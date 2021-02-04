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Тема вакцинации в Украине не должна быть политизирована, - глава МККК Жиллетт

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Тема вакцинации от Covid-19 не должна быть политизирована в Украине.

Об этом заявила глава Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) Флоранс Жиллетт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцины не должны быть политизированы. Распространение вакцин должно строго руководствоваться принципом беспристрастности, приоритизации тех, кому она необходима больше всего", - сказала она на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.

По ее словам, это сигнал для всей Украины.  Также Жиллетт указала, что вакцины не должны использоваться как предлог для дальнейшего ограничения передвижения. 

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"Мы также выступаем против политизации роли вакцин или вакцинного национализма, и подчеркиваем важность готовности к распространению вакцин, включая публичную информацию и образовательную кампанию по укреплению доверия у населения", - сообщил глава Офиса постоянного координатора ООН в Украине Деннис Беседич.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Она должна быть монетизирована.
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04.02.2021 14:03
+1
А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
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04.02.2021 14:09
+1
Баблишко не пахнет
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04.02.2021 14:10
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Она должна быть монетизирована.
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04.02.2021 14:03 Ответить
Демографические потери Украины в год минус 300 тысяч человек и это только смертность не считая огромную миграцию.. так что еще тыщ 10 туда .. тыщ 10 сюда особой погоды не сделает.
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04.02.2021 14:08 Ответить
А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
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04.02.2021 14:09 Ответить
Баблишко не пахнет
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04.02.2021 14:10 Ответить
Тут нужно математическое моделирование. Естественный иммунитет + вакцина 50% вполне могут остановить эпидемию. Считать нужно. Тут дело не в том что 50/50 заразишься ты или нет. А в том что с вакциной 50% у тебя почти не будет шанса вдохнуть вирус в лёгкие. Возможно.

Но как я вижу по сводкам в Украине эпидемия остановлена и без вакцин.
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04.02.2021 14:15 Ответить
Все политизирована, все что имеет цену.
Вы думаете если возобновили покупку электроэнергии из России, то кого то может остановить закупку от туда лекарств ?
Игры патриотов это для народа, а для тех кто повыше, совершенно другие приоритеты
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04.02.2021 14:33 Ответить
Цей, шолі?
Тема вакцинации в Украине не должна быть политизирована, - глава МККК Жиллетт - Цензор.НЕТ 9989
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04.02.2021 14:10 Ответить
+ Найліпша для мужчєєєєн!
Покажіть цю Флоранс!
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04.02.2021 14:53 Ответить
А как понять , что можно вакцинироваться ? Может быть человек уже заразился , только об этом не догадывается .
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04.02.2021 14:10 Ответить
В інших країнах спочатку тестують, ну а у нас всьо через жопу.(Тальков)
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04.02.2021 14:16 Ответить
В мене родичі і знайомі переболіли майже всі. Дехто двічі. Дехто - тричі. Вакцинація в два етапи і на 3-4 місяці. А потім знову треба двічі провакцинуватися. І так все життя. Гарне заняття, головне - ніякої політики. А ось трохи політики. Вже є і ліки і позитивний досвід, як лікування так і запобігання захворюванню. Але, мовчу, це вже політика, яка може зірвати не політизовану, а монетизовану вакцинацію. Та й до чого це я. Адже засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року передбачив потужний пандемічний вірус у Китаї. І не помилився. Йому я вірю. А тепер він попереджає, що в світі може вибухнути пандемія в 10 разів гірше нинішньої - і світ до неї не готовий. За словами бізнесмена, пандемії тепер є новою нормою. Крім цього, він зізнався, що був приголомшений кількістю «божевільних» і «злісних» теорій змови щодо нібито навмисного запуску пандемії.
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04.02.2021 14:37 Ответить
Всё ясно и понятно, зажали вакцину и хотят чтобы Украина просила Россию дать вакцину.
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04.02.2021 14:40 Ответить
Это посыл- европейских и американских вакцин Украине не дождаться,- прививайтесь рассейской. Но Жиллет не знает, что привившиеся спутником автоматически становятся ватниками на генном уровне. Каждый патриот это знает. Поэтому провокация не пройдет!
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04.02.2021 14:55 Ответить
Это посыл- европейских и американских вакцин Украине не дождаться,- прививайтесь рассейской. Но Жиллет не знает, что привившиеся спутником автоматически становятся ватниками на генном уровне. Каждый патриот это знает. Поэтому провокация не пройдет!
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04.02.2021 14:58 Ответить
 
 