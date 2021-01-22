Стрілянина в Тернополі: поранено не одного хлопчика, а двох. ВIДЕО
Під час стрілянини в Тернополі поранень зазнали двоє дітей. Другому з них дріб потрапив в обличчя, йому зробили операцію.
Про це розповів начальник відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Сьогодні встановлено ще одного постраждалого хлопчика, який був поруч із тим хлопчиком. У нього виявили одну кулю. Він сам раніше не зізнавався. Сьогодні його прооперували, вийняли ще одну дробинку, яка потрапила в обличчя", - розповів він.
У чоловіка, який живе неподалік, знайшли вдома гладкоствольну рушницю.
"Коли ми перевіряли інформацію, обходили всі навколишні будинки, робили паралельно балістичну експертизу руху кульок, дробинок, які були виявлені на місці, де був хлопчик, ця експертиза нас привела в одну з квартир, в якій проживає самотній житель Тернополя. Ми знайшли рушницю, яка саме стріляє відповідними гладкоствольними мисливськими дробовими патронами. Так званий пиж, де йде заряд дробовими кульками. Коли стріляють таким патроном, ці дробинки розлітаються на дуже велику відстань, їх там багато, в патроні може бути понад 100", - розповів представник поліції.
Чоловік, у якого вилучили рушницю, не зізнається у скоєному, за його словами, рушницею він не користувався давно.
"Ми цю рушницю вилучили і схожий патрон, проводимо експертизу. Зараз результатів ще немає. Проводимо додаткові дії, щоб довести або спростувати дії чоловіка. Зараз підозри йому не оголошували", - додав Крета.
Нагадаємо, напередодні 11-річний хлопчик з Тернополя під час катання на санках зазнав множинних поранень, ймовірно, викликаних вогнепальною зброєю. Медики витягли з його ран понад 30 предметів, схожих на дріб. У дитини травмовано внутрішні органи, його перевезли на лікування до київського "Охматдиту".
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Та й дивно якось, якщо б реально стріляв, то викинув би рушницю. І якого хера хтось взагалі стріляв по дітям? Втім, зараз такі ****** ростуть...
Що ви "заспіваєте", якщо проведуть експертизу і виявиться, шо чоловік, дійсно, давно не стріляв? А якщо слідство не зможе довести, що саме він стріляв по дітях? По вороні, на дачі стріляв! Це не заборонено... Як вибачаться будете?
"Детский сад, штаны на лямках...".
Експертизи хоч, хімічну, балістичну, трасологічну, призначили?
Для того, что бы 30 дробин попало в человека, надо выстрелить в него в упор.
Но при таком выстреле, спасать будет уже некого.
Если выстрелить в ростовую мишень с 50 метров, то штук пять дробин попадет.