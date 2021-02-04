В январе Украина увеличила импорт газа из Европы на 422%

Оператор газотранспортной системы Украины по заказу клиентов транспортировал из Европы в январе газа на 422% больше, чем в прошлом месяце. Рост импорта связан с повышенным спросом на топливо из-за погодных условий.

Всего, за декабрь 2020 года из Европы импортировано 0,44 млрд куб.м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Основным импортером была Венгрия – 0,4 млрд куб.м. Из Словакии поступило 0,04 млрд куб.м газа. Виртуальным реверсом импортировано 92% газа.

Услуги по транспортировке газа из Европы в Украину в январе Оператору ГТС заказали 15 компаний: 5 украинских и 10 иностранных.

Транзит газа через украинскую ГТС в Европу в январе составил 3,86 млрд куб.м, что на 51% больше по сравнению с январем 2020 года. Снижение объемов транзита на 32% по сравнению с декабрем 2020 года связано с условиями действующего контракта между НАК "Нафтогаз Украина" и Газпромом.

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