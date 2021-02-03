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Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов

Якщо якісь обставини не дозволять почати вакцинацію 15 лютого, то МОЗ попередить про перенесення.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас нічого не змінюється, ми починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які є на сьогодні щодо постачання вакцин. Якщо у зв'язку з тими чи іншими обставинами змінюватиметься дата, умовно кажучи, не 15-е, а 16-е, то ми одразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми одразу починатимемо процес вакцинації, не втрачатимемо часу", - повідомив голова МОЗ.

Також міністр зазначив, що 4 лютого очікується інформація про контракт, який забезпечить вакциною Україну впродовж 2021 року, однак не сказав, що це буде за вакцина, пославшись на комерційну таємницю.

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"Як тільки буде підтвердження, підписання, ми відразу про це повідомимо", - заявив Степанов.

Також очільник МОЗ підтвердив, що Україна має намір закуповувати надлишки вакцин у інших країн: "Ми працюємо над цим питанням з різними країнами і готові до такої співпраці, перш за все з Європейським Союзом. Ми надали всі наші можливості, ми готові викуповувати. Є деякі країни, з якими ми дійсно давно просунулися щодо покупки в них тих доз вакцин, які ними були законтрактовані. Але найшвидше, що може бути з постачання таких вакцин, це не раніше кінця березня - початку квітня. Підписаного договору наразі немає".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо COVID-вакцинації.
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Топ коментарі
+7
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 456
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03.02.2021 21:34
+4
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8257
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03.02.2021 23:10
+3
Коммерческая тайна какая планируется вакцина, вы серьезно ? ))))))))
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03.02.2021 21:07
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Первый должен уколоться Степашка. В прямом эфире. Байдой из поставки. При наблюдателях
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03.02.2021 21:07 Відповісти
Ещё бы знать какой вакциной планируют пенсионеров вакцинировать
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03.02.2021 21:08 Відповісти
Самой лучшей. Пфайзером там или модерной.
Синовак они себе колоть будут и Богатыревой
Спутник-V кабинету министров.
Зеленскому - укол
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03.02.2021 21:28 Відповісти
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8257
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03.02.2021 23:10 Відповісти
Коммерческая тайна какая планируется вакцина, вы серьезно ? ))))))))
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03.02.2021 21:07 Відповісти
Та какая разница чья вакцина
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03.02.2021 21:08 Відповісти
Где в моих строчках вы увидели что я говорю о производителе ?
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03.02.2021 21:10 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2862
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03.02.2021 21:12 Відповісти
С метилом,дляпля укрепа спромежности...
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03.02.2021 21:55 Відповісти
Какого года?
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03.02.2021 21:14 Відповісти
Все приняли позу . "низский старт" !
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03.02.2021 21:16 Відповісти
...колено-локтевую.
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04.02.2021 05:25 Відповісти
Бла-бла-бла..
І не збираюся..
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03.02.2021 21:17 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 456
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03.02.2021 21:34 Відповісти
Какбы этого ублюдка дистанционно отрубитьна...???
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03.02.2021 21:51 Відповісти
всех на карандаш опздалов - бабулек с юго востока колоть только спутником.!!!..
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03.02.2021 21:53 Відповісти
добре , якщо так і буде ... краще вже пізно , а ніж ніколи
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03.02.2021 22:08 Відповісти
Как вбрасывается дезинформация холопами: -Сначала проводится как бы проверка вакцины "спутник-новичок" в мацкве (все знают как они проводили допинг тесты в мацкве),и не 30000,а 19 000 опытов ( может вообще не было испытаний!) потом каким-то образом появляется статья в журнале "Ланцет", и после этого холопы-пропагандоны из росс сми начинают лаять что "известный медицинский журнал" признал недовакцину "Лайка-стрелка" годной к вакциннированию людей! Особое рвение в распространении данного фейка проявляют холопы из "евроньюс" ,каждые 15 минут повторяя данный фейк для дураков! Пока что,только идиоты у власти в Венгрии,поверили холопам и приобрели ихнюю недовакцину.
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03.02.2021 22:10 Відповісти
"Контроль качества" там такой же как и всё в рашке (нету его), если брак будет, даже не заметят. Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 4756
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04.02.2021 00:47 Відповісти
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5250
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03.02.2021 23:34 Відповісти
Смертность от ковида по результатам исследования (Metaregression), которое основано на других 30 исследованиях о зараженности/смертности, короче говоря, опасно для лиц старше 50 (IFR в % = летальность среди зараженных(всех зараженных, даже бессимптомных)). Все эти истерики что все помрут без вакцины это бред антинаучный. Конечно хотят чтобы привились процентов 70-80% но даже ЕС такое осилить не в состоянии (производство не успевает!), что уже говорить о более бедных странах.Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 15
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04.02.2021 00:13 Відповісти
Сьодні 15-те лютого???
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24.02.2021 10:34 Відповісти
 
 