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Новости Политика Украины
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Вакарчук (352) допрос (1368) евромайдан (7083) ГБР (2546)

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан

Активный участник Революции Достоинства Святослав Вакарчук поинтересовался, собираются ли следователи ГБР вызывать всех ее участников на допрос в качестве организаторов.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"А ГБР или кто там еще собирается всех этих людей как организаторов Майдана вызывать? Так они все могут и прийти..." - написал Вакарчук.

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Государственное бюро расследований вызвало на допрос "организаторов Майдана" - Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" Алексей Донской утверждает, что "зрады" здесь нет. По его словам, прокуратура не видит в этом деле никаких юридических перспектив. Но из-за несовершенства уголовно-процессуального кодекса в редакции 2012 года обязана расследовать любую информацию заявителя (в данном случае - Кузьмина. - Ред.) и допросить свидетелей.

Также на Цензор.НЕТ: Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

К тому же, отметил Донской, расследовать производство по заявлению Кузьмина прокуроров обязал суд.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 6246
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19.11.2020 22:56
+33
Вакарчуку, при всем уважении, лучше бы пока помолчать. Свой голос он просрал за звонкую монету от семьи Кучмы.
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19.11.2020 22:47
+29
запросто и к тому же с брусчаткой шинами и коктейлями
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19.11.2020 22:46
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запросто и к тому же с брусчаткой шинами и коктейлями
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19.11.2020 22:46 Ответить
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 6246
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19.11.2020 22:56 Ответить
Вакарчуку, при всем уважении, лучше бы пока помолчать. Свой голос он просрал за звонкую монету от семьи Кучмы.
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19.11.2020 22:47 Ответить
Щось таке і я хотів написати - може ще жорсткіше, бо на мою думку той пєвєц ротом і свого славного батька такою зебільною поведінкою добив як короновірус. Є дурна курка Руслана Лижичко, а Славік виявився дурним пєтухом, бо його купили не так за гроші як за славу.
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19.11.2020 23:16 Ответить
Ти, гнидоротий порохоскот, знаєш, від чого помер його батько, що юзаєш пам'ять померлої людини, щоб заради розваги насрати на голову її сину? Дніще бдь.
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20.11.2020 15:23 Ответить
Так, пєтушок, я знаю від чого помер достойний чоловік Іван Вакарчук. Від розпуки, що його синок спєтушілся і продався. З іншими своїми хворобами він ще би жив до сто літ. У такого славного батька - такий негідний син-пєтушок.
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20.11.2020 16:14 Ответить
А Петя мутил с фирташем и шо?. Славик завел проукраинскую партию в ватный парламент. И это главное.
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20.11.2020 00:02 Ответить
Врешь. И не подскажешь кто это в штабе манкурта Зели на выборах?

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5698
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20.11.2020 01:52 Ответить
ПТН-ПНХ Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5473
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19.11.2020 22:55 Ответить
Сюсюкаться с этой властью и танцевать под йолкой уже никто не будет.
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19.11.2020 22:50 Ответить
нажаль півтора року все таки сюсюкаються...і зебень продовжує знімати відосіки та навішувати лапшу на вуха...
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20.11.2020 01:36 Ответить
Лучше бы написал песню - как просрал свой"Голос"
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19.11.2020 22:50 Ответить
это он испугался,или обрадовался? Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5546
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19.11.2020 22:50 Ответить
Он еще не определился. Не знает сумму.
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19.11.2020 22:52 Ответить
А мо заостерегался?
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19.11.2020 23:07 Ответить
Бажано вже і довезти до лргічно завершення - шакалів на шашлик
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19.11.2020 22:50 Ответить
Бенин холуй с ГБР и ГПУ

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1978
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19.11.2020 22:51 Ответить
Сподіваюсь, що вовчі лапи всі роздивились. Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1745
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19.11.2020 23:24 Ответить
Один уже обещал 10 тысяч патриотов. Потом сбежал. Хватит уже позориться. Никто никуда не придет.
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19.11.2020 22:52 Ответить
Пойдут , не переживай ватник !
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19.11.2020 23:03 Ответить
Та ты шо?!
Ну, тебе на Лахте виднее! Шо там, снег выпал? Хворост собрал?)))
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19.11.2020 23:08 Ответить
Автомарш "Майдан - Феофанія"

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1518

21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права.
Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі.
Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там. Прохання приїжджати на акцію на авто, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини та шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ.
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19.11.2020 22:55 Ответить
По перше, Майдан ніхто не організовував. Люди вийшли самі. По друге, після того як побили наших дітей, почалась адекватна відповідь. Ті, хто стояв на сцені, в критичні дні втекли. Їх не було. Це тільки перемога Людей. Розслабились зарано. Треба було довести до кінця. І не двічі утікаючому від відповідальності за свої каденції діпутата про це казати.
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19.11.2020 22:55 Ответить
Без причин і організації нічого не відбувається. Про цей взнаємо все за такий час, так як тепер знаємо за Майдан 2004.
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19.11.2020 23:26 Ответить
Та не розслабились, не в цьому справа. Олігархи просто запустили на Майдан свого агента "сивочолого" і він все зробив, щоб олігархічна система вистояла. Був довгий повзучий реванш. А за Зеленського він прискорився.
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19.11.2020 23:49 Ответить
Да? А что делал агент зебил в московии, в четырнадцатом году?
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21.11.2020 12:37 Ответить
...чому б і ні ...
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 4841
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19.11.2020 22:55 Ответить
Давайте зараз не показувати, хто святіший. Треба єднатися усім, у кого є хоч краплина совісті. Й пора вже перестати грати в мовчанку. Антиукраїнська влада боїться до всрачки, але пробує, перевіряє, тестує нас на реакцію. Й вони дуже потирають руки, коли замість запитань до зе-******* та відкритих рашистів ми починаємо гризтися між собою. У мене в місті один із кандидатів від ЄС на "кастингу" в обласному осередку своєї партії назвав Порошенка гидким, але чомусь у списку залишився(!) А групі дійсних, щирих порохоботів-україноботів довелося йти в Голос... Можна бути різними, аби тільки не ворогами України, української справи та українських лідерів.
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19.11.2020 23:01 Ответить
Вкакарчук, згадай 2018-й, початок 2019 як ти куролісив Україною, розкручував публіку на своїх концертах, критикував Порошенка, а потім сам в кущі, і вся та розкручена тобою молодь впала в руки Голобородьку. Скажи правду, що ти, вірніше тебе Пінчук пішов у політику з метою, щоб відняти голоси у Порошенка, вірніше не допустити його другий тур виборів, і роздробити не чисельні українські євроатлантичні політичні сили.
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19.11.2020 23:04 Ответить
В политике бабла больше чем на эстраде, это все уже давно знают и понимают Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9366
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19.11.2020 23:15 Ответить
Тут важливим є, що виклик на допит ЗА ЩО ? А далі по тексту уркагана , відомого виконавця "Мурки" Рената Кузьміна : за "СКОЄННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ"... Це така підлість,нахабство і мерзота ,що думаю слід підтримати Вакарчука і прийти на допит всім Майданом !
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19.11.2020 23:16 Ответить
Отличная идея, Слава ! Не слушай идиотов - гражданская позиция важнее , а что там ты ковтнул и отрыгнул в той политике - твое личное дело! Не сделал народу хуже и то отлично!Лучше так -мы и ты не знаешь чтобы было да кабы, чем-то, что узнали с политиком клоуном ,
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19.11.2020 23:20 Ответить
Щото не чути Турчинова, Яценюка і Порошенка. Основних вигодонабувачів.
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19.11.2020 23:28 Ответить
Это тот самый вакарчук, который своим участием в выборах (по заданию олигархата и откровенных врагов Украины) помог рассеять проукраинский электорат и способствовал приходу к власти зелёной плесени... Не верю я в его благородное возмущение.
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19.11.2020 23:31 Ответить
Так, цей півєц ротом реально відібрав голосів у Пороха. Хоча на Цензорі попереджали всіх голосунів, що він проект Пінчука.
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19.11.2020 23:35 Ответить
А що, Порох - проукраїнський, не проолігархічний? А Юлька-вароффка ще в 2014-ому попереджала, що Порошенко - це кандидат олігархів, якого узгодили в Відні, куди він їздив до Фірташа.
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19.11.2020 23:51 Ответить
юля завжди кыздыть як дышит Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 796
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20.11.2020 00:00 Ответить
Ага- против «рыжего» трындела а после провала на выборах Шмыгалю в прямом эфире «пропануэ допомогу».....
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20.11.2020 00:11 Ответить
Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 4149
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20.11.2020 01:56 Ответить
Сявік мабуть не зрозумів, що всі майданівці їм і нахій не потрібні. Їм треба позбавити волі Турчинова, Парубія, Чорновол та Яценюка. Помста саме лідерам Майдану, а не всім людям. Краще б вже пісні співав десь у Мінську, ніж таку маячню бовкати.
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19.11.2020 23:33 Ответить
Мля, це чучело оговталося? Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9120 Знову задвігає дурнуваті меседжі? Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9120
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19.11.2020 23:59 Ответить
Ха .... яка вона блакитно кровна? Бидло яке хпапнуло грошей з підприємств привласнених після руйнування совку. Тоді був шанс побудувати Україну Чорновола .... але совкові перевертні непогано пристосувались та зняли вершки....Досі знімають....
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20.11.2020 00:15 Ответить
Так завжди бувало в історії. Революціонерів гинуло більше. Провокатор.
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20.11.2020 03:37 Ответить
Неправда. Під час Французької революції 1789 року і жовтневого перевороту 1917 року клас експлуататорів був знищений майже повністю.
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20.11.2020 07:45 Ответить
Учет места пребывания всех мерветчуков, портновых и прочих ГБРв надо вести тотальный, чтобы в этот раз никто никуда не улетел.
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20.11.2020 00:37 Ответить
Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 8439
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20.11.2020 00:46 Ответить
Досить критикувати того, хто інший. Вакар який би не був є патріотом. В нас країна суцільного лідерства - на словах всі головуючи, а якщо до справи.. Своєю сваркою ви вас і використовують москалі повсякчас. Досить
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20.11.2020 05:51 Ответить
Славик создал партию для борьбы с порохом.
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21.11.2020 12:44 Ответить
Я так розумію, що вже час збирати пляшки і розчиняти поліпіностирол в бензині. Влада сама все робить, щоб їй провели вакцинацію від ригів на Майдані.
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20.11.2020 07:03 Ответить
Славік на подив вдало висловився
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20.11.2020 07:03 Ответить
И притом одновременно.
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20.11.2020 07:04 Ответить
Если так, то провести очные ставки с заявителем. Надеюсь, при подаче заявления он предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос? А впрочем, у нас то не панамская прокуратура, избежит участи Портнова.
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20.11.2020 07:08 Ответить
Давайте к кузьмину придём. Цветы жене подарим. А?
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20.11.2020 07:11 Ответить
Добре Славко трольнув ДБР ) ЗачОт )
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20.11.2020 08:39 Ответить
Коли в 1980р. совок запросив Китай на олімпіаду, китайці відповіли: ми можемо приїхати всі
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20.11.2020 11:15 Ответить
 
 