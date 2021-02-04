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Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые

Ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины в 10 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса, - Минздрав Германии

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов
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Топ комментарии
+9
У них еще в запасе животные как переносчики для вечного карантина.
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04.02.2021 07:56
+6
якщо у 10 разів зменшується ефективність якісних вакцин, то яка ефективність буде у фуфловакцин та щеплень для худоби (російська вакцина)
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04.02.2021 07:56
+4
Було б все так просто, ми б вже на нежить не хворіли б. Будь-які респіраторні віруси мутують, пройшовши всього через декількох людей.
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04.02.2021 08:26
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Ось така муйня, малята!
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04.02.2021 07:52 Ответить
якщо у 10 разів зменшується ефективність якісних вакцин, то яка ефективність буде у фуфловакцин та щеплень для худоби (російська вакцина)
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04.02.2021 07:56 Ответить
У них еще в запасе животные как переносчики для вечного карантина.
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04.02.2021 07:56 Ответить
Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 6357 №63
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04.02.2021 08:01 Ответить
Пятачок, ты что-ли? Тебя забанили, под другим ником вылез?
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04.02.2021 08:05 Ответить
Я невмирущий. Запаряться. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 426
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04.02.2021 08:08 Ответить
А помнишь как ты меня гонял?
Ну так это, служба такая...© )))
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04.02.2021 09:23 Ответить
А цей шо тобі зробив?
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04.02.2021 08:14 Ответить
Так і не довів що я порохобот, тому і потрапив до списку тріпачів.
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04.02.2021 08:36 Ответить
Та сдался ты мне, чтобы ещё доказывать что-то 😁
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04.02.2021 11:18 Ответить
Так не плещи язиком що я порохобот. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7203
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04.02.2021 11:24 Ответить
Не, ты педробот!
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04.02.2021 11:28 Ответить
N 6 kop.
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04.02.2021 08:57 Ответить
О, Лєнка. Ти ще жива?
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04.02.2021 09:05 Ответить
Мутация не успела появится,а уже враг.. причем в 10 раз...а почему не в 9,5? Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 1196другими словами чувак принял Фуфломицин Путлера,и сразу хрясь...мутация пришла и снизила эффективность в 10 раз...Капец....
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04.02.2021 07:57 Ответить
"Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K." шо, чукча не читатель ?Источник: https://censor.net/ru/n3245906
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04.02.2021 08:08 Ответить
Фарм мафія не спить, вона гроші заробляє.

Пошукайте джерело інформації і вам відкриються очі)
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04.02.2021 10:50 Ответить
У вас ранкове загострення?
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04.02.2021 10:05 Ответить
Тобто ефективність найкращої вакцини буде 9%. Спасіння йок, но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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04.02.2021 07:59 Ответить
Поехал я на рынок...,куплю бочку и буду жить как Диоген..., Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые - Цензор.НЕТ 5560
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04.02.2021 08:00 Ответить
Диоген жил в деревянной, а на базаре продают железные, бронхит подхватишь, мутированный...
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04.02.2021 10:11 Ответить
Короче в будущее возьмут не всех....
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04.02.2021 08:03 Ответить
Помнится мне, пару месяцев назад зти горе - ученые говорили, что чем больше этот вирус мутирует, тем безопаснее он становится, и в конце он превратится в обыкновенную сезонную простуду. Видать не угадали - как всегда.
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04.02.2021 08:05 Ответить
Почему не угадали ? Речь шла о смертности. И, судя по всему, она таки уменьшается. А вот насчет заразности или взаимодействия с существующими вакцинами никто ничего не обещал.
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04.02.2021 09:21 Ответить
9% получается,а бабла сколько намыли.
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04.02.2021 08:06 Ответить
нууу, таки уже капитан шустрик, или еще нет ?
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04.02.2021 08:09 Ответить
Всех на карантин, на локдаун, в изоляцию!
Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 213
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04.02.2021 08:10 Ответить
А все на изоляции поместятся? Рулон маловат. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5383
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04.02.2021 09:51 Ответить
Бизнес проект мирового масштаба....,это когда паровые двигатели 19 века сменили на бензиновые и дизельные вначале 20...,прагресссс...
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04.02.2021 08:13 Ответить
перед бензиновыми (дизель появился позже), после паровых, были с электрические.
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04.02.2021 10:14 Ответить
Pfizer объявила, что их вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммоввремя публикации: 28 января 2021 г., 14:08 | последнее обновление: 28 января 2021 г., 14:08Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5506 Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 3009 Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7497Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 4189Компании-производители вакцины от коронавируса Pfizer and BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса эффективна также против британского и южноафриканского штаммов.Pfizer и ранее заявляла, что высока вероятность того, что вакцина остается эффективной в борьбе с британской мутацией, однако существовали опасения по поводу действия вакцины на южноафриканский штамм коронавируса.В своем заявлении компании пишут, что предварительные данные проведенного нового исследования "не указывают на необходимость создания новой вакцины для борьбы с мутациями".
Исследование было проведено компанией Pfizer и Техасским университетом. Ученые убедились, что антитела, появившиеся у 20 человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, нейтрализовали оба штамма. Однако отмечается, что эффект, произведенный антителами на южноафриканские мутации, был "несколько ниже".Ранее компания Moderna, вакцина которой разработана на похожей технологии, также объявляла об эффективности своей вакцины против британского и южноафриканского штаммов.
https://www.newsru.co.il/health/28jan2021/pfizer_509.html?fbclid=IwAR0JpIR72GMui9Jc7LVSEzcT4jQZZchO0qPn-HeshS3O2gCQ73ex_F6ZBTM
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04.02.2021 08:15 Ответить
20 человек. Это раз.
План продаж. Это два.

Ты что, ни разу не сталкивался с гарантийным ремонтом? Да первое, что говорят, даже представители европейских компаний - "это вы сами виноваты, с нашим изделием все ОК".
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04.02.2021 09:43 Ответить
Да, а конкуренты говорят ровно обратное - истина по середине
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06.02.2021 11:57 Ответить
У конкурентов из Астра Зенека ... то же самое.
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09.02.2021 10:59 Ответить
Було б все так просто, ми б вже на нежить не хворіли б. Будь-які респіраторні віруси мутують, пройшовши всього через декількох людей.
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04.02.2021 08:26 Ответить
Классно сгруппировались производители вакцины. Лохи потратят сотни миллионов, а потом оппа, а шо ж выхотели, мутирует зараза, сопите молча Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7405
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04.02.2021 08:30 Ответить
так говорили же что вакцина эффективна еще совсем недавно..
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04.02.2021 08:32 Ответить
А кто ту вакцину толком проверял? Вот и готовят информационную почву съезда с темы. Бабки получат, а если выяснят, что это фуфломицин - опачки, ребята, мутация. Все херня - давай по-новой.
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04.02.2021 09:40 Ответить
Проверял. По экстренной (то есть усеченной / ускоренной) процедуре. Полного цикла исследований не проводилось. Но главная закавыка в другом.
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04.02.2021 09:44 Ответить
С такой проверкой можно смело говорить - НИКТО ЕЕ ТОЛКОМ НЕ ПРОВЕРЯЛ.
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04.02.2021 09:46 Ответить
В чём ?
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24.07.2021 16:26 Ответить
Немає спасу на селі...
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04.02.2021 08:32 Ответить
Слава Богу є. І він діє. Інакше ми би зараз сюди не постили. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 8192
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04.02.2021 09:42 Ответить
Вакцина - не захист, а такий собі партбілєт.
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04.02.2021 08:35 Ответить
т.е. из 55,5 % (Китайский) останется 5,55 % или как ?
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04.02.2021 08:38 Ответить
О чем Вы? Вакцина с эффективностью 50% уже не вакцина, а такая себе рулетка.
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04.02.2021 09:43 Ответить
так и я о том...что и 50 % как бы не очень..а снизить эффективность в 10 раз это вообще ничто...
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04.02.2021 09:48 Ответить
Миру (нам) хотят сказать,что все время будете болеть, а мы будем все время "уколы зонтиком" делать.
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04.02.2021 08:49 Ответить
И так пока не закончатся Ваши деньги. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 5013 И заметьте, все кинулись в разработку вакцины. За лекарства молчек.
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04.02.2021 09:45 Ответить
Против вирусов, лекарств нет, это не микроб который жрет и которого можно травонуть антибиотиком, вирус - это что то между живим организмом и мертвым набором химических элементов.
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04.02.2021 10:20 Ответить
Я это просто здесь оставлю:
Противовирусные препараты
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04.02.2021 11:18 Ответить
Противовирусные препараты - это лохотрон., такой как БАДы, гомеотерапия, уринотерапия...
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04.02.2021 12:29 Ответить
Та неужели? Я так не считаю. Особенно в отношении БАДов. Так как знаю их хорошо и некоторіми пользуюсь регулярно как и витаминами. ИМХО сетевой маркетинг в купе с гербалайфами всякими БАДам сильно репутацию подпортил. А так они вполне имеют место біть. Я к примеру периодически употребляю Меморицитам и Лимонник. Нервонорм также.
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04.02.2021 12:38 Ответить
Колгосп Білла Гейтса взяв підвищені зобов'язання до чергового з'їзду мальтузіанців - Кожному штаму ковиду нову вакцину! Бригадир буксирної бригади пандемії товариш Ральф Барік плідно працює на полях чашки Петрі збираючі досі не бачені врожаї штамів ковиду.
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04.02.2021 08:57 Ответить
Нужно быстрее всех вакцинировать!
Иначе фарма не заработает свои 15 триллионов.
При 90% эффективности остается только 9% и 20% побочных эффектов.
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04.02.2021 09:33 Ответить
ото ж, ми ще не знаємо про побічні ефекти вакціонування. Може статися що, вакцинація буде не краще самого ковіду, а в сумі матимо взагалі цікаві показники.
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04.02.2021 09:50 Ответить
В масштабах человечества вакцинация благо. Для конкретного человека - зло.
Совсем без побочных эффектов болезней не бывает, даже если они слабые или бессимптомные. Вакцина не лекарство, а слабый штамм болезни. Сам коронавирус не убивает людей.
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04.02.2021 10:07 Ответить
Ну, про це варто розповісти здоровим, які вмерли чи стали інвалідами від вакцинації, а не від хвороби.
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04.02.2021 10:09 Ответить
Не только рассказывают, кричат на всех перекрестках. Вот только они слушать не хотят.
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04.02.2021 10:14 Ответить
"баби ще нарожають"
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04.02.2021 10:19 Ответить
А вот это по настоящему страшно!
За кем гоняются молодые девчонки? За умными ботанами-задротами? Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7926 Такими как Билл Гейтс?
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04.02.2021 10:28 Ответить
Поверьте, за Билами Гейтсами сейчас гоняются не меньше. Если не больше. В глазах женщины идеальный мужчина в плане мужа это гибрид кошелька с вибратором ИМХО. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 7748
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04.02.2021 11:38 Ответить
За ботанами начинают гоняться после 30 лет, когда они "стали на ноги". В школе и колледже их чмурят.
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04.02.2021 12:39 Ответить
Ну дамочки за одноклассниками во все времена не гонялись. Больше за мужичками на 4-5 лет минимум старше. Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені - Цензор.НЕТ 4831
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04.02.2021 12:41 Ответить
Антип, привет.

Эмм... помнишь, что я тебе говорил на предмет развития/деградации? Вот. Начало, так сказать. Заметь - это уже говорит не укр. врач Голубковская, а ученые специалисты из "цивилизованого мира".

Производитель конечно же будет опровергать... потому как план продаж никто не отменял. Но поглядим.

И ответь пожалуйста. Правильно ли я считаю эффективность - декларируемая вроде как 98%, снижение к новому штамму в 10 раз меньше. То есть.
98% / 10 = 9,8%?
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04.02.2021 09:42 Ответить
Короче, пропонують колотися кожен місяць.
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04.02.2021 09:48 Ответить
Звісно. Фармацевти теж їсти хочуть регулярно.
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04.02.2021 09:49 Ответить
чорна ікра зараз дуже дорога.
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04.02.2021 09:50 Ответить
Зараз, нажаль, все дуже дороге.
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04.02.2021 09:53 Ответить
але ж, платити скажені гроші за те що не лікує?
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04.02.2021 10:10 Ответить
Ну це питання риторичне. Так би мовити морального аспекту. Чим більше грошей - тим менше моралі. Аксіома. І ми таки сплачуємо більшістю шалені гроші за те, що не лікує. Тільки за офіційними данними наприклад на українському фарм ринку понад 60% ліків фальсифікат. В кращому разі плацебо.
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04.02.2021 11:12 Ответить
Робоча сила зате дешева, все вигіднішою і вигіднішою стає професія олігарха..
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04.02.2021 10:24 Ответить
Олігарх це не професія. Це більше стан душі та моралі.
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04.02.2021 11:14 Ответить
Долбодятлам этой страны нужно в конце концов понять, что их дурят, доят, а в перспективе хотят с них сделать чучело...
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04.02.2021 10:25 Ответить
Большая часть это понимает. А лучше всего это понимает наше руководство. Вот именно поэтому они и будут проводить компанию по вакцинации.
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04.02.2021 11:15 Ответить
Антителозависимое усиление инфекции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR38ezycF-Yq0Vew_ADu9u3g-aNc-NB5GtVAD7AHLQD_Pv1iYhzZYO5YT5c
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06.02.2021 09:25 Ответить
 
 