Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые
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Ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины в 10 раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.
Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.
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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.
Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.
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Исследование было проведено компанией Pfizer и Техасским университетом. Ученые убедились, что антитела, появившиеся у 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, нейтрализовали оба штамма. Однако отмечается, что эффект, произведенный антителами на южноафриканские мутации, был "несколько ниже".Ранее компания Moderna, вакцина которой разработана на похожей технологии, также объявляла об эффективности своей вакцины против британского и южноафриканского штаммов.
https://www.newsru.co.il/health/28jan2021/pfizer_509.html?fbclid=IwAR0JpIR72GMui9Jc7LVSEzcT4jQZZchO0qPn-HeshS3O2gCQ73ex_F6ZBTM
План продаж. Это два.
Ты что, ни разу не сталкивался с гарантийным ремонтом? Да первое, что говорят, даже представители европейских компаний - "это вы сами виноваты, с нашим изделием все ОК".
Противовирусные препараты
Иначе фарма не заработает свои 15 триллионов.
При 90% эффективности остается только 9% и 20% побочных эффектов.
Совсем без побочных эффектов болезней не бывает, даже если они слабые или бессимптомные. Вакцина не лекарство, а слабый штамм болезни. Сам коронавирус не убивает людей.
За кем гоняются молодые девчонки? За умными ботанами-задротами? Такими как Билл Гейтс?
Эмм... помнишь, что я тебе говорил на предмет развития/деградации? Вот. Начало, так сказать. Заметь - это уже говорит не укр. врач Голубковская, а ученые специалисты из "цивилизованого мира".
Производитель конечно же будет опровергать... потому как план продаж никто не отменял. Но поглядим.
И ответь пожалуйста. Правильно ли я считаю эффективность - декларируемая вроде как 98%, снижение к новому штамму в 10 раз меньше. То есть.
98% / 10 = 9,8%?