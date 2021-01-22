Стрельба в Тернополе: ранен не один мальчик, а двое. ВИДЕО

При стрельбе в Тернополе ранения получили двое детей. Второму из них дробь попала в лицо, и ему сделали операцию.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сегодня установлен еще один пострадавший мальчик, который был рядом с тем мальчиком. У него обнаружили одну пульку. Он сам раньше не признавался. Сегодня его прооперировали, вынули еще одну дробинку, которая попала в лицо", - рассказал он.

У живущего неподалеку мужчины нашли дома гладкоствольное ружье.

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"Когда мы проверяли информацию, обходили все окружающие дома, делали параллельно баллистическую экспертизу движению пулек, дробинок, которые были выявлены на месте, где находился мальчик, эта экспертиза нас привела в одну из квартир, в которой проживает одинокий житель Тернополя. Мы нашли ружье, которое как раз стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами. Так называемый пыж, где идет заряд дробными шариками. Когда стреляют таким патроном, эти дробинки разлетаются на очень большое расстояние, их там много, в патроне может быть более 100", - рассказал представитель полиции.

Мужчина, у которого изъяли ружье, не признается в содеянном, по его словам, ружьем он не пользовался давно.

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"Мы это ружье изъяли и похожий патрон, проводиму экспертизу. Сейчас результатов еще нет. Проводим дополнительные действия, чтобы доказать или опровергнуть действия мужчины. Сейчас подозрения ему не объявляли", - добавил Крета.

Напомним, накануне 11-летний мальчик из Тернополя во время катания на санках получил множественные ранения, вероятно, вызванные огнестрельным оружием. Медики извлекли из его ран более 30 предметов, похожих на дробь. У ребенка травмированы внутренние органы, его перевезли на лечение в киевский "Охматдет".

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