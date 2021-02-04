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Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии:

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские туристы летом должны быть готовы к трем сценариям развития событий.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Первый сценарий заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран жесткого карантина.

"В таком случае мы обычно будем ограничены в выборе стран. На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон", - заявила она.

В частности, в летний период украинцам будут доступны Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.

"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это конечно же будет способствовать открытию границ", - отметила вице-премьер.

По ее словам, третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенным странам будут получение вакцины.

"К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - добавила Стефанишина.

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Топ комментарии
+9
Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
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04.02.2021 17:58
+9
какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
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04.02.2021 18:22
+8
То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
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04.02.2021 18:12
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Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
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04.02.2021 17:58 Ответить
А деньги(это уже четвертый сценарий, но важный)?
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04.02.2021 18:01 Ответить
какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
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04.02.2021 18:22 Ответить


Helga@HelgaKs





По роботі щоденно цікавлюсь курсом валют.
Не можу зрозуміти, з яких причин наша гривня так бадьоро міцнішає останнім часом?
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04.02.2021 18:04 Ответить
заробитчане опять активно работают
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04.02.2021 18:08 Ответить


NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one





НБУ збільшив ліміт на перекази коштів за кордон до 200 тис. євро
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04.02.2021 19:23 Ответить
Ціни з тарифами теж бадьорі, хоча повинні падати.
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04.02.2021 19:00 Ответить
коли нет грошей - сиди у хаты, так, кажись, макаронники глаголят
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04.02.2021 18:06 Ответить
Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария" - Цензор.НЕТ 5141
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04.02.2021 18:08 Ответить
То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
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04.02.2021 18:12 Ответить
об отпуске украинцев во время пандемии:

Во первых не пандемия , а обыкновенный грипп, судя по смертности..
А во-вторых это всемирный тренд- все религии побоку ,враг народа тот кто не носит маску и кто считает вакцину надувательством.
Как говорят- грамм здравого смысла стоит пуда учености...
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04.02.2021 18:30 Ответить
Четвёртый сценарий:-
оформление отпуска; изготовление "пояса шахида;

цепляние его на живот и на сессию в Раду...
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04.02.2021 18:33 Ответить
Відпустка? Відпочинок? Від чого?
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04.02.2021 18:48 Ответить
Уставшіє атвайньі.
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04.02.2021 19:02 Ответить
Від роботи вочевидь.
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04.02.2021 21:52 Ответить
Какие сценарии отдыха? Ты сначала доживи до лета, тётя.... В стране война, пандемия, жуткий кризис и рост нищеты....Хитрожопые летом разъедутся, подцепят корону, и потом их президентским самолётом опять бесплатно свозить в Украину со всех курортов? Пусть отдыхают, но ВСЁ за свой счёт - и перелёты, и карантины, и последующее лечение....
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04.02.2021 18:52 Ответить
Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії" - Цензор.НЕТ 4739
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04.02.2021 20:03 Ответить
 
 