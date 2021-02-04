Тема вакцинации в Украине не должна быть политизирована, - глава МККК Жиллетт

Тема вакцинации от Covid-19 не должна быть политизирована в Украине.

Об этом заявила глава Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) Флоранс Жиллетт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцины не должны быть политизированы. Распространение вакцин должно строго руководствоваться принципом беспристрастности, приоритизации тех, кому она необходима больше всего", - сказала она на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.

По ее словам, это сигнал для всей Украины. Также Жиллетт указала, что вакцины не должны использоваться как предлог для дальнейшего ограничения передвижения.

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"Мы также выступаем против политизации роли вакцин или вакцинного национализма, и подчеркиваем важность готовности к распространению вакцин, включая публичную информацию и образовательную кампанию по укреплению доверия у населения", - сообщил глава Офиса постоянного координатора ООН в Украине Деннис Беседич.