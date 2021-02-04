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Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанішина про відпустку українців під час пандемії:

Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українські туристи влітку мають бути готові до трьох сценаріїв розвитку подій.

Про це Стефанишина розповіла в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Перший сценарій полягає у виникненні труднощів з плануванням літніх поїздок через продовження урядами країн жорсткого карантину.

"У такому випадку ми будемо обмежені у виборі країн. На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон", - заявила вона.

Зокрема, в літній період українцям будуть доступні Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

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"Другий сценарій полягає в тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні і це звичайно ж сприятиме відкриттю кордонів", - зазначила віцепрем'єр.

За її словами, третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певних країн буде отримання вакцини.

"До того часу, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - додала Стефанишина.
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Топ коментарі
+9
Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
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04.02.2021 17:58
+9
какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
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04.02.2021 18:22
+8
То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
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04.02.2021 18:12
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Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
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04.02.2021 17:58 Відповісти
А деньги(это уже четвертый сценарий, но важный)?
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04.02.2021 18:01 Відповісти
какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
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04.02.2021 18:22 Відповісти


Helga@HelgaKs





По роботі щоденно цікавлюсь курсом валют.
Не можу зрозуміти, з яких причин наша гривня так бадьоро міцнішає останнім часом?
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04.02.2021 18:04 Відповісти
заробитчане опять активно работают
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04.02.2021 18:08 Відповісти


NEWSUA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one





НБУ збільшив ліміт на перекази коштів за кордон до 200 тис. євро
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04.02.2021 19:23 Відповісти
Ціни з тарифами теж бадьорі, хоча повинні падати.
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04.02.2021 19:00 Відповісти
коли нет грошей - сиди у хаты, так, кажись, макаронники глаголят
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04.02.2021 18:06 Відповісти
Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария" - Цензор.НЕТ 5141
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04.02.2021 18:08 Відповісти
То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
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04.02.2021 18:12 Відповісти
об отпуске украинцев во время пандемии:

Во первых не пандемия , а обыкновенный грипп, судя по смертности..
А во-вторых это всемирный тренд- все религии побоку ,враг народа тот кто не носит маску и кто считает вакцину надувательством.
Как говорят- грамм здравого смысла стоит пуда учености...
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04.02.2021 18:30 Відповісти
Четвёртый сценарий:-
оформление отпуска; изготовление "пояса шахида;

цепляние его на живот и на сессию в Раду...
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04.02.2021 18:33 Відповісти
Відпустка? Відпочинок? Від чого?
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04.02.2021 18:48 Відповісти
Уставшіє атвайньі.
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04.02.2021 19:02 Відповісти
Від роботи вочевидь.
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04.02.2021 21:52 Відповісти
Какие сценарии отдыха? Ты сначала доживи до лета, тётя.... В стране война, пандемия, жуткий кризис и рост нищеты....Хитрожопые летом разъедутся, подцепят корону, и потом их президентским самолётом опять бесплатно свозить в Украину со всех курортов? Пусть отдыхают, но ВСЁ за свой счёт - и перелёты, и карантины, и последующее лечение....
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії" - Цензор.НЕТ 4739
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04.02.2021 20:03 Відповісти
 
 