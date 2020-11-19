Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський
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Прокурор Олексій Донський підтвердив, що ДБР розслідує справу за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту, і запевнив, що "зради" немає.
Про це Донський заявив у коментарі УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
"Звісно, мені відомо про цю справу, оскільки прокурори мого департаменту (з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора) здійснюють процесуальне керівництво по ній. Наразі навколо цієї ситуації роздувається зрада, хоча до неї призвело те, про що ми говоримо вже впродовж шести років", - сказав Донський.
Він пояснив, що відкриття подібних справ стало можливим після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу. Згідно зі ст.214 цього КПК, слідчі зобов'язані розслідувати будь-яку інформацію заявника, незалежно від її достовірності і без попередньої перевірки на достовірність.
"Нині все підлягає внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо взяти конкретно цю ситуацію, а саме заяву Кузьміна, щодо так званого державного перевороту, то ні слідчі, ні прокурори не знайшли у цій заяві ознак кримінального правопорушення. Ми зазначили, що вона не відповідає вимогам ст.214 і відмовили Кузьміну у внесенні відомостей до ЄРДР за його заявою", - сказав Донський.
За його словами, однак Кузьмін звернувся до суду, і суд зобов'язав "розслідувати цю справу, попри те, що його заява не містить жодної інформації про злочин".
"Тепер ми зобов'язані розслідувати цю справу, щоб, по-перше, нас не визнали неефективними у розслідуванні і не віддали цю справу комусь іншому. А, по-друге, ми тепер зобов'язані допитати осіб, про яких йдеться у цій заяві", - сказав прокурор.
Також Донський висловив здивування, чому саме тепер ця ситуація набула такого резонансу, адже на допити лідерів Майдану як свідків викликали ще три тижні тому, але тоді через COVID багато слідчих були на лікарняних, і допити перенесли.
"Питання - чому саме сьогодні? Адже нових повісток ми не направляли. Питання не в тому, що цих людей буде допитано, а в нормі КПК, яка зобов'язує вносити відомості про кримінальні правопорушення без перевірки фактів, викладених у зверненні, а в ході досудового розслідування особи, на яких посилається заявник, мають бути допитані по обставинах справи", - наголосив Донський.
Крім того, він додав, що не вбачає у цій справі жодних перспектив, однак, щоб прийняти у справі остаточне процесуальне рішення відповідно до закону, необхідно допитати осіб, на яких у заяві вказав Кузьмін, а також допитати самого Кузьміна як заявника.
"Якщо Кузьмін не вкаже конкретних фактів злочину, якщо у ході допиту свідків не підтвердяться факти державного перевороту, то звісно справа може бути закрита. Але ми мусимо провести ці слідчі дії, щоб прийняте у цій справі рішення не було скасоване через суд", - пояснив прокурор.
Разом з тим Донський наголосив, що Офіс генерального прокурора неодноразово порушував питання щодо внесення змін до КПК, оскільки увага слідчих через такі заяви відволікається від розслідувань реальних злочинів – крадіжок, пограбувань тощо.
Нагадуємо, раніше повідомлялося про виклик на допит у ДБР Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.
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Ігор Гаєнко@iggae· 32 мин
Маркетолог, работавший в компании политика и бизнесмена Сергея Тигипко, заплатил $600 за раскрутку поста Мустафы Найема, который положил начало Евромайдану, рассказала журналист Наталья Соколенко.Тобто, ДБР мусить викликати Мустафу разом з Тигипко.
Например, дело экс зам министра Жени Корнейчука.. полностью липовое и сфальсифицированное ..
Копать не собираемся?
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
Нижний ряд - мотивированные враги, способные покупать тех, что в верхнем ряду.
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
Когда он выступал его засвистывали .
Условными переговорщиками от Майдана тогда был Яценюк , Кличко и Тягнибок ...
А ещё Овощ слал делигации в Качановку . То вообще мистический страх Ибуковича перед Юлей , которая тоже не была лидером Майдана Гидности . Но Ибукович был дегенерат и потому верил , шо Юля из-за грат может управлять и направлять .
Но всё-таки многое изменилось и многие с тех пор .
Если бы я скал в 2013 , шо в НАТО вступать в 10 раз важнее , чем в Евросоюз , мя бы заклевали ... Мой друг , главный инженер одного из предприятий (т.е. явно не глупец) , когда я ему скал , мол США главный друг любой страны , которая стремиться к свободе , он как начал гнать на янки , мол их все не любят , мол оне о се мнять больше , чем стоят того , а вот ЕС это да , это само совершенство и мол "наш ореентир" . Терь раздражается , когда я ему это напоминаю . А я ведь тогда не знал (и кроме Миши Саакашвили) , шо Саркози уже предлагал Михо сдать Грузию ********** и самому почётную иммирацию во Францию . Не было ещё тогда главной европейской "ценности" -- норд-стрима , за который и маму с папой могут некоторые политики в ЕС продать .
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впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
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Главное не барыга..
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А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
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кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
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ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
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Там взагалі багато чого цікавого - наприклад, можна відправити під домашній арешт підозрюваного у тероризмі чи іншому особливо тяжкому злочині! Власне, сєпара Цемах, який причетний до збиття Боінга, і відправили під домашній арешт завдяки кримінально-процесуальному кодексу Портнова...
І таких мутних положень у кодекс Портнов заклав з десяток, а то і більше!
- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!