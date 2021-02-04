В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль

В ближайшее время ожидаются кадровые перестановки в региональных таможнях: их готовит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал он .

По словам премьера, также запланировано введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска, обучающих программ для таможенников.

"Сегодня руководитель таможни - сильный менеджер, но он не глубоко интегрирован в таможню. Ее возглавляет бывший руководитель аэропорта "Борисполь", он понимает процедуру и как все работает, но не имплементирован в систему, представляет другую корпоративную культуру", - подчеркнул глава Кабмина, говоря о Рябикине.

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