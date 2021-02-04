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Новости Политика Украины
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Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

Речь идет о разработанном правительством законопроекте №4543, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутатов.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
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04.02.2021 16:19
+4
Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
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04.02.2021 16:29
+3
Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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04.02.2021 15:36
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Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении - Цензор.НЕТ 6713
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04.02.2021 15:35 Ответить
скоти
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04.02.2021 15:36 Ответить
Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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04.02.2021 15:36 Ответить
Вкрасти останнє
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04.02.2021 15:38 Ответить
Вкрасти все!
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04.02.2021 16:08 Ответить
Законопроект о разблокировании большой приватизации

Кроме земли нечего приватизировать - просто узаконят точто наворовали - типа ваучеров стоимостью 4 бутылки водки...
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04.02.2021 17:50 Ответить
Курс у ЗЕбілів незмінний, - будуть і надалі грабувати і нищити все, до чого зможуть дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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04.02.2021 15:47 Ответить
Скоро останется последний закон - обїявить гомосексуализм государственной политикой.
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04.02.2021 16:10 Ответить
Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
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04.02.2021 16:19 Ответить
Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
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04.02.2021 16:29 Ответить
Першим розгянуть ці колаборанти (звичайно в пандемію як землю) приватизацію Південного канала з водою для окупантів в Криму.
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04.02.2021 16:58 Ответить
 
 