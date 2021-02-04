Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль

Найближчим часом очікуються кадрові перестановки в регіональних митницях: їх готує глава Державної митної служби Павло Рябікін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні в ході організованої Європейською бізнес асоціацією зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць сьогодні. Я думаю, найближчим часом це буде зроблено, і ви побачите перші кадрові зміни", - сказав він.

За словами прем'єра, також заплановано введення ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску, навчальних програм для митників.

"Сьогодні керівник митниці - сильний менеджер, але він не глибоко інтегрований у митницю. Її очолює колишній керівник аеропорту "Бориспіль", він розуміє процедуру і як все працює, але не імплементований у систему, представляє іншу корпоративну культуру", - підкреслив глава Кабміну, кажучи про Рябікіна.

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