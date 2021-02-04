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Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль

Найближчим часом очікуються кадрові перестановки в регіональних митницях: їх готує глава Державної митної служби Павло Рябікін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні в ході організованої Європейською бізнес асоціацією зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць сьогодні. Я думаю, найближчим часом це буде зроблено, і ви побачите перші кадрові зміни", - сказав він.

За словами прем'єра, також заплановано введення ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску, навчальних програм для митників.

"Сьогодні керівник митниці - сильний менеджер, але він не глибоко інтегрований у митницю. Її очолює колишній керівник аеропорту "Бориспіль", він розуміє процедуру і як все працює, але не імплементований у систему, представляє іншу корпоративну культуру", - підкреслив глава Кабміну, кажучи про Рябікіна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
На перестановки мы уже до тошноты насмотрелись. Нам бы положительный результат увидеть. Хоть один мытнык за свой дворец ответит? В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1736
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04.02.2021 12:11
+2
" Вечный бой! Покой нам только снится." А от якби керівники митниць на відстібували бабло наверх (фантастика), знизилабся б корупція?
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04.02.2021 12:15
+2
КСУ проти
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04.02.2021 12:19
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В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9614
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04.02.2021 12:09 Відповісти
" Вечный бой! Покой нам только снится." А от якби керівники митниць на відстібували бабло наверх (фантастика), знизилабся б корупція?
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04.02.2021 12:15 Відповісти
На перестановки мы уже до тошноты насмотрелись. Нам бы положительный результат увидеть. Хоть один мытнык за свой дворец ответит? В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1736
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04.02.2021 12:11 Відповісти
КСУ проти
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04.02.2021 12:19 Відповісти
А вы друзья, как ни садитесь...
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04.02.2021 12:11 Відповісти
Головне аби не пересадили керівництво з однієї таможні на іншу.
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04.02.2021 12:18 Відповісти
Нагадує стрибання через козла.
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04.02.2021 12:32 Відповісти
Его не переставлять, а кантовать придется

Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7402
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04.02.2021 12:45 Відповісти
Введіть смертну кару за корупцію і злочини проти держави. І міняти нікого не доведеться. Шило на мило міняєте вже тридцять років, а віз і нині там.
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04.02.2021 13:23 Відповісти
ну вот опять в борделе кровати переставят
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04.02.2021 13:56 Відповісти
Если перестановка не принесёт результат - всех под статью вплоть до растрела. Тех кого переставили и тех кто переставлял. Промедление смерти подобно.
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04.02.2021 17:23 Відповісти
 
 