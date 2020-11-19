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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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Кузьмін (94) ДБР (2560) Донський (27) Офіс Генпрокурора (2347)

Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський

Прокурор Олексій Донський підтвердив, що ДБР розслідує справу за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту, і запевнив, що "зради" немає.

Про це Донський заявив у коментарі УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, мені відомо про цю справу, оскільки прокурори мого департаменту (з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора) здійснюють процесуальне керівництво по ній. Наразі навколо цієї ситуації роздувається зрада, хоча до неї призвело те, про що ми говоримо вже впродовж шести років", - сказав Донський.

Він пояснив, що відкриття подібних справ стало можливим після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу. Згідно зі ст.214 цього КПК, слідчі зобов'язані розслідувати будь-яку інформацію заявника, незалежно від її достовірності і без попередньої перевірки на достовірність.

"Нині все підлягає внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо взяти конкретно цю ситуацію, а саме заяву Кузьміна, щодо так званого державного перевороту, то ні слідчі, ні прокурори не знайшли у цій заяві ознак кримінального правопорушення. Ми зазначили, що вона не відповідає вимогам ст.214 і відмовили Кузьміну у внесенні відомостей до ЄРДР за його заявою", - сказав Донський.

За його словами, однак Кузьмін звернувся до суду, і суд зобов'язав "розслідувати цю справу, попри те, що його заява не містить жодної інформації про злочин".

"Тепер ми зобов'язані розслідувати цю справу, щоб, по-перше, нас не визнали неефективними у розслідуванні і не віддали цю справу комусь іншому. А, по-друге, ми тепер зобов'язані допитати осіб, про яких йдеться у цій заяві", - сказав прокурор.

Також Донський висловив здивування, чому саме тепер ця ситуація набула такого резонансу, адже на допити лідерів Майдану як свідків викликали ще три тижні тому, але тоді через COVID багато слідчих були на лікарняних, і допити перенесли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

"Питання - чому саме сьогодні? Адже нових повісток ми не направляли. Питання не в тому, що цих людей буде допитано, а в нормі КПК, яка зобов'язує вносити відомості про кримінальні правопорушення без перевірки фактів, викладених у зверненні, а в ході досудового розслідування особи, на яких посилається заявник, мають бути допитані по обставинах справи", - наголосив Донський.

Крім того, він додав, що не вбачає у цій справі жодних перспектив, однак, щоб прийняти у справі остаточне процесуальне рішення відповідно до закону, необхідно допитати осіб, на яких у заяві вказав Кузьмін, а також допитати самого Кузьміна як заявника.

"Якщо Кузьмін не вкаже конкретних фактів злочину, якщо у ході допиту свідків не підтвердяться факти державного перевороту, то звісно справа може бути закрита. Але ми мусимо провести ці слідчі дії, щоб прийняте у цій справі рішення не було скасоване через суд", - пояснив прокурор.

Разом з тим Донський наголосив, що Офіс генерального прокурора неодноразово порушував питання щодо внесення змін до КПК, оскільки увага слідчих через такі заяви відволікається від розслідувань реальних злочинів – крадіжок, пограбувань тощо.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про виклик на допит у ДБР Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.
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Топ коментарі
+33
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8752
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19.11.2020 22:15
+24
Рассуждать о "лидерах Майдана" может только тупое зебильё и }{уйловское быдло. Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5424
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
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19.11.2020 22:18
+18
ага я прям прослезился, - процедуру они видите-ли соблюдают)
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
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19.11.2020 22:27
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да, но нєт

Ігор Гаєнко@iggae· 32 мин

Маркетолог, работавший в компании политика и бизнесмена Сергея Тигипко, заплатил $600 за раскрутку поста Мустафы Найема, который положил начало Евромайдану, рассказала журналист Наталья Соколенко.Тобто, ДБР мусить викликати Мустафу разом з Тигипко.
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19.11.2020 22:12 Відповісти
На Кузьмина столько уголовок висит..
Например, дело экс зам министра Жени Корнейчука.. полностью липовое и сфальсифицированное ..
Копать не собираемся?
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19.11.2020 22:14 Відповісти
ага я прям прослезился, - процедуру они видите-ли соблюдают)
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
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19.11.2020 22:27 Відповісти
и дочки тодішнього голови Верховного суду
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19.11.2020 23:11 Відповісти
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8752
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19.11.2020 22:15 Відповісти
нижний ряд вообще полная жопа
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19.11.2020 22:19 Відповісти
да и верхний не отстает...
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19.11.2020 22:23 Відповісти
Верхний ряд - это ляди.
Нижний ряд - мотивированные враги, способные покупать тех, что в верхнем ряду.
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19.11.2020 22:24 Відповісти
Папрашу Киву не обижать! Остальные несомненно ляди, а Кива - латентный пассивный гомосексуалист
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19.11.2020 22:39 Відповісти
по совместительству - драчун
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20.11.2020 01:58 Відповісти
вся жопа разом з тобою, 73/43%зебіл
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19.11.2020 22:49 Відповісти
А где же зеленский ? Рыба гниет сиголовы
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19.11.2020 22:28 Відповісти
Голова - первое снизу
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19.11.2020 23:11 Відповісти
та хіба це всі!?
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19.11.2020 22:30 Відповісти
як говорив покійний М.М. Жванецький, они били советниками Рабиновича по национальной безопасности
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19.11.2020 23:13 Відповісти
А лукаси выкуси де. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455
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20.11.2020 01:02 Відповісти
Рассуждать о "лидерах Майдана" может только тупое зебильё и }{уйловское быдло. Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5424
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
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19.11.2020 22:18 Відповісти
Никогда Порошенко не был лидером Майдана .
Когда он выступал его засвистывали .
Условными переговорщиками от Майдана тогда был Яценюк , Кличко и Тягнибок ...
А ещё Овощ слал делигации в Качановку . То вообще мистический страх Ибуковича перед Юлей , которая тоже не была лидером Майдана Гидности . Но Ибукович был дегенерат и потому верил , шо Юля из-за грат может управлять и направлять .
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19.11.2020 22:42 Відповісти
А я что-то другое написал? Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 553
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Я лишь детализировал для тех , кто забыл (или делает вид) , как всё было .

Но всё-таки многое изменилось и многие с тех пор .

Если бы я скал в 2013 , шо в НАТО вступать в 10 раз важнее , чем в Евросоюз , мя бы заклевали ... Мой друг , главный инженер одного из предприятий (т.е. явно не глупец) , когда я ему скал , мол США главный друг любой страны , которая стремиться к свободе , он как начал гнать на янки , мол их все не любят , мол оне о се мнять больше , чем стоят того , а вот ЕС это да , это само совершенство и мол "наш ореентир" . Терь раздражается , когда я ему это напоминаю . А я ведь тогда не знал (и кроме Миши Саакашвили) , шо Саркози уже предлагал Михо сдать Грузию ********** и самому почётную иммирацию во Францию . Не было ещё тогда главной европейской "ценности" -- норд-стрима , за который и маму с папой могут некоторые политики в ЕС продать .
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20.11.2020 05:55 Відповісти
Там это...Скоморох меняет грязный рот дубинского на толстую задницу тищенко. Вот такой обмен.
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19.11.2020 22:20 Відповісти
Прикольно хохлов ужэ 1, 3 года в гафно мокают..
.
впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
,
Главное не барыга..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
.
кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
.
ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
.
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19.11.2020 22:22 Відповісти
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5767
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19.11.2020 22:28 Відповісти
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4264 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1030.
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19.11.2020 22:37 Відповісти
Брат Моторылы?
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19.11.2020 22:39 Відповісти
Точно. Лифтом зовут... Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3483
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19.11.2020 23:11 Відповісти
Бамбас-Адідас.
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19.11.2020 22:44 Відповісти
Не сцыте таварисч на пида рассии свая ржачка скора начнецца, када апосранава у бункере замурують. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955
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20.11.2020 01:01 Відповісти
Несовершенство вторично... Главное - предатели, откровенные враги и ******** во власти страны...
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19.11.2020 22:22 Відповісти
А не пора ли этим хитро сделанным кузьминым делать "темную"?
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19.11.2020 22:25 Відповісти
И Портнов и Кузьмин и Деркач под защитой нынешней власти. Они ее опора.
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19.11.2020 22:31 Відповісти
Нужно просто не лениться управлять своим государством украинцам через Общины и Громады,а не по хатам отсиживаться ,сало с горилкой можете перепрятать ,а вот если зайдут ватники в наши хаты ,то ....ну это уже было ,зачем дрочить судьбу.
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19.11.2020 22:32 Відповісти
Мацква боится организованных и самостоятельных украинцев, а та разобщённость в народном винегрете Украины, вполне устраивает Кремль и самое интересно что еврейские общины очень комфортно себя чувствуют в такой среде. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1793
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19.11.2020 22:43 Відповісти
Кузьмин простая марионетка ,при Порошенко прятавшаяся под столом ! Сценарии пишут в Кремле , исполнитель зеленский с каломоем
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19.11.2020 22:35 Відповісти
+ 6 лет было.
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19.11.2020 22:45 Відповісти
Нагадати, хто цей кодекс виписав? правильно, друг Бєні і Зе Портнов!

Там взагалі багато чого цікавого - наприклад, можна відправити під домашній арешт підозрюваного у тероризмі чи іншому особливо тяжкому злочині! Власне, сєпара Цемах, який причетний до збиття Боінга, і відправили під домашній арешт завдяки кримінально-процесуальному кодексу Портнова...

І таких мутних положень у кодекс Портнов заклав з десяток, а то і більше!
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19.11.2020 22:28 Відповісти
своім усьо - врагам... пардон, партньорам - закон

Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5014
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19.11.2020 22:30 Відповісти
Какие ж правильные блюстители закона.Можно спать спокойно,МЕЧЬ правосудия в нужных руках. Только как то все гаденько
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19.11.2020 22:30 Відповісти
Если у кого-то память короткая, я напомню, что мразь кузьмин, был 5 лет в бегах и на него было заведено уголовное дело в Украине. Но когда клоун коломойского пришел к власти, с этого рыговского мудака не только сняли обвинения, но и разрешили ему балотироваться в депутаты, что противоречит закону. думайТЕ на кого работает петух каломойши.
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19.11.2020 22:34 Відповісти
Що поробиш, вони ж партнери гри на піаніно один грає членом, другий бацає мурку (((
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19.11.2020 22:44 Відповісти
Вот таким вот деятелем оказался петик.. в 14-ом году рыгиАнальный скот молился лишь бы в живых остаться, а сейчас переворачивают всё с ног на голову, цепляя даже святые темы...
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19.11.2020 22:43 Відповісти
Ухты! А не по приглашению ЗЕлесрани приехали портновы, кузьмины?
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21.11.2020 12:27 Відповісти
...початок кінця...
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8837
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19.11.2020 22:57 Відповісти
Не вижу в списке вызванных "ногу майдана" парасюка, "пирамидку майдана" гардона и других центровых сметунов
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19.11.2020 23:02 Відповісти
по этому "закону" я могу заявить, что сосед - убийца ? Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1139

- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
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19.11.2020 23:10 Відповісти
Президент Петро Порошенко сьогодні вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні, поклав квіти та помолився біля меморіалу загиблим, зустрічався з їхніми рідними.
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8488
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19.11.2020 23:12 Відповісти
Резидент Зеленський, добре розуміючи, які дні надходять та який це матиме розголос, послав своїх бакановських псів влаштовувати обшук у музеї Революції Гідності. Інші його шавки з ДБР саме зараз розкручують справу про "державний переворот" та якраз оперативно розіслали повістки активним учасникам революції.
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3354
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19.11.2020 23:13 Відповісти
Заради божественної справедливості, першими мають бути допитані наступні 3.14даарси Майдану : зімін, парасюк, наєм, тягнибок, хмара, доній, томенок, гриценко і проча уєта яка обурювалася тим що Порох зрадив ідеали Майдану. разом з ними мають бути допитані цензорівські 3.14дараси-переживальники за долю ідеалів Майдану типу три Н, чи босого чи торо чи СА чи ярослава з днепра, чи фобоса з деймосом та іншу мразоту які всі 5 років кушать навіть не могли все перймалися зардою Порохом ідеалів Майдану. . Але цю шушеру не уикликають. Виклткають справжніх майданівців і патріотв.
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19.11.2020 23:13 Відповісти
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8858
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через те, що владу в Україні захопили прокремлівські підер@си!
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Там що всі у владі з глузду посходили ??? Допит із-за недосконалості "закону"...? Так викиньте такі "закони" на свалку ! А далі по тексту відомого уркагана і виконавця "Мурки" Рената Кузьміна : "За скоєння ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ" ??? Це вже така Червона Ліня , така огида до людей, яких ці зрадники за гроші РФ ФСБ вважають бидлом і і біомасою , що стерпіти це для нас - означає втратити всю людську гідність!!! Треба йти на допит тоді всім Майданом - іншого виходу ця влада нам не залишає.
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19.11.2020 23:24 Відповісти
Та да. А существования на земле хряковских тварей - результат преступной халатности!
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20.11.2020 00:00 Відповісти
Оно ********? Прохерор рамсы попутал? Будь сдержанней в своих действиях, иначе твои действия, могут вызвать противодействие... с неизменными последствиями в ближайшее время...
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20.11.2020 00:32 Відповісти
Да ты шо, тыщами хэрять рышения ссудов, а тут низзя. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938
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20.11.2020 00:51 Відповісти
Если дело не стоит "выеденного яйца", то зачем его "молотить впустую", займитесь лучше Халимоном, там хотя бы судебная перспектива светит.
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20.11.2020 07:01 Відповісти
 
 