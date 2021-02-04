Тигр насмерть загрыз работника зоопарка на Черниговщине
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В Менском зоопарке на Черниговщине тигр до смерти загрыз работника.
Как передает Цензор.НЕТ, эту трагическую новость Укринформу подтвердили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
"Да, в зоопарке животное загрызло человека. Сейчас мы ждем информации от коллег, которые работают в Мене", - сказала пресс-секретарь Юлия Ковтун.
Подробнее рассказало Общественное Чернигов, которому удалось связаться с директором зоопарка Зинаидой Максименко.
По ее словам, трагедия произошла 4 февраля около 15 часов, когда заведующий секцией диких животных зашел покормить хищника.
"Он не соблюдал правила безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас", - сказала Максименко.
По ее словам, погибшему было 47 лет, у него есть жена и взрослый сын.
Что будет с животным дальше - пока неизвестно.
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ты мудак и идиот.
даже пес домашний не теряет инстинктов и реакции... и способен к агрессии
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Тигр напал на человека вблизи села в Приморском крае
Мужчина пострадал при нападении тигра в Приморском крае. Потерпевший получил рваные раны головы и руки.Со слов местного жители, он направлялся от села Милоградово к месту, где организована минеральная подкормка копытных. При мужчине не было никакого оружия. По пути на приморца без какой-либо очевидной причины напал тигр, сразу после нападения хищник скрылся в лесу.
Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Так получилось, что мужчины остановились как раз рядом с тем местом, где хищник ел добытую им косулю. Когда они вышли на берег, через высокую прибрежную траву между ними и зверем оставалось не больше шести метров. Что произошло дальше, в точности установить сложно из-за отсутствия следов.
- На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя, - рассказал Арамилев.
В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотника
Группа обнаружила труп охотника возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского района. Специалисты установили, что в тёмное время суток на мужчину напал амурский тигр, оружия у погибшего при себе не было.
В Африке из крупных кошек (супер-хищников) : лев , леопард (пантера) , гепард .
Тигры это сутто азиатская история . Причём самый крупный вид : усурийский тигр водится на на дальнем востоке . А бенгальский тигр соотвественно -- в ближе к экватору : Индия , Бангладеш , Бирма (Майма) , Китай ...
А в обоих Америках нет ни тигров , ни львов -- все крупные кошки эт : пумы и гепарды .
Поэтому бенгальский тигр в раза два меньше , но нападает на порядок чаще . Каждый двадцатый тигр способен напасть на человека .
А вот львы в Африке нападают на человека крайне редко . Бегемоты в раз 10 чаще . Бегемоты вообще чаще всех , чаще крокодилов .
А всё потому , шо крокодилами и другими хищниками пугают , а бегемотиков рисуют безобидными ... угу !
А наглядачу премію Дарвіна посмертно....
тут бутерброд..........
Чем можно было так разозлить животное? Бухой был?