Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские туристы летом должны быть готовы к трем сценариям развития событий.
Об этом Стефанишина рассказала в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.
Первый сценарий заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран жесткого карантина.
"В таком случае мы обычно будем ограничены в выборе стран. На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон", - заявила она.
В частности, в летний период украинцам будут доступны Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.
"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это конечно же будет способствовать открытию границ", - отметила вице-премьер.
По ее словам, третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенным странам будут получение вакцины.
"К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - добавила Стефанишина.
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мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
Helga@HelgaKs
По роботі щоденно цікавлюсь курсом валют.
Не можу зрозуміти, з яких причин наша гривня так бадьоро міцнішає останнім часом?
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one
НБУ збільшив ліміт на перекази коштів за кордон до 200 тис. євро
Во первых не пандемия , а обыкновенный грипп, судя по смертности..
А во-вторых это всемирный тренд- все религии побоку ,враг народа тот кто не носит маску и кто считает вакцину надувательством.
Как говорят- грамм здравого смысла стоит пуда учености...
оформление отпуска; изготовление "пояса шахида;
цепляние его на живот и на сессию в Раду...