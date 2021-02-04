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В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль

В ближайшее время ожидаются кадровые перестановки в региональных таможнях: их готовит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал он .

По словам премьера, также запланировано введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска, обучающих программ для таможенников.

"Сегодня руководитель таможни - сильный менеджер, но он не глубоко интегрирован в таможню. Ее возглавляет бывший руководитель аэропорта "Борисполь", он понимает процедуру и как все работает, но не имплементирован в систему, представляет другую корпоративную культуру", - подчеркнул глава Кабмина, говоря о Рябикине.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
На перестановки мы уже до тошноты насмотрелись. Нам бы положительный результат увидеть. Хоть один мытнык за свой дворец ответит? В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1736
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04.02.2021 12:11
+2
" Вечный бой! Покой нам только снится." А от якби керівники митниць на відстібували бабло наверх (фантастика), знизилабся б корупція?
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04.02.2021 12:15
+2
КСУ проти
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04.02.2021 12:19
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В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9614
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04.02.2021 12:09 Ответить
" Вечный бой! Покой нам только снится." А от якби керівники митниць на відстібували бабло наверх (фантастика), знизилабся б корупція?
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04.02.2021 12:15 Ответить
На перестановки мы уже до тошноты насмотрелись. Нам бы положительный результат увидеть. Хоть один мытнык за свой дворец ответит? В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1736
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04.02.2021 12:11 Ответить
КСУ проти
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04.02.2021 12:19 Ответить
А вы друзья, как ни садитесь...
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04.02.2021 12:11 Ответить
Головне аби не пересадили керівництво з однієї таможні на іншу.
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04.02.2021 12:18 Ответить
Нагадує стрибання через козла.
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04.02.2021 12:32 Ответить
Его не переставлять, а кантовать придется

Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7402
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04.02.2021 12:45 Ответить
Введіть смертну кару за корупцію і злочини проти держави. І міняти нікого не доведеться. Шило на мило міняєте вже тридцять років, а віз і нині там.
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04.02.2021 13:23 Ответить
ну вот опять в борделе кровати переставят
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04.02.2021 13:56 Ответить
Если перестановка не принесёт результат - всех под статью вплоть до растрела. Тех кого переставили и тех кто переставлял. Промедление смерти подобно.
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04.02.2021 17:23 Ответить
 
 