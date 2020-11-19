Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан
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Активный участник Революции Достоинства Святослав Вакарчук поинтересовался, собираются ли следователи ГБР вызывать всех ее участников на допрос в качестве организаторов.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"А ГБР или кто там еще собирается всех этих людей как организаторов Майдана вызывать? Так они все могут и прийти..." - написал Вакарчук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.
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Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.
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К тому же, отметил Донской, расследовать производство по заявлению Кузьмина прокуроров обязал суд.
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Ну, тебе на Лахте виднее! Шо там, снег выпал? Хворост собрал?)))
21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права.
Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі.
Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там. Прохання приїжджати на акцію на авто, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини та шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ.