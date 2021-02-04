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Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
Йдеться про розроблений урядом законопроєкт №4543, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.
Як повідомлялося, велика приватизація була припинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони. Законопроєкт №4543 пропонує вилучити цю норму.
Топ коментарі
+4 софи
показати весь коментар04.02.2021 16:19
+4 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар04.02.2021 16:29
+3 Привет
показати весь коментар04.02.2021 15:36
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Кроме земли нечего приватизировать - просто узаконят точто наворовали - типа ваучеров стоимостью 4 бутылки водки...