ФСБ РФ сообщает о задержании гражданки Украины в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В погрануправлении российской ФСБ утверждают, что гражданка Украины пыталась попасть на территорию оккупированного Крыма "в обход пункта пропуска".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как утверждают в ФСБ, у женщины "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность".
В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.
Возбуждено уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пожалуйста, подождите...
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
.
.
....ююю...