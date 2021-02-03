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Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов

Если какие-то обстоятельства не позволят начать вакцинацию 15 февраля, то Минздрав предупредит о переносе.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сообщил глава Минздрава.

Также министр отметил, что 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года, однако не сказал, что это будет за вакцина, сославшись на коммерческую тайну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку, чтобы показать пример, - Степанов

"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу об этом расскажем", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава подтвердил, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран: "Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта - начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Также читайте: В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 456
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03.02.2021 21:34
+4
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8257
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03.02.2021 23:10
+3
Коммерческая тайна какая планируется вакцина, вы серьезно ? ))))))))
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03.02.2021 21:07
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Первый должен уколоться Степашка. В прямом эфире. Байдой из поставки. При наблюдателях
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03.02.2021 21:07 Ответить
Ещё бы знать какой вакциной планируют пенсионеров вакцинировать
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03.02.2021 21:08 Ответить
Самой лучшей. Пфайзером там или модерной.
Синовак они себе колоть будут и Богатыревой
Спутник-V кабинету министров.
Зеленскому - укол
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03.02.2021 21:28 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8257
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03.02.2021 23:10 Ответить
Коммерческая тайна какая планируется вакцина, вы серьезно ? ))))))))
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03.02.2021 21:07 Ответить
Та какая разница чья вакцина
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03.02.2021 21:08 Ответить
Где в моих строчках вы увидели что я говорю о производителе ?
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03.02.2021 21:10 Ответить
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2862
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03.02.2021 21:12 Ответить
С метилом,дляпля укрепа спромежности...
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03.02.2021 21:55 Ответить
Какого года?
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03.02.2021 21:14 Ответить
Все приняли позу . "низский старт" !
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03.02.2021 21:16 Ответить
...колено-локтевую.
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04.02.2021 05:25 Ответить
Бла-бла-бла..
І не збираюся..
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03.02.2021 21:17 Ответить
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 456
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03.02.2021 21:34 Ответить
Какбы этого ублюдка дистанционно отрубитьна...???
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03.02.2021 21:51 Ответить
всех на карандаш опздалов - бабулек с юго востока колоть только спутником.!!!..
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03.02.2021 21:53 Ответить
добре , якщо так і буде ... краще вже пізно , а ніж ніколи
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03.02.2021 22:08 Ответить
Как вбрасывается дезинформация холопами: -Сначала проводится как бы проверка вакцины "спутник-новичок" в мацкве (все знают как они проводили допинг тесты в мацкве),и не 30000,а 19 000 опытов ( может вообще не было испытаний!) потом каким-то образом появляется статья в журнале "Ланцет", и после этого холопы-пропагандоны из росс сми начинают лаять что "известный медицинский журнал" признал недовакцину "Лайка-стрелка" годной к вакциннированию людей! Особое рвение в распространении данного фейка проявляют холопы из "евроньюс" ,каждые 15 минут повторяя данный фейк для дураков! Пока что,только идиоты у власти в Венгрии,поверили холопам и приобрели ихнюю недовакцину.
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03.02.2021 22:10 Ответить
"Контроль качества" там такой же как и всё в рашке (нету его), если брак будет, даже не заметят. Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 4756
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04.02.2021 00:47 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5250
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03.02.2021 23:34 Ответить
Смертность от ковида по результатам исследования (Metaregression), которое основано на других 30 исследованиях о зараженности/смертности, короче говоря, опасно для лиц старше 50 (IFR в % = летальность среди зараженных(всех зараженных, даже бессимптомных)). Все эти истерики что все помрут без вакцины это бред антинаучный. Конечно хотят чтобы привились процентов 70-80% но даже ЕС такое осилить не в состоянии (производство не успевает!), что уже говорить о более бедных странах.Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 15
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04.02.2021 00:13 Ответить
Сьодні 15-те лютого???
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24.02.2021 10:34 Ответить
 
 