ФСБ РФ сообщает о задержании гражданки Украины в оккупированном Крыму

В погрануправлении российской ФСБ утверждают, что гражданка Украины пыталась попасть на территорию оккупированного Крыма "в обход пункта пропуска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как утверждают в ФСБ, у женщины "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность".

В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.

Возбуждено уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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