ли я считаю эффективность - декларируемая вроде как 98%, снижение к новому штамму в 10 раз меньше. То есть.
98% / 10 = 9,8%?