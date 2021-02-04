РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16445 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
2 205 6
ВР (28729) коррупция (8388)

Рада урегулировала вопрос защиты обличителей коррупции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада урегулировала вопрос защиты обличителей коррупции

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 253 нардепа.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О предупреждении коррупции", которые создадут правовую основу для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений. Это должно способствовать "должному и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции".

Кроме того, документом вносится ряд взаимосогласованных изменений в закон "О предотвращении коррупции", Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, "которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи".

Также читайте: Выявлен факт присвоения имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн, - СБУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В пол уха слушаю дебаты на эту тему в Раде. Власенко (БАТЬКИВЩИНА) дает кучу дельных поправок. Две прошли. Штук 15 - нет. Вангую: закон будет столь же эффективным, как и закон об импичменте, депутатской неприкосновенности, ответственности за недекларирование и сносе заборов вдоль наших рек и озер. Рада урегулировала вопрос защиты обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 6907
показать весь комментарий
04.02.2021 13:20 Ответить
ага, наказывать будут их детей..
показать весь комментарий
04.02.2021 13:35 Ответить
Після того, як проти Гео Лероса (народного депутата!) порушили кримінальну справу, щоб захистити дЄрмаків, зараз вишикується черга викривачів. Те ж з кейсом Татарова. Це все понти для приїзжих.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:08 Ответить
Всех полицейских высших и жополизных рангов на прослушку, семьи также, кроме детей до 16. Полиция - преступники
показать весь комментарий
04.02.2021 14:11 Ответить
Интересно бы огласить сколько коррупционеров уже посажено по сигналам "обличителей". Тем более, что сам Зе торжественно объявлял эту свою реформу ещё в 2019 году и как мы все помним, к концу того-же года коррупция была побеждена. Ой, оказалось что обличители недостаточно защищены, но теперь-то борьба с побежденной коррупцией закипит уже весной этого года.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:14 Ответить
пОКА НЕ СЯДЕТ дЕРМАК И ТАТАР НИХЕРА НЕ БУДЕТ!
показать весь комментарий
04.02.2021 20:44 Ответить
 
 