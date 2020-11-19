Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан

Активний учасник Революції Гідності Святослав Вакарчук поцікавився, чи збираються слідчі ДБР викликати всіх її учасників на допит як організаторів.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А ДБР чи хто там ще збирається всіх цих людей як організаторів Майдану викликати? Так вони всі можуть і прийти..." - написав Вакарчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.

До того ж, зазначив Донський, розслідувати провадження за заявою Кузьміна прокурорів зобов'язав суд.

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