Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.
Речь идет о разработанном правительством законопроекте №4543, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутатов.
Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.
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Кроме земли нечего приватизировать - просто узаконят точто наворовали - типа ваучеров стоимостью 4 бутылки водки...