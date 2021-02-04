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ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму

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ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму

У прикордонуправлінні російської ФСБ стверджують, що громадянка України намагалася потрапити на територію окупованого Криму "в обхід пункту пропуску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

"Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують в ФСБ, у жінки "були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу".

У ФСБ уточнили, що жінку 1966 року народження російські прикордонники виявили і затримали за кількох сотень метрів від російського автомобільного пункту в Армянську.

Також читайте: Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися

Порушено кримінальну справу за статтею про "перетині державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Автор: Анастасія Потіха
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Нехай щастить.
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04.02.2021 09:57 Відповісти
Оно то так.но на ее придется менять убийц наших воинов
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04.02.2021 10:06 Відповісти
На *** туди поперлась ?
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04.02.2021 09:57 Відповісти


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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....ююю...
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04.02.2021 09:58 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5713
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04.02.2021 11:14 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9036 ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7955
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04.02.2021 10:10 Відповісти
Знают, что козломордые могут взять в заложники любого, но все равно едут
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04.02.2021 10:23 Відповісти
Туда ей и дорога
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04.02.2021 10:38 Відповісти
У Раши неограниченное количество заложников имеющих отношение к Украине, так называемые обмены " всех на всех" это для дураков. Они этих " всех" могут увеличить в любую секунду на любое количество. Менять нужно только военных захваченных в плен, разведчиков ( если таковые имеются) ну и явных патриотов подпольщиков. ( если их еще внесут в списки) Иначе это нескончаемый процесс, это как с террористами и вымогателями будешь потом платить постоянно, дай только слабину. ( статистика - в ДНР 2 миллиона 250 тыс в ЛНР 1 миллион 450 тыс в Крыму 1 миллион 904 тыс, посещающих за год Крым граждан Украины 1 миллион ( и это на период эпидемии и карантина, до этого было в 2-3 раза больше), заробитчан из Украины в Раши 1 миллион ( уменьшилось в разы было до 3 миллионов), посещающих кратковременно Рашу , оккупированные территории ОРДЛО по делам, в гости, бизнес, отдых и т.д., союзную часть государства Беларусь - точно не известно но реально не менее 1 миллиона. Что имеем в итоге 8 миллионов 604 тысячи потенциальных ЗАЛОЖНИКОВ. Пока Украина будет биться о возврате любого заложника ( а не только военных и "подпольщиков", разведчиков) Раша будет их хватать на улицах ( даже тех кто кричал Путин приди и смерть укропам). Перестанем требовать их обмена и интерес Раши их захватывать исчезнет со временем. Иначе Украина вся и на всегда будет в состоянии заложника . Пускай ими занимается международный красный крест и прочие международные организации и вводятся новые и новые международные санкции.
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04.02.2021 10:59 Відповісти
Это гражданин Украины уже не может по своей территории ходить беспрепятственно? Россияне задерживают и претензии выставляют?
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04.02.2021 12:07 Відповісти
 
 