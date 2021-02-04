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В январе Украина увеличила импорт газа из Европы на 422%

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В январе Украина увеличила импорт газа из Европы на 422%

Оператор газотранспортной системы Украины по заказу клиентов транспортировал из Европы в январе газа на 422% больше, чем в прошлом месяце. Рост импорта связан с повышенным спросом на топливо из-за погодных условий.

Всего, за декабрь 2020 года из Европы импортировано 0,44 млрд куб.м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Основным импортером была Венгрия – 0,4 млрд куб.м. Из Словакии поступило 0,04 млрд куб.м газа. Виртуальным реверсом импортировано 92% газа.

Услуги по транспортировке газа из Европы в Украину в январе Оператору ГТС заказали 15 компаний: 5 украинских и 10 иностранных.

Транзит газа через украинскую ГТС в Европу в январе составил 3,86 млрд куб.м, что на 51% больше по сравнению с январем 2020 года. Снижение объемов транзита на 32% по сравнению с декабрем 2020 года связано с условиями действующего контракта между НАК "Нафтогаз Украина" и Газпромом.

Читайте также: В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС
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Топ комментарии
+9
"Виртуальным реверсом импортировано 92% газа" - так прямо и писать надо, не "импорт газа их Европы" а "закупка российского газа с посредничеством европейских стран".
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04.02.2021 12:13
+6
А хто хвалився у травні-серпні що газу закачали у сховища на дві зими? БАРИГИ-КУРВИ.
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04.02.2021 12:16
+5
Так в Венгрии и Словакии газа нет.. они его в РФ покупают.
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04.02.2021 12:12
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Так в Венгрии и Словакии газа нет.. они его в РФ покупают.
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04.02.2021 12:12 Ответить
потому в статье и есть уточнение про "виртуальный реверс".
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04.02.2021 12:14 Ответить
идиЁт, после того, как Венгрия и Словакия купят газ из паРаши, он уже таки их.
и они могут его перепродавать, не?
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04.02.2021 14:32 Ответить
Таки да, жигулёнок, который ты купил в Венгрии, уже не кацапский.
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04.02.2021 23:48 Ответить
"Виртуальным реверсом импортировано 92% газа" - так прямо и писать надо, не "импорт газа их Европы" а "закупка российского газа с посредничеством европейских стран".
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04.02.2021 12:13 Ответить
А хто хвалився у травні-серпні що газу закачали у сховища на дві зими? БАРИГИ-КУРВИ.
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04.02.2021 12:16 Ответить
А вот это действительно странно. хотя просто кто-то врал.
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04.02.2021 12:30 Ответить
Ну зачем сразу врал. Вы считаете, что украинский газ в хранилищах испортится? У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 5056 Все решает бабло. И далеко не факт, что украинский газ Вам не парят вместо импортного. Посмотрим весной-летом как нам браво отрапартует правительство сволько газа осталось после зимы в наших хранилищах. Будете удивлены. Скажут что весь потратили скорее всего. Могу конечно ошибаться, но посмотрим.
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04.02.2021 12:57 Ответить
Сам себе противоречишь.
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04.02.2021 12:59 Ответить
Абсолютно нет. Просто можно играть на газовом рынке и так и так. Какой путь избрали власть имущие они мне не докладывают. Посмотрим по итогу какой. По косвенным факторам. У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 532
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04.02.2021 13:00 Ответить
Возможно используют обе схемы.
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04.02.2021 13:01 Ответить
земышы зйилы
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04.02.2021 17:44 Ответить
мне больше всего нравится "виртульным"..т.е. по бумажкам, кто то наварил себе! обычно это называется коррупционная схема, когда проводят по бумагам товар работы, а на самом деле ничего не делали У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 9032
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04.02.2021 12:19 Ответить
пиши ще, завжди ціню експердну думку. У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 6774
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04.02.2021 12:48 Ответить
это не моя думка.. это написано в этой статье ! я лишь дополнил т.к. знаю как одного комерса за подобное , колгда по документам был произведен ремонт техники, а на самом деле ничего не делалось, его закрыли..
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04.02.2021 13:12 Ответить
ти вирішив, мене добити дедукцією?
Часто порівнюєш банани з ананасами? Чи провести іншу, більш тобі знайому, аналогію?
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04.02.2021 13:21 Ответить
какая дедукция.. тебе четко в статье написали "Виртуальным реверсом импортировано 92% газаИсточник: https://censor.net/ru/n3245966".. ты как это понимаешь? (виртуальным)
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04.02.2021 13:39 Ответить
як і ти- це ж аксіома:"произведен ремонт техники, а на самом деле ничего не делалось" "за подобное , колгда по документам". У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 6256
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04.02.2021 14:02 Ответить
т.е я так понимаю, ты один из тех кто !"думает" что газ действительно качают в обратную сторону!? Ты случайно не знаешь где новый газопровод с ЕС? У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 4031
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04.02.2021 14:50 Ответить
Так а Вы забыли в каком государстве живете и каков в нем уровень коррупции?
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04.02.2021 13:12 Ответить
нет не забыл.. одним коррупция наказуема, а другим во славу))))))))))) и что с этим делать то не знаю...
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04.02.2021 13:16 Ответить
из европы?? европа - это сплошной газовый клондайк.. на кого этот развод рассчитан??
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04.02.2021 12:24 Ответить
Чтобы напрямую не покупать у рашки, что не понятно?
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04.02.2021 12:29 Ответить
Ну все правильно.РФ -страна агрессор, ее газ токсичен.А виртуально проходя по территории Европы он становится европейским.
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04.02.2021 12:36 Ответить
Он токсичен в плане того что рашка может шантажировать условиями контракта на поставку газа. Или как так же как "Вона" заключить кабальный контракт. Да и за транзит газа нам в таком случае платят.
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04.02.2021 12:43 Ответить
С нами кацапы в отношении поставки газа контракт не заключали в данном случае. Посему его и нарушить не могут.
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04.02.2021 13:02 Ответить
Спасибо Капитан Очевидность.
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04.02.2021 13:26 Ответить
Я ответил на Ваше беспокойство в предыдущем Вашем посте. Не более.
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04.02.2021 13:35 Ответить
Там ключевое слово "виртуальный".
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04.02.2021 13:03 Ответить
это хорошо что ты такой понятливый.. только не понимаешь написанного, где понимать ничего не надо..
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04.02.2021 12:34 Ответить
У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 9921
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04.02.2021 12:45 Ответить
прошу прощения, не туда попал..)
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04.02.2021 12:46 Ответить
Венгрия и Словакия стали самыми большими газовыми добытчиками в Европе!
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04.02.2021 12:44 Ответить
Сначала гордо докладывают о небывалых запасах газа в хранилищах... А потом по самой дорогой цене импортируют из Европы... Что-то не складывается...
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04.02.2021 12:56 Ответить
У них все прекрасно складывается. Рубят капусту пополной.
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04.02.2021 13:04 Ответить
теплая зима, плюсовая температура, отопления почти нет, а газ качают будто -40
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04.02.2021 14:27 Ответить
Схематоз. Запасов газа (недорогого) + собственной добычи хватит более чем на год.
Зачем покупать дорогой газ, если его излишки можно продавать в Европу с прибылью
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04.02.2021 14:31 Ответить
А говорили что свои хранилища забиты,хватит на всю зиму.И где тот газ?
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04.02.2021 15:18 Ответить
Хранилища забиты чужим газом, тут же писали на 90% там газ российских компаний.
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04.02.2021 18:02 Ответить
вопрос: кто из бывших и нынешних властей сидит на "евро-посредниках"?
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04.02.2021 19:10 Ответить
 
 