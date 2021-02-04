Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українські туристи влітку мають бути готові до трьох сценаріїв розвитку подій.
Про це Стефанишина розповіла в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.
Перший сценарій полягає у виникненні труднощів з плануванням літніх поїздок через продовження урядами країн жорсткого карантину.
"У такому випадку ми будемо обмежені у виборі країн. На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон", - заявила вона.
Зокрема, в літній період українцям будуть доступні Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.
"Другий сценарій полягає в тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні і це звичайно ж сприятиме відкриттю кордонів", - зазначила віцепрем'єр.
За її словами, третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певних країн буде отримання вакцини.
"До того часу, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - додала Стефанишина.
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мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
Helga@HelgaKs
По роботі щоденно цікавлюсь курсом валют.
Не можу зрозуміти, з яких причин наша гривня так бадьоро міцнішає останнім часом?
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one
НБУ збільшив ліміт на перекази коштів за кордон до 200 тис. євро
Во первых не пандемия , а обыкновенный грипп, судя по смертности..
А во-вторых это всемирный тренд- все религии побоку ,враг народа тот кто не носит маску и кто считает вакцину надувательством.
Как говорят- грамм здравого смысла стоит пуда учености...
оформление отпуска; изготовление "пояса шахида;
цепляние его на живот и на сессию в Раду...