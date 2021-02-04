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Рада врегулювала питання захисту викривачів корупції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада врегулювала питання захисту викривачів корупції

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про внесення змін до законів щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 253 нардепи.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про запобігання корупції", які створять правову основу для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлень. Це має сприяти "належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію".

Крім того, документом вноситься низка взаємоузгоджених змін до закону "Про запобігання корупції", Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, "які будуть гарантувати реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги".

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Автор: Анастасія Потіха
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В пол уха слушаю дебаты на эту тему в Раде. Власенко (БАТЬКИВЩИНА) дает кучу дельных поправок. Две прошли. Штук 15 - нет. Вангую: закон будет столь же эффективным, как и закон об импичменте, депутатской неприкосновенности, ответственности за недекларирование и сносе заборов вдоль наших рек и озер. Рада урегулировала вопрос защиты обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 6907
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04.02.2021 13:20 Відповісти
ага, наказывать будут их детей..
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04.02.2021 13:35 Відповісти
Після того, як проти Гео Лероса (народного депутата!) порушили кримінальну справу, щоб захистити дЄрмаків, зараз вишикується черга викривачів. Те ж з кейсом Татарова. Це все понти для приїзжих.
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04.02.2021 14:08 Відповісти
Всех полицейских высших и жополизных рангов на прослушку, семьи также, кроме детей до 16. Полиция - преступники
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04.02.2021 14:11 Відповісти
Интересно бы огласить сколько коррупционеров уже посажено по сигналам "обличителей". Тем более, что сам Зе торжественно объявлял эту свою реформу ещё в 2019 году и как мы все помним, к концу того-же года коррупция была побеждена. Ой, оказалось что обличители недостаточно защищены, но теперь-то борьба с побежденной коррупцией закипит уже весной этого года.
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04.02.2021 14:14 Відповісти
пОКА НЕ СЯДЕТ дЕРМАК И ТАТАР НИХЕРА НЕ БУДЕТ!
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04.02.2021 20:44 Відповісти
 
 