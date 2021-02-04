Рада врегулювала питання захисту викривачів корупції

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про внесення змін до законів щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів корупції.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 253 нардепи.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про запобігання корупції", які створять правову основу для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлень. Це має сприяти "належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію".

Крім того, документом вноситься низка взаємоузгоджених змін до закону "Про запобігання корупції", Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, "які будуть гарантувати реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги".

Також читайте: Франція та інші країни G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, - посол де Понсен