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У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422%

Оператор газотранспортної системи України на замовлення клієнтів транспортував з Європи в січні газу на 422% більше, ніж минулого місяця. Зростання імпорту пов'язане з підвищеним попитом на паливо через погодні умови.

Загалом, за грудень 2020 року через Європу імпортовано 0,44 млрд куб.м., передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Основним імпортером була Угорщина - 0,4 млрд куб.м. Зі Словаччини надійшло 0,04 млрд.куб.м газу. Віртуальним реверсом імпортовано 92% газу.

Послуги з транспортування газу з Європи в Україну в січні Оператору ГТС замовили 15 компаній: 5 українських і 10 іноземних.

Транзит газу через українську ГТС до Європи в січні становив 3,86 млрд куб.м., що на 51% більше порівняно з січнем 2020 року. Зниження обсягів транзиту на 32% порівняно з груднем 2020 року пов'язане з умовами чинного контракту між НАК "Нафтогаз Україна" і Газпромом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
"Виртуальным реверсом импортировано 92% газа" - так прямо и писать надо, не "импорт газа их Европы" а "закупка российского газа с посредничеством европейских стран".
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04.02.2021 12:13
+6
А хто хвалився у травні-серпні що газу закачали у сховища на дві зими? БАРИГИ-КУРВИ.
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04.02.2021 12:16
+5
Так в Венгрии и Словакии газа нет.. они его в РФ покупают.
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04.02.2021 12:12
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Так в Венгрии и Словакии газа нет.. они его в РФ покупают.
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04.02.2021 12:12 Відповісти
потому в статье и есть уточнение про "виртуальный реверс".
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04.02.2021 12:14 Відповісти
идиЁт, после того, как Венгрия и Словакия купят газ из паРаши, он уже таки их.
и они могут его перепродавать, не?
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04.02.2021 14:32 Відповісти
Таки да, жигулёнок, который ты купил в Венгрии, уже не кацапский.
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04.02.2021 23:48 Відповісти
"Виртуальным реверсом импортировано 92% газа" - так прямо и писать надо, не "импорт газа их Европы" а "закупка российского газа с посредничеством европейских стран".
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04.02.2021 12:13 Відповісти
А хто хвалився у травні-серпні що газу закачали у сховища на дві зими? БАРИГИ-КУРВИ.
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04.02.2021 12:16 Відповісти
А вот это действительно странно. хотя просто кто-то врал.
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04.02.2021 12:30 Відповісти
Ну зачем сразу врал. Вы считаете, что украинский газ в хранилищах испортится? У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 5056 Все решает бабло. И далеко не факт, что украинский газ Вам не парят вместо импортного. Посмотрим весной-летом как нам браво отрапартует правительство сволько газа осталось после зимы в наших хранилищах. Будете удивлены. Скажут что весь потратили скорее всего. Могу конечно ошибаться, но посмотрим.
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04.02.2021 12:57 Відповісти
Сам себе противоречишь.
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04.02.2021 12:59 Відповісти
Абсолютно нет. Просто можно играть на газовом рынке и так и так. Какой путь избрали власть имущие они мне не докладывают. Посмотрим по итогу какой. По косвенным факторам. У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 532
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04.02.2021 13:00 Відповісти
Возможно используют обе схемы.
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04.02.2021 13:01 Відповісти
земышы зйилы
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04.02.2021 17:44 Відповісти
мне больше всего нравится "виртульным"..т.е. по бумажкам, кто то наварил себе! обычно это называется коррупционная схема, когда проводят по бумагам товар работы, а на самом деле ничего не делали У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 9032
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04.02.2021 12:19 Відповісти
пиши ще, завжди ціню експердну думку. У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 6774
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04.02.2021 12:48 Відповісти
это не моя думка.. это написано в этой статье ! я лишь дополнил т.к. знаю как одного комерса за подобное , колгда по документам был произведен ремонт техники, а на самом деле ничего не делалось, его закрыли..
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04.02.2021 13:12 Відповісти
ти вирішив, мене добити дедукцією?
Часто порівнюєш банани з ананасами? Чи провести іншу, більш тобі знайому, аналогію?
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04.02.2021 13:21 Відповісти
какая дедукция.. тебе четко в статье написали "Виртуальным реверсом импортировано 92% газаИсточник: https://censor.net/ru/n3245966".. ты как это понимаешь? (виртуальным)
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04.02.2021 13:39 Відповісти
як і ти- це ж аксіома:"произведен ремонт техники, а на самом деле ничего не делалось" "за подобное , колгда по документам". У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 6256
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04.02.2021 14:02 Відповісти
т.е я так понимаю, ты один из тех кто !"думает" что газ действительно качают в обратную сторону!? Ты случайно не знаешь где новый газопровод с ЕС? У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 4031
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04.02.2021 14:50 Відповісти
Так а Вы забыли в каком государстве живете и каков в нем уровень коррупции?
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04.02.2021 13:12 Відповісти
нет не забыл.. одним коррупция наказуема, а другим во славу))))))))))) и что с этим делать то не знаю...
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04.02.2021 13:16 Відповісти
из европы?? европа - это сплошной газовый клондайк.. на кого этот развод рассчитан??
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04.02.2021 12:24 Відповісти
Чтобы напрямую не покупать у рашки, что не понятно?
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04.02.2021 12:29 Відповісти
Ну все правильно.РФ -страна агрессор, ее газ токсичен.А виртуально проходя по территории Европы он становится европейским.
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04.02.2021 12:36 Відповісти
Он токсичен в плане того что рашка может шантажировать условиями контракта на поставку газа. Или как так же как "Вона" заключить кабальный контракт. Да и за транзит газа нам в таком случае платят.
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04.02.2021 12:43 Відповісти
С нами кацапы в отношении поставки газа контракт не заключали в данном случае. Посему его и нарушить не могут.
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04.02.2021 13:02 Відповісти
Спасибо Капитан Очевидность.
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04.02.2021 13:26 Відповісти
Я ответил на Ваше беспокойство в предыдущем Вашем посте. Не более.
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04.02.2021 13:35 Відповісти
Там ключевое слово "виртуальный".
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04.02.2021 13:03 Відповісти
это хорошо что ты такой понятливый.. только не понимаешь написанного, где понимать ничего не надо..
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04.02.2021 12:34 Відповісти
У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422% - Цензор.НЕТ 9921
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04.02.2021 12:45 Відповісти
прошу прощения, не туда попал..)
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04.02.2021 12:46 Відповісти
Венгрия и Словакия стали самыми большими газовыми добытчиками в Европе!
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04.02.2021 12:44 Відповісти
Сначала гордо докладывают о небывалых запасах газа в хранилищах... А потом по самой дорогой цене импортируют из Европы... Что-то не складывается...
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04.02.2021 12:56 Відповісти
У них все прекрасно складывается. Рубят капусту пополной.
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04.02.2021 13:04 Відповісти
теплая зима, плюсовая температура, отопления почти нет, а газ качают будто -40
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04.02.2021 14:27 Відповісти
Схематоз. Запасов газа (недорогого) + собственной добычи хватит более чем на год.
Зачем покупать дорогой газ, если его излишки можно продавать в Европу с прибылью
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04.02.2021 14:31 Відповісти
А говорили что свои хранилища забиты,хватит на всю зиму.И где тот газ?
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04.02.2021 15:18 Відповісти
Хранилища забиты чужим газом, тут же писали на 90% там газ российских компаний.
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04.02.2021 18:02 Відповісти
вопрос: кто из бывших и нынешних властей сидит на "евро-посредниках"?
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04.02.2021 19:10 Відповісти
 
 