Почти половина украинцев не доверяют СМИ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Доверие к украинским СМИ примерно такое же, как и к президенту.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

В декабре 2020 года украинским СМИ доверяли 30% респондентов, не доверяли - 46% граждан. За последние два года уровень доверия к средствам массовой информации почти не изменился (в 2018 году доверяли - 31%).

Наибольшее доверие в украинском обществе имеют волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте, армия и Церковь.

Также читайте: Более 60% граждан Украины поддерживают обслуживание на государственном языке, - опрос КМИС

Волонтерам, которые помогают армии, доверяют 74% респондентов, что на 11 процентных пунктов выше, чем в 2018 году. Волонтерам, которые помогают переселенцам, доверяют 66% респондентов (по сравнению с 61% в 2018 году). Обычным людям в своем населенном пункте доверяют 67% (практически без изменений по сравнению с 2018 годом, когда показатель составлял 68%). Вооруженным силам Украины доверяют 66%, что на 15 процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Церкви доверяют 52% (в 2018 году - 51%).

Остальные восемь институтов в списке имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Фактически среди респондентов преобладает недоверие институтам центральной власти (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным и судебным органам (национальная полиция, патрульная полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).







Среди институтов центральной власти президенту Украины доверяют 34% (в 2018 году аналогичный показатель был 16%, но на тот момент президентом был Петр Порошенко). В то же время только 14% доверяют правительству и 12% - парламента (аналогичные показатели для КМУ и ВРУ, которые были действующие на декабрь 2018 года, составляют, соответственно, 11% и 8%).

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов (против 30% в 2018 году), а национальной полиции - 29% (столько же было в 2018 году). Несколько худший показатель имеет СБУ - 27% (против 21% в 2018 году).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если украинским СМИ доверяют 30% (в 2018 году - 31%), то российским СМИ - 4% (столько же было в 2018 году).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 4 по 8 декабря 2020 года по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью'ю с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведено 2001 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.