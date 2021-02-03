Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов

Якщо якісь обставини не дозволять почати вакцинацію 15 лютого, то МОЗ попередить про перенесення.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас нічого не змінюється, ми починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які є на сьогодні щодо постачання вакцин. Якщо у зв'язку з тими чи іншими обставинами змінюватиметься дата, умовно кажучи, не 15-е, а 16-е, то ми одразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми одразу починатимемо процес вакцинації, не втрачатимемо часу", - повідомив голова МОЗ.

Також міністр зазначив, що 4 лютого очікується інформація про контракт, який забезпечить вакциною Україну впродовж 2021 року, однак не сказав, що це буде за вакцина, пославшись на комерційну таємницю.

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"Як тільки буде підтвердження, підписання, ми відразу про це повідомимо", - заявив Степанов.

Також очільник МОЗ підтвердив, що Україна має намір закуповувати надлишки вакцин у інших країн: "Ми працюємо над цим питанням з різними країнами і готові до такої співпраці, перш за все з Європейським Союзом. Ми надали всі наші можливості, ми готові викуповувати. Є деякі країни, з якими ми дійсно давно просунулися щодо покупки в них тих доз вакцин, які ними були законтрактовані. Але найшвидше, що може бути з постачання таких вакцин, це не раніше кінця березня - початку квітня. Підписаного договору наразі немає".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо COVID-вакцинації.