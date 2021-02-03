Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов

Если какие-то обстоятельства не позволят начать вакцинацию 15 февраля, то Минздрав предупредит о переносе.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сообщил глава Минздрава.

Также министр отметил, что 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года, однако не сказал, что это будет за вакцина, сославшись на коммерческую тайну.

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"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу об этом расскажем", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава подтвердил, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран: "Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта - начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

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