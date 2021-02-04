Тема вакцинації в Україні не має бути політизована, - глава МКЧХ Жиллетт

Тема вакцинації від Covid-19 не повинна бути політизована в Україні.

Про це заявила глава Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) Флоранс Жиллетт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцини не повинні бути політизовані. Поширення вакцин має строго керуватися принципом безсторонності, пріоритизації тих, кому вона необхідна найбільше", - сказала вона на міжнародній онлайн-конференції, організованій посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Україні.

За її словами, це сигнал для всієї України. Також Жиллетт вказала, що вакцини не повинні використовуватися як привід для подальшого обмеження пересування.

"Ми також виступаємо проти політизації ролі вакцин або вакцинного націоналізму, і підкреслюємо важливість готовності до поширення вакцин, включаючи публічну інформацію та освітню кампанію щодо зміцнення довіри у населення", - повідомив глава Офісу постійного координатора ООН в Україні Денніс Беседич.

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