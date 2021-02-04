Суд взял под стражу мужчину, стрелявшего по детям в Тернополе, - Нацполиция

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в стрельбе по детям в Тернополе - его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба областной полиции.

Дело открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием оружия) и ч. 1 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сразу после оглашения постановления подозреваемого в зале суда взяли под стражу. В следственном изоляторе Тернополя находиться до 3 апреля 2021 года.

22 января правоохранители сообщили, что в Тернополе в больницу попал 11-летний мальчик, который получил значительные ранения во время катания на санках. Вероятно, от огнестрельного оружия.

Так, медики диагностировали у мальчика многочисленные ранения по всему телу. Во время операции из его ран изъяли примерно три десятка посторонних предметов, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас он требует еще одной операции - для этого мальчика доставили в больницу Киева.

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4 февраля, полицейские заявили, что в момент инцидента на детской площадке было трое детей - потерпевший со своей сестрой и еще один мальчик, который получил ранение щеки от неизвестного металлического предмета.

В полиции отмечают, что правоохранители не могли обнародовать подробную информацию по этому делу из-за проведения экспертиз и других следственных действий.

"Мы имели первичные версии, что, возможно, была петарда, возможно, самодельное взрывное устройство или иное событие, которое причинило ребенку телесные повреждения ... Однако, когда ребенка доставили в медицинское учреждение, то установили, что в его теле есть дробь", - рассказал начальник областной полиции Александр Богомол.

Специалисты установили, что кусты, возле которых упал ребенок, также повреждены выстрелом из оружия. Собрав доказательства, специалисты смогли установить примерную траекторию движения пули и окно, из которого, вероятно, стреляли.

В настоящее время полиция не может подтвердить, что подозреваемый хотел убить детей. Мужчина вину не признал. Поэтому прокуратура решила объявить ему подозрение. В суде прокурор просила содержания под стражей, в то же время адвокат - домашний арест".