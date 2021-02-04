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Тема вакцинації в Україні не має бути політизована, - глава МКЧХ Жиллетт

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Тема вакцинації від Covid-19 не повинна бути політизована в Україні.

Про це заявила глава Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) Флоранс Жиллетт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцини не повинні бути політизовані. Поширення вакцин має строго керуватися принципом безсторонності, пріоритизації тих, кому вона необхідна найбільше", - сказала вона на міжнародній онлайн-конференції, організованій посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Україні.

За її словами, це сигнал для всієї України. Також Жиллетт вказала, що вакцини не повинні використовуватися як привід для подальшого обмеження пересування.

"Ми також виступаємо проти політизації ролі вакцин або вакцинного націоналізму, і підкреслюємо важливість готовності до поширення вакцин, включаючи публічну інформацію та освітню кампанію щодо зміцнення довіри у населення", - повідомив глава Офісу постійного координатора ООН в Україні Денніс Беседич.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Она должна быть монетизирована.
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04.02.2021 14:03
+1
А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
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04.02.2021 14:09
+1
Баблишко не пахнет
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04.02.2021 14:10
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Она должна быть монетизирована.
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04.02.2021 14:03 Відповісти
Демографические потери Украины в год минус 300 тысяч человек и это только смертность не считая огромную миграцию.. так что еще тыщ 10 туда .. тыщ 10 сюда особой погоды не сделает.
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04.02.2021 14:08 Відповісти
А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
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04.02.2021 14:09 Відповісти
Баблишко не пахнет
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04.02.2021 14:10 Відповісти
Тут нужно математическое моделирование. Естественный иммунитет + вакцина 50% вполне могут остановить эпидемию. Считать нужно. Тут дело не в том что 50/50 заразишься ты или нет. А в том что с вакциной 50% у тебя почти не будет шанса вдохнуть вирус в лёгкие. Возможно.

Но как я вижу по сводкам в Украине эпидемия остановлена и без вакцин.
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04.02.2021 14:15 Відповісти
Все политизирована, все что имеет цену.
Вы думаете если возобновили покупку электроэнергии из России, то кого то может остановить закупку от туда лекарств ?
Игры патриотов это для народа, а для тех кто повыше, совершенно другие приоритеты
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04.02.2021 14:33 Відповісти
Цей, шолі?
Тема вакцинации в Украине не должна быть политизирована, - глава МККК Жиллетт - Цензор.НЕТ 9989
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04.02.2021 14:10 Відповісти
+ Найліпша для мужчєєєєн!
Покажіть цю Флоранс!
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04.02.2021 14:53 Відповісти
А как понять , что можно вакцинироваться ? Может быть человек уже заразился , только об этом не догадывается .
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04.02.2021 14:10 Відповісти
В інших країнах спочатку тестують, ну а у нас всьо через жопу.(Тальков)
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04.02.2021 14:16 Відповісти
В мене родичі і знайомі переболіли майже всі. Дехто двічі. Дехто - тричі. Вакцинація в два етапи і на 3-4 місяці. А потім знову треба двічі провакцинуватися. І так все життя. Гарне заняття, головне - ніякої політики. А ось трохи політики. Вже є і ліки і позитивний досвід, як лікування так і запобігання захворюванню. Але, мовчу, це вже політика, яка може зірвати не політизовану, а монетизовану вакцинацію. Та й до чого це я. Адже засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року передбачив потужний пандемічний вірус у Китаї. І не помилився. Йому я вірю. А тепер він попереджає, що в світі може вибухнути пандемія в 10 разів гірше нинішньої - і світ до неї не готовий. За словами бізнесмена, пандемії тепер є новою нормою. Крім цього, він зізнався, що був приголомшений кількістю «божевільних» і «злісних» теорій змови щодо нібито навмисного запуску пандемії.
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04.02.2021 14:37 Відповісти
Всё ясно и понятно, зажали вакцину и хотят чтобы Украина просила Россию дать вакцину.
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04.02.2021 14:40 Відповісти
Это посыл- европейских и американских вакцин Украине не дождаться,- прививайтесь рассейской. Но Жиллет не знает, что привившиеся спутником автоматически становятся ватниками на генном уровне. Каждый патриот это знает. Поэтому провокация не пройдет!
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04.02.2021 14:55 Відповісти
Это посыл- европейских и американских вакцин Украине не дождаться,- прививайтесь рассейской. Но Жиллет не знает, что привившиеся спутником автоматически становятся ватниками на генном уровне. Каждый патриот это знает. Поэтому провокация не пройдет!
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04.02.2021 14:58 Відповісти
 
 