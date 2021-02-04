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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ сообщает о задержании гражданки Украины в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ РФ сообщает о задержании гражданки Украины в оккупированном Крыму

В погрануправлении российской ФСБ утверждают, что гражданка Украины пыталась попасть на территорию оккупированного Крыма "в обход пункта пропуска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как утверждают в ФСБ, у женщины "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность".

В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.

Возбуждено уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также читайте: Резников о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации: Если захотят легально жить на территории Украины, могут оставаться

Автор: Богдан Гуньковський
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Нехай щастить.
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04.02.2021 09:57 Ответить
Оно то так.но на ее придется менять убийц наших воинов
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04.02.2021 10:06 Ответить
На *** туди поперлась ?
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04.02.2021 09:57 Ответить


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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....ююю...
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04.02.2021 09:58 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5713
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04.02.2021 11:14 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9036 ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7955
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04.02.2021 10:10 Ответить
Знают, что козломордые могут взять в заложники любого, но все равно едут
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04.02.2021 10:23 Ответить
Туда ей и дорога
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04.02.2021 10:38 Ответить
У Раши неограниченное количество заложников имеющих отношение к Украине, так называемые обмены " всех на всех" это для дураков. Они этих " всех" могут увеличить в любую секунду на любое количество. Менять нужно только военных захваченных в плен, разведчиков ( если таковые имеются) ну и явных патриотов подпольщиков. ( если их еще внесут в списки) Иначе это нескончаемый процесс, это как с террористами и вымогателями будешь потом платить постоянно, дай только слабину. ( статистика - в ДНР 2 миллиона 250 тыс в ЛНР 1 миллион 450 тыс в Крыму 1 миллион 904 тыс, посещающих за год Крым граждан Украины 1 миллион ( и это на период эпидемии и карантина, до этого было в 2-3 раза больше), заробитчан из Украины в Раши 1 миллион ( уменьшилось в разы было до 3 миллионов), посещающих кратковременно Рашу , оккупированные территории ОРДЛО по делам, в гости, бизнес, отдых и т.д., союзную часть государства Беларусь - точно не известно но реально не менее 1 миллиона. Что имеем в итоге 8 миллионов 604 тысячи потенциальных ЗАЛОЖНИКОВ. Пока Украина будет биться о возврате любого заложника ( а не только военных и "подпольщиков", разведчиков) Раша будет их хватать на улицах ( даже тех кто кричал Путин приди и смерть укропам). Перестанем требовать их обмена и интерес Раши их захватывать исчезнет со временем. Иначе Украина вся и на всегда будет в состоянии заложника . Пускай ими занимается международный красный крест и прочие международные организации и вводятся новые и новые международные санкции.
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04.02.2021 10:59 Ответить
Это гражданин Украины уже не может по своей территории ходить беспрепятственно? Россияне задерживают и претензии выставляют?
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04.02.2021 12:07 Ответить
 
 