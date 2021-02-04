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ВР (11731) законопроєкт (1779) приватизація (374)

Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.

Йдеться про розроблений урядом законопроєкт №4543, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.

Як повідомлялося, велика приватизація була припинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони. Законопроєкт №4543 пропонує вилучити цю норму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
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04.02.2021 16:19
+4
Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
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04.02.2021 16:29
+3
Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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04.02.2021 15:36
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Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении - Цензор.НЕТ 6713
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04.02.2021 15:35 Відповісти
скоти
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Вкрасти останнє
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04.02.2021 15:38 Відповісти
Вкрасти все!
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04.02.2021 16:08 Відповісти
Законопроект о разблокировании большой приватизации

Кроме земли нечего приватизировать - просто узаконят точто наворовали - типа ваучеров стоимостью 4 бутылки водки...
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04.02.2021 17:50 Відповісти
Курс у ЗЕбілів незмінний, - будуть і надалі грабувати і нищити все, до чого зможуть дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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04.02.2021 15:47 Відповісти
Скоро останется последний закон - обїявить гомосексуализм государственной политикой.
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04.02.2021 16:10 Відповісти
Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
показати весь коментар
04.02.2021 16:19 Відповісти
Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
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04.02.2021 16:29 Відповісти
Першим розгянуть ці колаборанти (звичайно в пандемію як землю) приватизацію Південного канала з водою для окупантів в Криму.
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04.02.2021 16:58 Відповісти
 
 