Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук
Новости Цензор.НЕТ Общество
Политики не заинтересованы в том, чтобы украинское общество было единым целым.
Об этом музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук рассказал в интервью Сергею Жадану для издания "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.
"Потому что мы, художники (возможно, еще спортсмены, философы и ученые, просто менее известные) — это единственные люди, которые пытаются сшивать компании этих людей в одно целое и продвигать их вперед. Политики этого не делают. Более того — они в этом не заинтересованы, потому что живут по принципу (и я это хорошо понимаю)… Любые политики, какие бы они не имели взгляды и какие бы ценности не пропагандировали, радуются, когда можно разделить народ, потому что тогда легче получить свой кусок пирога и власти. Кстати, это трагедия любого политика, который неожиданно становится, например, президентом: он вдруг осознает, что все, что было до этого… Не работает. Ему нужно сшивать (население), а он не умеет. И уже половина не верит, а вторая половина — верит фанатично. Это приводит к перекосу", - отмечает Вакарчук.
При этом он выразил уверенность в том, что украинцы постепенно становятся политической нацией.
"Я думаю, мы стали сильнее, потому что выжили. Во-первых, мы как нация постепенно становимся политической нацией. До конца еще не стали, но приближаемся к этому. И это постоянный беспорядок и борьба с самими собой действительно делают нас сильнее, если только не убивают", - добавил он.
Кроме этого Вакарчук отметил, что сегодня украинская культура переживает определенный подъем.
"И я думаю, что сегодня, в 2000-х и в 2010-х, украинская культура, по большому счету, переживает, не побоюсь этого слова, ренессанс", - заявил Вакарчук.
Пожалуйста, подождите...
даже с кучей пропагандистских каналов у поЖОПников набирается с трудом 20%
а после их запрета уменьшится как минимум до 15%
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло!
Своє ставлення до блокування каналів Медведчука НЕ висловили Гройсман, Кличко і Тимошенко?
З Тимошенко, - бувшою газовою принцесою, - ніби все зрозуміло: відступати нікуди позаду Москва, Газпром.
А Гройсману, і Кличко - теж all means are good/все средства хороши.
Це ж политика - у них і без того не все ОК, - свої печалі, - зате приємно, що у сусіда корова здохла.
І пересидіти бурю прикинувшись мавпами - теж стратегія...
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло. Однак одного разу вони виповзуть з кущів і приєднаються до сторони яка перемогла в тому протистоянні - з користю для себе.
Аякже!
Я не фанат Вакарчука і його уходи з Ради мене розчарували, але людина він непогана...
Хотя, с недавних пор, как тебя слышу, так морщусь и переключаю.
И не знаю, то ли бесхребетность твоя тому причиной, то ли хрипотца...
Объединил народ и сшил страну. Два раза.
Нажаль, побудувати країну в якій всім буде добре не можливо. Не вдалося цього навіть американцям. Завжди постає питання: або держава формується відповідно баченню більшості у збиток меншості, або всі мають прийняти ідеологію держави, а незгодні відійти на задвірки життя чи виїхати. Неможливо побудувати державу де віруючі будуть так само задоволені, як і ЛГБТ; прихильники "руSSкого мира", як і українці. Навіть Бог такого не обіцяє в Своєму Царстві бо, написано що лев і ягня будуть жити разом і обидва харчуватися травою. Загальне благоденство є міфом, яке парять політики заради досягнення влади.
Можливо це, щастя для України що, жоден політик не здатен самостійно зібрати критичну масу, а тільки в союзі з тими, хто не сильно відрізняється світоглядно формує коаліцію.
вакарчука-політика, політика-невдаху стали забувати..
і для чого треба зараз вилазити і нагадувати про себе,
про себе політика-невдаху ?
Пока украинцы дерут чубы друг другу, Раша потирает руки и делает свое дело.
В Украине нет единой нации, к сожалению. И раскол только усиливается.
А які саме політики? Коломойський? Ахметов? Фірташ? Їхні водії та масажистки? Чи може "95 квартал" у повному обсязі - так би мовити "монобільшість"? Десь біля 90% так званих політиків в Ураїні - це "Muppet show". А може Слава мав на увазі кремлівське хуʼло, жиріка чи рогозіна (список надто довгий)?
То так, ці "політики" точно чхати хотіли на українське суспільство. А головне, що велика частина самого українського суспільства, яка була завезена з різних кутків за часів СССРа та не уявляють себе українцями теж ностальгує за "царем-батюшкою" і все робить проти здорового глузду. Для них краще на троні якийсь царь-тиран, ніж демократичне, правове суспільство з ********* європейськими цінностями.