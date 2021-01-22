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Стрілянина в Тернополі: поранено не одного хлопчика, а двох. ВIДЕО

Стрілянина в Тернополі: поранено не одного хлопчика, а двох. ВIДЕО

Під час стрілянини в Тернополі поранень зазнали двоє дітей. Другому з них дріб потрапив в обличчя, йому зробили операцію.

Про це розповів начальник відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні встановлено ще одного постраждалого хлопчика, який був поруч із тим хлопчиком. У нього виявили одну кулю. Він сам раніше не зізнавався. Сьогодні його прооперували, вийняли ще одну дробинку, яка потрапила в обличчя", - розповів він.

У чоловіка, який живе неподалік, знайшли вдома гладкоствольну рушницю.

Стрілянина в Тернополі: поранено не одного хлопчика, а двох 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок (оновлено)

"Коли ми перевіряли інформацію, обходили всі навколишні будинки, робили паралельно балістичну експертизу руху кульок, дробинок, які були виявлені на місці, де був хлопчик, ця експертиза нас привела в одну з квартир, в якій проживає самотній житель Тернополя. Ми знайшли рушницю, яка саме стріляє відповідними гладкоствольними мисливськими дробовими патронами. Так званий пиж, де йде заряд дробовими кульками. Коли стріляють таким патроном, ці дробинки розлітаються на дуже велику відстань, їх там багато, в патроні може бути понад 100", - розповів представник поліції.

Чоловік, у якого вилучили рушницю, не зізнається у скоєному, за його словами, рушницею він не користувався давно.


"Ми цю рушницю вилучили і схожий патрон, проводимо експертизу. Зараз результатів ще немає. Проводимо додаткові дії, щоб довести або спростувати дії чоловіка. Зараз підозри йому не оголошували", - додав Крета.

Нагадаємо, напередодні 11-річний хлопчик з Тернополя під час катання на санках зазнав множинних поранень, ймовірно, викликаних вогнепальною зброєю. Медики витягли з його ран понад 30 предметів, схожих на дріб. У дитини травмовано внутрішні органи, його перевезли на лікування до київського "Охматдиту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця

Автор: 

діти (5052) Нацполіція (15138) стрілянина (1778) Тернопіль (401)


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Топ коментарі
+7
Інтерв"юєр, і опитуваний "один одного варті"... Не тямлять у мисливській зброї абсолютно... Термінологія - на рівні "ОБС", "одна бабка сказала"... Хоча, може, там "віслюк" і третій - перекладач з української... Текст статті викликає лише матюки... "Гладкоствольные охотничьи дробные патроны", "так называемый пыж где идёт заряд дробными шариками" .
"Детский сад, штаны на лямках...".
Експертизи хоч, хімічну, балістичну, трасологічну, призначили?
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22.01.2021 19:56
+6
Баллистическая экспертиза никогда не определит с какого гладкого ствола был сделан выстрел , гладкие стволы не отстреливаются полицией при покупке оружия
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22.01.2021 19:54
+6
А хімічна може встановить не тільки час стрільби, але й партію пороху, яким стріляли зі ствола. А там достатньо порівнять з порохом, який знаходиться в патронах, вилучених у підозрюваного... От тобі і "непрямий доказ"... По друге, свинець дробу теж має індивідуальні характеристики... І, якщо ствол, після стрільби, не чистився, то по освинцовці ствола можна перевірить відповідність слідів з дробинами, вилученими з тіл поранених...
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22.01.2021 20:03
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Полный треш пошёл после праздников..На руки надо лимонки выдавать,а не только стволы и зенитки.Создавать ассоциацию владельцев оружия для защиты пострадавших стрельцов от осуждения.
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22.01.2021 19:48 Відповісти
А чи не бавилися випадково діти патронами?
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22.01.2021 19:51 Відповісти
на 1 фото мальчик на санках в куртке болотного цвета а на 3 фото куртка синего цвета ..или какаяразница ?
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22.01.2021 19:54 Відповісти
думаю, это просто подходящие по теме фото (от балды так сказать) для фона...
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22.01.2021 20:00 Відповісти
https://www.saratovnews.ru/news/2017/01/23/rebenok-skatilsya-s-gorki-na-dorogy-i-vrezalsya-v-mashiny/ Перша хвотка за 2017-й рік. Та хіба Цензор цим переймається?
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22.01.2021 21:27 Відповісти
Баллистическая экспертиза никогда не определит с какого гладкого ствола был сделан выстрел , гладкие стволы не отстреливаются полицией при покупке оружия
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22.01.2021 19:54 Відповісти
а сходство или различие дроби (из взятого пыжа и из ран ребенка)?
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22.01.2021 20:02 Відповісти
Да.
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22.01.2021 21:01 Відповісти
А хімічна може встановить не тільки час стрільби, але й партію пороху, яким стріляли зі ствола. А там достатньо порівнять з порохом, який знаходиться в патронах, вилучених у підозрюваного... От тобі і "непрямий доказ"... По друге, свинець дробу теж має індивідуальні характеристики... І, якщо ствол, після стрільби, не чистився, то по освинцовці ствола можна перевірить відповідність слідів з дробинами, вилученими з тіл поранених...
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22.01.2021 20:03 Відповісти
Есть парафиновый тест. Для начала.
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22.01.2021 20:21 Відповісти
Це не робота слідчого... Це "парафія" експерта-криміналіста, якому слідчий ставить відповідні питання при призначенні експертизи. Які саме методики буде застосовувать експерт, слідчого не цікавить...
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22.01.2021 20:26 Відповісти
Это не о том.
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22.01.2021 20:32 Відповісти
О "о чём"?
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22.01.2021 20:33 Відповісти
все так, але для цього потрібно мати криміналістичні лабораторії із відповідними реактивами і високоточним обладнанням, а також лаборантів із відповідними навичками, знаннями і прямими руками. згадайте лише про історію із додаванням свинцю у бензин авто в якості прекурсора у 30-50 рокі. зайняло десятиліття щоб встановити пагубність цього явища і довести це в суді.
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22.01.2021 23:16 Відповісти
Так і я про це саме... Там така купа роботи!!! А "специ диванні" уже у всьому розібралися, зробили висновки, висунули підозру і вирок винесли... Просто, я, крім освіти відповідної, мисливець з чвертьвіковим стажем, і маю в товаришах експерта-балістика, який працював усе життя в цій області... Все життя я сам заряджав патрони, не довіряючи заводським. Якось я спитав товариша, чи можна, на практиці, довести, що стріляли з конкретного гладкого ствола. Він відповів : "Без гільзи та пижа індивідуального виготовлення, практично неможливо... Хіба що задіять масу спеціалістів - хіміків, що будуть досліджувать хімічний склад дробу і порохового нагару... Але з цим ніхто возиться не буде... Простіше закрить справу...".
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22.01.2021 23:35 Відповісти
а скільки лаб у нас реально здатні провести такі аналізи?
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22.01.2021 23:46 Відповісти
Я так думаю, що і Київський Інститут СЕ не справиться... Може, лише хіміки з порохового заводу... Про свинець не знаю...
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22.01.2021 23:56 Відповісти
Определить, стреляли ли из этого ружья в ближайшее время, можно сходу и без всяких экспертиз. Там из ствола должно штынять порохом не по-детски. Если не стреляли, то ничего ему предъявить не смогут.
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22.01.2021 20:13 Відповісти
Ага... А він скаже, що собаку пристрелив, бродячу... Чи по воронах стріляв... І як ти це зв"яжеш зі стрільбою по дітях? Не тямиш - не пхай носа...
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22.01.2021 20:28 Відповісти
Він вже сказав, що давно не користувався рушницею.
Та й дивно якось, якщо б реально стріляв, то викинув би рушницю. І якого хера хтось взагалі стріляв по дітям? Втім, зараз такі ****** ростуть...
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22.01.2021 21:22 Відповісти
Він це сказав під протокол? А в якості кого він допитувався? Чи був присутній адвокат? Я, поки що, бачу лише слова дилетанта, який вважає себе "журналістом", і не тямить, про що пише... Якщо порушена процедура, то цим -"сказав", можна "підтерти зад"!... Ти ще спробуй зв"язать стрільбу з гладкоствола, без свідків, з пораненням потерпілого... Там купа роботи, ще до оголошення підозри... Поналазите, "дітки в коротких штанцях", і "россуждаєте"...
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22.01.2021 21:31 Відповісти
Ми тут не процесуальні нюанси обговорюємо. І журналісти у нас повне лайно, але у цьому випадку не бачу жодного сенсу щось пересмикувати.
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22.01.2021 21:45 Відповісти
А що ми тут "обговорюємо"? Неук щось написав, що йому поліцай сказав, що власник рушниці сказав, що давно не стріляв... "Гей, малий, скажи малому, хай малий малій накаже хай малий теля прив"яже...". Поналазите, людину обгавнячите, а потім, коли виявиться зовсім інша картина, "включите дурня": "А чо я? Я - не при делах... Мне так сказали...". А образ злочинця людині ВЖЕ створили... Це ж те саме, як з Антоненком... Роздзвонили на весь світ, а зараз не знають що робить, бо докази "дохлі" і в суд з ними йти не можна...
Що ви "заспіваєте", якщо проведуть експертизу і виявиться, шо чоловік, дійсно, давно не стріляв? А якщо слідство не зможе довести, що саме він стріляв по дітях? По вороні, на дачі стріляв! Це не заборонено... Як вибачаться будете?
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22.01.2021 22:13 Відповісти
Для этого проводят серию допросов, связанных с экспертизой огнестрела.. Если он стрелял - ему придётся брехать в показаниях, а толковый следак брехню поймает, вся криминалистика на этом построена - ничего нового под Луной нет, все хитрожопые действуют по кальке, и полное отрицалово, на манер которого и ты тут бубнишь - это признак вины.
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22.01.2021 23:28 Відповісти
Ти багато справ розслідував, направляв до суду, і по них виносились вироки?
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22.01.2021 23:53 Відповісти
А ти особисто проводив допити Антоненка щоб зробити висновки й агітувати шо він невинний?
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23.01.2021 00:10 Відповісти
А я нічого про невинуватість не казав... Однак, якщо цілий рік "тягнуть вола за хвіст", по ************* справі, то "навіває на думки" про те, що "з цього роя не вийде ні х..чого...". "Сильно "надулися" і... "перднули в калюжу...".
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23.01.2021 00:19 Відповісти
Судя по твоей ущербной логике, раз Чикатило два года сидел в неволе до суда, доказательства "дохлые" и навевает на мысли что для суда не подходят. Короче, перднули в калюжу.
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23.01.2021 00:27 Відповісти
ТИ дебіл? Скільки у Чикатила було епізодів? І скільки разів змушені були продовжувать слідство, бо випливали нові епізоди?
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23.01.2021 00:49 Відповісти
А с чего ты взял, что у Антоненка один эпизод?Тебе так хочется?
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23.01.2021 00:57 Відповісти
Ти вже повернувся? Сходи ще раз...
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23.01.2021 01:06 Відповісти
тебе надо ты и сходи, там тебя научат эпизоды считать.
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23.01.2021 01:11 Відповісти
Дядьку, ти не зі своїми друзяками у дешевому генделику розмовляєш. Притримай свою АНАЛітику для них. І не роби судження про інших людей, яких ти не знаєш.
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23.01.2021 00:53 Відповісти
А ти МЕНЕ, знаєш? Тобі відомо, чим я займався хоча-б, останні п"ятнадцять років? Я розмовляю з тобою і тобі подібними, як з "завсідниками дешевого генделика", бо, судячи з ваших коментарів, рівень ваших "розмишлізмів" саме цьому рівню відповідає... Були б ви спеціалістами права, адвокатами, слідчими, суддями, тобто людьми з досвідом розгляду кримінальних справ, цього "гвалту" тут не було...
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23.01.2021 01:03 Відповісти
Істото, тобі до мене, як до неба рачки. Сиди у своєму Мухосранську та не патякай зайвого.
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23.01.2021 01:09 Відповісти
Я взагалі нейтрально написав. Абсолютно нейтрально. Треба бути геть впоротим, щоб у твоєму стилі прокоментувати мій комент.
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23.01.2021 01:11 Відповісти
До речі, за що я маю вибачатися? Я десь писав, що він збрехав? Чи що він винний? Таке враження, що ти тут іноді під кайфом пишеш.
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23.01.2021 00:56 Відповісти
Дуже важко починати свою кар'єру в журналістиці відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Мужчина, у которого изъяли ружье, не признается в содеянном, по его словам, ружьем он не пользовался давно. Источник: https://censor.net/ru/n3243549Проводим дополнительные действия, чтобы доказать или опровергнуть действия мужчины. Сейчас подозрения ему не объявляли", - добавил Крета. Источник: https://censor.net/ru/n3243549
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22.01.2021 22:12 Відповісти
Так його допитували, чи ні? Якщо не допитували під протокол, то він може казать, що-завгодно... Завтра оголосять підозру, а він скаже: "Мене не допитували, поліцаї на мене тиснули, приписали мені те, чого я не робив і не казав... " І ВСЕ...
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22.01.2021 22:18 Відповісти
Полицаи не могут ничего приписать, приписать может только следователь и криминалист.
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22.01.2021 23:36 Відповісти
Та ти що? А ти ніколи не чув, як слідчі матюкають "оперів", що для "показатєля" навішують на затриманого все, що можна, а потім вони змушені виносить постанови про "закриття справи в частині"? Товариш розповідав - приїхали, через рік після проголошення незалежності, опера, прокуратура, слідчий, з обшуком до нього у в/ч, бо у них колишній контрактник, якого за п"янки вигнали, так він почав квартири трясти, заявив, що командир в/ч сотню автоматів вивіз із ГСВГ, а потім зберігав на складі, а потім вивіз і продав. Спочатку "абалдєлі", потім стали сміяться: "Хлопці, а ви знаєте, що таке СТО автоматів, у комплектації? Це КАМАЗ !!! Як ви собі цей "двіжняк" уявляєте?..."
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22.01.2021 23:52 Відповісти
Дідьку, не путай полицаев с инспекторами, следователями и оперуполномоченными криминального отдела полиции.
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23.01.2021 00:19 Відповісти
Я "дідько", тобто, "чорт", тільки для тебе - ти тільки напружишся, щоб мене "звалить молодецьким ударом", а я тобі р-раз, і відро холодної води на голову... Ти хоча-б, вивчи систему МВС, а потім лізь сперечаться...
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23.01.2021 00:23 Відповісти
дубль два для особо одарённых - не путай полицаев с инспекторами, следователями и оперуполномоченными криминального отдела полиции.
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23.01.2021 00:28 Відповісти
"Без дубля" - іди в сраку, лягай спать і не затрахуй людей на форумі своїми ідіотськими "розмишлізмами"...
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23.01.2021 00:38 Відповісти
Дубль три - диду, прежде чем затрахувати людей своим бредовым розмышлизмом, изучи разницу между полицейским и опером криминальной полиции.
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23.01.2021 00:49 Відповісти
Та це місцевий божевільний. У житті він ніхто, мешкає у Мухосранську, тож самостверджується у коментах на "Цензорі".
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23.01.2021 01:14 Відповісти
малюки должны были слышать и выстрел и указать направление, с которого пришло поражение.- этого очень хватит вкупе с экспертизами)))
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22.01.2021 23:30 Відповісти
А якщо експерт зробить висновок, що з рушниці давно не стріляли? Що дасть твій "напрям"?
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22.01.2021 23:42 Відповісти
а даже если бы и отстреливались, там не будет характерных следов от нарезного ствола на жакане, а за дроби и разговора нет...
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22.01.2021 20:15 Відповісти
Абсолютно верно , поэтому их и не отстреливают
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22.01.2021 21:55 Відповісти
Інтерв"юєр, і опитуваний "один одного варті"... Не тямлять у мисливській зброї абсолютно... Термінологія - на рівні "ОБС", "одна бабка сказала"... Хоча, може, там "віслюк" і третій - перекладач з української... Текст статті викликає лише матюки... "Гладкоствольные охотничьи дробные патроны", "так называемый пыж где идёт заряд дробными шариками" .
"Детский сад, штаны на лямках...".
Експертизи хоч, хімічну, балістичну, трасологічну, призначили?
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22.01.2021 19:56 Відповісти
Делітанти і тупаки від презУдента і до мусора. У всіх галузях.
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22.01.2021 21:00 Відповісти
На форумі теж "делітантів" вистачає...
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22.01.2021 21:03 Відповісти
Мендель статью писала...
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22.01.2021 22:10 Відповісти
"ОБС", "одна бабка сказала"
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22.01.2021 23:09 Відповісти
"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3243427

Для того, что бы 30 дробин попало в человека, надо выстрелить в него в упор.
Но при таком выстреле, спасать будет уже некого.
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22.01.2021 19:58 Відповісти
Если в патроне был "стаканчик", то кучность стрельбы значительно улучшается
Стрельба в Тернополе: ранен не один мальчик, а двое - Цензор.НЕТ 5544
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22.01.2021 20:12 Відповісти
Я пользуюсь RIO Game Load 12х70 7,5 навеска 28 грамм, с пыжом-контейнером.
Если выстрелить в ростовую мишень с 50 метров, то штук пять дробин попадет.
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22.01.2021 20:21 Відповісти
Из магнума 12 на 76 кучность выше будет , но не 30 дробин это точно , разве что дуплетом ввалил , но что бы два выстрела не кто не услышал и не хрена не увидел это какой то нонсенс.
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22.01.2021 21:41 Відповісти
Все одно щось "мутне"... 42 дробини в тілі, які пробили кілька шарів теплого зимового одягу, шкіру, м"язову тканину і ушкодили внтрішні органи? Якщо така пробивна здатність, то шріт повинен буть, як мінімум, заячий, і стрілять повинні не далі 20-25 м, бо на більшій відстані сніп дробу розлетівся-б, ширше... І в тіло не потрапила-б, така кількість...
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22.01.2021 22:59 Відповісти
Так, а шо не можна перевірити коли стріляли з рушниці? Якщо встинув почистити то запитати, чи не "совпадєніє"? Ну от раптом захтів почистити і всьо тут... Але думаю хлопчиськи вже б давно признались якби бавились кидаючи патрони в огонь чи ще щось там придумали...
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22.01.2021 20:07 Відповісти
Даже после срочной чистки, определить, стреляли ли из него в ближайшее время, не тяжело.
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22.01.2021 20:14 Відповісти
Ну тим більше...
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22.01.2021 21:45 Відповісти
Если он стрелял с квартиры, как соседи могли не услышать выстрел.
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22.01.2021 21:23 Відповісти
Ну а діти мабуть же теж щось розповідають хто в них стріляв? Якось це все дивно виглядає. Обнародували неповну інформацію про деталі цього інциденту.
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22.01.2021 22:23 Відповісти
 
 