Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан
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Активний учасник Революції Гідності Святослав Вакарчук поцікавився, чи збираються слідчі ДБР викликати всіх її учасників на допит як організаторів.
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"А ДБР чи хто там ще збирається всіх цих людей як організаторів Майдану викликати? Так вони всі можуть і прийти..." - написав Вакарчук.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.
Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.
До того ж, зазначив Донський, розслідувати провадження за заявою Кузьміна прокурорів зобов'язав суд.
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Ну, тебе на Лахте виднее! Шо там, снег выпал? Хворост собрал?)))
21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права.
Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі.
Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там. Прохання приїжджати на акцію на авто, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини та шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ.