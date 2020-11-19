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Новини Політика України
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Вакарчук (235) допит (675) Євромайдан (918) ДБР (2560)

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан

Активний учасник Революції Гідності Святослав Вакарчук поцікавився, чи збираються слідчі ДБР викликати всіх її учасників на допит як організаторів.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А ДБР чи хто там ще збирається всіх цих людей як організаторів Майдану викликати? Так вони всі можуть і прийти..." - написав Вакарчук.

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.

До того ж, зазначив Донський, розслідувати провадження за заявою Кузьміна прокурорів зобов'язав суд.

Читайте також: Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"
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Топ коментарі
+48
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 6246
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19.11.2020 22:56
+33
Вакарчуку, при всем уважении, лучше бы пока помолчать. Свой голос он просрал за звонкую монету от семьи Кучмы.
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19.11.2020 22:47
+29
запросто и к тому же с брусчаткой шинами и коктейлями
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19.11.2020 22:46
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запросто и к тому же с брусчаткой шинами и коктейлями
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19.11.2020 22:46 Відповісти
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 6246
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19.11.2020 22:56 Відповісти
Вакарчуку, при всем уважении, лучше бы пока помолчать. Свой голос он просрал за звонкую монету от семьи Кучмы.
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19.11.2020 22:47 Відповісти
Щось таке і я хотів написати - може ще жорсткіше, бо на мою думку той пєвєц ротом і свого славного батька такою зебільною поведінкою добив як короновірус. Є дурна курка Руслана Лижичко, а Славік виявився дурним пєтухом, бо його купили не так за гроші як за славу.
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Ти, гнидоротий порохоскот, знаєш, від чого помер його батько, що юзаєш пам'ять померлої людини, щоб заради розваги насрати на голову її сину? Дніще бдь.
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20.11.2020 15:23 Відповісти
Так, пєтушок, я знаю від чого помер достойний чоловік Іван Вакарчук. Від розпуки, що його синок спєтушілся і продався. З іншими своїми хворобами він ще би жив до сто літ. У такого славного батька - такий негідний син-пєтушок.
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20.11.2020 16:14 Відповісти
А Петя мутил с фирташем и шо?. Славик завел проукраинскую партию в ватный парламент. И это главное.
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20.11.2020 00:02 Відповісти
Врешь. И не подскажешь кто это в штабе манкурта Зели на выборах?

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5698
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20.11.2020 01:52 Відповісти
ПТН-ПНХ Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5473
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19.11.2020 22:55 Відповісти
Сюсюкаться с этой властью и танцевать под йолкой уже никто не будет.
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19.11.2020 22:50 Відповісти
нажаль півтора року все таки сюсюкаються...і зебень продовжує знімати відосіки та навішувати лапшу на вуха...
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20.11.2020 01:36 Відповісти
Лучше бы написал песню - как просрал свой"Голос"
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19.11.2020 22:50 Відповісти
это он испугался,или обрадовался? Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 5546
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19.11.2020 22:50 Відповісти
Он еще не определился. Не знает сумму.
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19.11.2020 22:52 Відповісти
А мо заостерегался?
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19.11.2020 23:07 Відповісти
Бажано вже і довезти до лргічно завершення - шакалів на шашлик
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19.11.2020 22:50 Відповісти
Бенин холуй с ГБР и ГПУ

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1978
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19.11.2020 22:51 Відповісти
Сподіваюсь, що вовчі лапи всі роздивились. Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1745
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19.11.2020 23:24 Відповісти
Один уже обещал 10 тысяч патриотов. Потом сбежал. Хватит уже позориться. Никто никуда не придет.
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19.11.2020 22:52 Відповісти
Пойдут , не переживай ватник !
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19.11.2020 23:03 Відповісти
Та ты шо?!
Ну, тебе на Лахте виднее! Шо там, снег выпал? Хворост собрал?)))
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Автомарш "Майдан - Феофанія"

Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 1518

21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права.
Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі.
Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там. Прохання приїжджати на акцію на авто, брати людей, які не мають своїх транспортних засобів, брати шини та шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ.
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19.11.2020 22:55 Відповісти
По перше, Майдан ніхто не організовував. Люди вийшли самі. По друге, після того як побили наших дітей, почалась адекватна відповідь. Ті, хто стояв на сцені, в критичні дні втекли. Їх не було. Це тільки перемога Людей. Розслабились зарано. Треба було довести до кінця. І не двічі утікаючому від відповідальності за свої каденції діпутата про це казати.
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19.11.2020 22:55 Відповісти
Без причин і організації нічого не відбувається. Про цей взнаємо все за такий час, так як тепер знаємо за Майдан 2004.
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19.11.2020 23:26 Відповісти
Та не розслабились, не в цьому справа. Олігархи просто запустили на Майдан свого агента "сивочолого" і він все зробив, щоб олігархічна система вистояла. Був довгий повзучий реванш. А за Зеленського він прискорився.
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19.11.2020 23:49 Відповісти
Да? А что делал агент зебил в московии, в четырнадцатом году?
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21.11.2020 12:37 Відповісти
...чому б і ні ...
Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 4841
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19.11.2020 22:55 Відповісти
Давайте зараз не показувати, хто святіший. Треба єднатися усім, у кого є хоч краплина совісті. Й пора вже перестати грати в мовчанку. Антиукраїнська влада боїться до всрачки, але пробує, перевіряє, тестує нас на реакцію. Й вони дуже потирають руки, коли замість запитань до зе-******* та відкритих рашистів ми починаємо гризтися між собою. У мене в місті один із кандидатів від ЄС на "кастингу" в обласному осередку своєї партії назвав Порошенка гидким, але чомусь у списку залишився(!) А групі дійсних, щирих порохоботів-україноботів довелося йти в Голос... Можна бути різними, аби тільки не ворогами України, української справи та українських лідерів.
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19.11.2020 23:01 Відповісти
Вкакарчук, згадай 2018-й, початок 2019 як ти куролісив Україною, розкручував публіку на своїх концертах, критикував Порошенка, а потім сам в кущі, і вся та розкручена тобою молодь впала в руки Голобородьку. Скажи правду, що ти, вірніше тебе Пінчук пішов у політику з метою, щоб відняти голоси у Порошенка, вірніше не допустити його другий тур виборів, і роздробити не чисельні українські євроатлантичні політичні сили.
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19.11.2020 23:04 Відповісти
В политике бабла больше чем на эстраде, это все уже давно знают и понимают Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9366
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Тут важливим є, що виклик на допит ЗА ЩО ? А далі по тексту уркагана , відомого виконавця "Мурки" Рената Кузьміна : за "СКОЄННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ"... Це така підлість,нахабство і мерзота ,що думаю слід підтримати Вакарчука і прийти на допит всім Майданом !
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Отличная идея, Слава ! Не слушай идиотов - гражданская позиция важнее , а что там ты ковтнул и отрыгнул в той политике - твое личное дело! Не сделал народу хуже и то отлично!Лучше так -мы и ты не знаешь чтобы было да кабы, чем-то, что узнали с политиком клоуном ,
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19.11.2020 23:20 Відповісти
Щото не чути Турчинова, Яценюка і Порошенка. Основних вигодонабувачів.
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19.11.2020 23:28 Відповісти
Это тот самый вакарчук, который своим участием в выборах (по заданию олигархата и откровенных врагов Украины) помог рассеять проукраинский электорат и способствовал приходу к власти зелёной плесени... Не верю я в его благородное возмущение.
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19.11.2020 23:31 Відповісти
Так, цей півєц ротом реально відібрав голосів у Пороха. Хоча на Цензорі попереджали всіх голосунів, що він проект Пінчука.
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19.11.2020 23:35 Відповісти
А що, Порох - проукраїнський, не проолігархічний? А Юлька-вароффка ще в 2014-ому попереджала, що Порошенко - це кандидат олігархів, якого узгодили в Відні, куди він їздив до Фірташа.
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19.11.2020 23:51 Відповісти
юля завжди кыздыть як дышит Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 796
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20.11.2020 00:00 Відповісти
Ага- против «рыжего» трындела а после провала на выборах Шмыгалю в прямом эфире «пропануэ допомогу».....
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20.11.2020 00:11 Відповісти
Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 4149
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20.11.2020 01:56 Відповісти
Сявік мабуть не зрозумів, що всі майданівці їм і нахій не потрібні. Їм треба позбавити волі Турчинова, Парубія, Чорновол та Яценюка. Помста саме лідерам Майдану, а не всім людям. Краще б вже пісні співав десь у Мінську, ніж таку маячню бовкати.
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19.11.2020 23:33 Відповісти
Мля, це чучело оговталося? Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9120 Знову задвігає дурнуваті меседжі? Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 9120
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19.11.2020 23:59 Відповісти
Ха .... яка вона блакитно кровна? Бидло яке хпапнуло грошей з підприємств привласнених після руйнування совку. Тоді був шанс побудувати Україну Чорновола .... але совкові перевертні непогано пристосувались та зняли вершки....Досі знімають....
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20.11.2020 00:15 Відповісти
Так завжди бувало в історії. Революціонерів гинуло більше. Провокатор.
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20.11.2020 03:37 Відповісти
Неправда. Під час Французької революції 1789 року і жовтневого перевороту 1917 року клас експлуататорів був знищений майже повністю.
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20.11.2020 07:45 Відповісти
Учет места пребывания всех мерветчуков, портновых и прочих ГБРв надо вести тотальный, чтобы в этот раз никто никуда не улетел.
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20.11.2020 00:37 Відповісти
Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 8439
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20.11.2020 00:46 Відповісти
Досить критикувати того, хто інший. Вакар який би не був є патріотом. В нас країна суцільного лідерства - на словах всі головуючи, а якщо до справи.. Своєю сваркою ви вас і використовують москалі повсякчас. Досить
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20.11.2020 05:51 Відповісти
Славик создал партию для борьбы с порохом.
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21.11.2020 12:44 Відповісти
Я так розумію, що вже час збирати пляшки і розчиняти поліпіностирол в бензині. Влада сама все робить, щоб їй провели вакцинацію від ригів на Майдані.
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20.11.2020 07:03 Відповісти
Славік на подив вдало висловився
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20.11.2020 07:03 Відповісти
И притом одновременно.
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20.11.2020 07:04 Відповісти
Если так, то провести очные ставки с заявителем. Надеюсь, при подаче заявления он предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос? А впрочем, у нас то не панамская прокуратура, избежит участи Портнова.
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20.11.2020 07:08 Відповісти
Давайте к кузьмину придём. Цветы жене подарим. А?
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20.11.2020 07:11 Відповісти
Добре Славко трольнув ДБР ) ЗачОт )
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20.11.2020 08:39 Відповісти
Коли в 1980р. совок запросив Китай на олімпіаду, китайці відповіли: ми можемо приїхати всі
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20.11.2020 11:15 Відповісти
 
 