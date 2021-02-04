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зоопарк (51) Чернігівщина (1312)

Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині

У Менському зоопарку на Чернігівщині тигр до смерті загриз працівника.

Як передає Цензор.НЕТ, цю трагічну новину Укрінформу підтвердили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

"Так, у зоопарку тварина загризла людину. Зараз ми чекаємо інформації від колег, які працюють у Мені", - сказала прессекретарка Юлія Ковтун.

Детальніше розповіло Суспільне Чернігів, якому вдалося зв'язатися з директором зоопарку Зінаїдою Максименко.

За її словами, трагедія сталася 4 лютого близько 15-ї години, коли завідувач секцією диких тварин зайшов погодувати хижака.

"Він не дотримувався правил безпеки. Відкрив двері, увійшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити удвох, а він чомусь зайшов один. Навіть сама не знаю чому, адже він з 2009 року працює у нас", - сказала Максименко.

За її словами, загиблому було 47 років, у нього є дружина і дорослий син.

Що буде з твариною далі - поки невідомо.

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Топ коментарі
+50
Давно пора законодательно запретить держать зверей в клетках а вот некоторых людей не стоит выпускать
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04.02.2021 19:55
+20
Я уже давно говорил что в зоопарки нужно переселить корумпированных чиновников и других преступников. А не делать для них VIP камеры. Чтобы народ ходил в зоопарк и видел какие обезьяны их обворовывали и грабили
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04.02.2021 20:18
+17
Зоопарки нужно запретить и расформировать.Это средневековая дикость.
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04.02.2021 19:58
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Дикая зверюга - что с нее взять? В целях безопасности хищникам нужно предварительно удалять все зубы и когти. Ну кормить манной кашей... котлетками размятыми... Зато безопасно, даже если сбежит - не страшно.
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04.02.2021 20:11 Відповісти
хищникам нужно предварительно удалять все зубы и когти.



ты мудак и идиот.
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04.02.2021 20:19 Відповісти
а еще лучше тебя в клетку к ней кинуть
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05.02.2021 23:56 Відповісти
Меня мой кот иногда хочет загрызть, руки прокусывает. А тут - тигр целый. У него тоже весной клямка падает, как и у любого кота.
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04.02.2021 20:12 Відповісти
До тигр робить на Черкащині?! Всі ці цирки-зоопарки треба позакривати!
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04.02.2021 20:15 Відповісти
Не плутай Черкащину з Чернігівщиною. Це раз. Менський зоопарк - єдиний зоопарк в Україні, в райцентрі, а не в місті-мільйоннику. Це два. І по-третє, тільки що говорив з зоологом, який зі своїми студентами часто там бував. Його думка: "Чоловік - "му.ак! Описана подія - суцільне порушення... Люди порушують правила безпеки, а винними "произначають" звірів... У Мені, з точки зору зоолога, найкращі звірі по зоопарках України... Жаль тигра, уб"ють..."
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04.02.2021 21:08 Відповісти
Честно говоря жизнь в клетке не всегда лучше смерти. Я не люблю наши тюрьмы для животных
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05.02.2021 00:10 Відповісти
Так тут розмова не про любов, а про порушення правил безпеки при поводженні з тваринами... З таким же результатом гинуть люди від тигрів у Індії... Там "тюрем для тварин" нема...
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05.02.2021 02:32 Відповісти
Я писал о том что против содержания животных в зоопарках, а не о ТБ.
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05.02.2021 08:28 Відповісти
І в чому різниться порушення правил техніки безпеки при утриманні тварин у клітках, і у дикій природі? І в першому, і в другому випадку звір нападає і спричиняє шкоду... А напасти дикий звір може і в обласному центрі - наприклад, половина міст України знаходяться у зоні ризику по сказу. І до чого тут зоопарки? Крім того, у зв"язку зі знищенням людиною умов проживання диких тварин, зоопарки, буває, є єдиним шляхом збереження виду... Наприклад, так були врятовані європейські зубри - самки, що утримувалися в зоопарках, були запліднені самцями американських бізонів, а потім шляхом відбору популяція зубрів була відновлена... Так що, перед тим, як "махать шаблею" (та ще й не по темі), варто подумать... Корисно...
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05.02.2021 09:19 Відповісти
дикий зверь не предсказуем! даже если он вырос в зоопарке или семье человека...
даже пес домашний не теряет инстинктов и реакции... и способен к агрессии
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04.02.2021 20:33 Відповісти
Угу. У нас кот иногда, когда не в настроении, хлеборезку свою как оскалит - страшновато становится.
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04.02.2021 21:22 Відповісти
Отож неча котовского обижать.
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04.02.2021 22:14 Відповісти
Этого котзиллу обидишь, ну....
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04.02.2021 22:18 Відповісти
Тигр в отличие от кошки сильно любит собак. Они для него деликатес.
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04.02.2021 23:40 Відповісти
в Зеленому Клині кажуть, що пес для тигра - як для дами цукерка
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05.02.2021 00:06 Відповісти
Да мимо не пройдет. Собаки даже не пытаются сопротивляться. Ищут спасения у человека
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05.02.2021 00:16 Відповісти
Коли раніше не було такого якісного телебачення та 3D технологій і реально подивитись на живих звірів можливо було тільки в зоопарку то ще зрозуміти можна. А от зараз в 21-му сторіччі тримати диких звірей за гратами думаю можна й обійтись...
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04.02.2021 20:39 Відповісти
Ну если 3D есть, тогда животные конешно ненужны. Многие исчезающие виды животных, в зоопарке размножаются.
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04.02.2021 21:01 Відповісти
В клетке-то оно конечно удобнее, чем в заповеднике.
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05.02.2021 00:02 Відповісти
В зоопарке лев живет 25 лет, в дикой природе 14 лет. Наверно таки неплохо когда кормят по расписанию, и контролируют состояние здоровья.
Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1818
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05.02.2021 00:38 Відповісти
Брехня.Животные в зоопарках чаще страдают и умирают от человеческого фактора.

АЛМАТЫ, 12.07.2019 Администрация алматинского зоопарка объяснила массовую гибель животных. Только за месяц здесь умерли жираф и две молодые львицы, а тигрица по кличке Рада находится в состоянии, когда усыпить ее было бы гуманнее, чем продлевать ей жизнь с помощью лекарств.Большой шум вокруг зоопарка
Социальные сети буквально разрывает от критики зоозащитников в адрес администрации алматинского зоопарка.

Один из протестов против существования зоопарка
Животные гибнут с ужасающей периодичностью. Получить официальные комментарии практически невозможно
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05.02.2021 01:15 Відповісти
с российских сайтов все ведра тянешь
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05.02.2021 02:22 Відповісти
Нихера -- это львица живёт на свободе 14 лет , а лев-самец до того часу , когда его из прайда не выгонят более молодые и сильные самцы . В среднем это 7-8 лет .
Поэтому когда молодые львы захватывают прайд , то оне сразу давят всех котят от старого льва и подростков-самцов прогоняют . Бо времени мало на репродуктивную функцию своего генетической линии . Это , як то кажуть , природно .
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05.02.2021 02:09 Відповісти
Во п..ц.
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05.02.2021 20:59 Відповісти
_Животное- это именно животное и всегда им останется. Забывать об этом - опасно для жизни. А очеловечивающие животных - просто инфантильные кретины. Остановились в развитии на детском уровне, когда о животных судят по мультфильмам. Ну ещё очеловечивание животных присуще примитивным обществам, у них животные обожествляются и тотемами становятся.
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04.02.2021 20:39 Відповісти
Тигр (амурский он же уссурийский) в отличие от собаки на человека никогда не нападает, хоть он и дикий. Чем ему этот мужик допек даже не представляю. В тайге тигр часами может ходить за человеком не проявляя никакой агрессии.
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04.02.2021 23:33 Відповісти
"В тайге тигр часами может ходить за человеком не проявляя никакой агрессии." - Видно сам кот об этом по недосмотру не знал. Прочти ему лекцию, что ли... краткий ликбез.
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04.02.2021 23:41 Відповісти
Я тебе могу про два десятка только своих встреч с тигром рассказать -только не вижу смысла время тратить. Протирай дальше штаны и узнавай мир по телевизору.
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05.02.2021 00:04 Відповісти
_Может однажды ты поймёшь что тигры - они вообще-то разные, каждый - со своим норовом. Да, я не имею значительного опыта охоты и походов по тайге. Но достаточно просто здрового смысла и некоторого знания природы, чтобы понимать что я сказал правду. И именно бывалые таёжники с этим согласятся. Сегодня ты встретишь сытого тигра, что уйдёт себе от тебя прочь, а завтра - напорешься на его голодного братца на охоте, и тогда - берегись!
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05.02.2021 00:16 Відповісти
Я пишу не про "может" , а про то что знаю. Собаки представляют несравнимо большую опасность для человека чем тигр. Это я как БЫВАЛЫЙ таежник тебе говорю.
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05.02.2021 08:36 Відповісти
Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 6158
Тигр напал на человека вблизи села в Приморском крае

Мужчина пострадал при нападении тигра в Приморском крае. Потерпевший получил рваные раны головы и руки.Со слов местного жители, он направлялся от села Милоградово к месту, где организована минеральная подкормка копытных. При мужчине не было никакого оружия. По пути на приморца без какой-либо очевидной причины напал тигр, сразу после нападения хищник скрылся в лесу.


Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае


Так получилось, что мужчины остановились как раз рядом с тем местом, где хищник ел добытую им косулю. Когда они вышли на берег, через высокую прибрежную траву между ними и зверем оставалось не больше шести метров. Что произошло дальше, в точности установить сложно из-за отсутствия следов.
- На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя, - рассказал Арамилев.

В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотника

Группа обнаружила труп охотника возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского района. Специалисты установили, что в тёмное время суток на мужчину напал амурский тигр, оружия у погибшего при себе не было.
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05.02.2021 08:50 Відповісти
А ты уверен что все так и было. Открою тебе страшную тайну. Тигр является предметом охоты. Это очень дорогой трофей. Реализуется одним звонком. При охоте он часто уходит в камыш или высокую траву.Здесь он практически неуязвим. Есть желание "заработать " большие деньги или уйти. Похоже эти придурки рискнули. Ну а потом вам лапши навешали про нападение. Я сам бывал в таких ситуациях.
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05.02.2021 14:19 Відповісти
"Что будет с животным дальше - пока неизвестно." Зоопарки - развлечения для убогих!
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04.02.2021 21:32 Відповісти
Во ты больной...Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1866
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04.02.2021 22:03 Відповісти
Було б добре щоб Коломойського, Ахметова і інших подібних покидьків до цього тигра вкинути... Зразу рівень життя в Україні стане на рівні Чехії... Це ж трильйони доларів вони в нас викрали починаючи з 1991 року...
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04.02.2021 21:46 Відповісти
Жуткая смерть(( у меня в тройке самых страшных вариантов уйти на тот свет.
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04.02.2021 21:58 Відповісти
тигр на дороге и эмоции кацапских животных
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04.02.2021 22:15 Відповісти
Кіт не винен, що шкіряний мішок уявив себе безсмертним
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04.02.2021 22:34 Відповісти
Тиграм мяса не додают.... или воруют. В Танзании, Кении туристы кормят их с рук уже обожравшихся и никого не загрызли...
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04.02.2021 22:49 Відповісти
В Танзании и Кении нет тигров -- Ирочка-деточка это Африка . Учите георафию !
В Африке из крупных кошек (супер-хищников) : лев , леопард (пантера) , гепард .
Тигры это сутто азиатская история . Причём самый крупный вид : усурийский тигр водится на на дальнем востоке . А бенгальский тигр соотвественно -- в ближе к экватору : Индия , Бангладеш , Бирма (Майма) , Китай ...
А в обоих Америках нет ни тигров , ни львов -- все крупные кошки эт : пумы и гепарды .
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05.02.2021 02:15 Відповісти
Elvic Vic И ягуары.
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05.02.2021 06:50 Відповісти
Я написал "гепарды" имея ввиду , разумеется, дальних и более крупных родичей африканских леопардов - ягуаров . Гепарды не водятся вне Африки . Геппардам нужды саваны для разбега маскировки .
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06.02.2021 04:00 Відповісти
И кстати , ягуары чуть меньше бенгальских тигров , но случаи нападения ягуара на человека не зафиксированны . Может ввиду того , что амазонский тропический лес не так уж было просто вырубить (объём работ огромен и технологии бразильцев не настоклько были досконалыми - шудко) . Сейчас уже даже если к власти придёт в Бразилии диктатор шизофреник вплоть до оккупации ему никто не даст рубить леса массово . Бо это "лёгкие" планеты Земля и там деревьев больше чем в Тайга .
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06.02.2021 04:04 Відповісти
Ні разу не здивований. Зоопарки - це ТЮРМИ для тварин! Всі зоопарки ПОВИННІ БУТИ ЗАБОРОНЕНІ І ЗАКРИТІ! Зоопарк - це знущання над тваринами!
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04.02.2021 23:05 Відповісти
Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8391
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04.02.2021 23:43 Відповісти
Тупой, примитивный фанатик (это ты).
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04.02.2021 23:44 Відповісти
бред
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06.02.2021 00:24 Відповісти
Если речь идет об амурском тигре , то в природе их просто дофига. Не верьте различным защитникам природы.Брешут и глазом не моргнут. Он вполне комфортно живет рядом с человеком.Я их часто встречал. Нападение амурского тигра на человека - редчайший случай. Не известно ни одного достоверного случая нападения. А вот его индийский родственник людей сильно *********.
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04.02.2021 23:26 Відповісти
Эт фактор плотности населения и наступления человека на пищевые цепочки кошки .
Поэтому бенгальский тигр в раза два меньше , но нападает на порядок чаще . Каждый двадцатый тигр способен напасть на человека .

А вот львы в Африке нападают на человека крайне редко . Бегемоты в раз 10 чаще . Бегемоты вообще чаще всех , чаще крокодилов .
А всё потому , шо крокодилами и другими хищниками пугают , а бегемотиков рисуют безобидными ... угу !
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05.02.2021 02:20 Відповісти
Любое животное предпочитает жить ближе к человеку. Пищевая цепочка тут не причем. Концентрация животных вблизи населенных пунктов в разы выше чем в тайге. Про засилье человека в Сибири говорить просто не серьезно.То что амурский тигр способен напасть на человека -не сомневаюсь , но не нападает. Даже тигрят часто растят они вблизи человека. Помоями тигры не питаются (это так ,для информации). У меня знакомый огрел тигренка (килограмм под 80) удочкой. Тот за его спиной сожрал всю его рыбу. Тигрица только рыкнула .
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05.02.2021 07:51 Відповісти
"Способен" - не совсем корректное выражение для животного ,, которое перебивает косуле хребет однем ударом лапы . У человека даже с волком мало шансов уцелет , а тигр усурийский в 8 раз тяжелее волка . Бо тигры нападают на других хищников (человек беспорный хищник и конкурент) отнюдь не из-за еды . А из-за территории . Усурийских тигров мало и оне редко между собой бьются за территорию и за самок . А у бенгальских это постоянная борьба и результат этой борьбы -- ранение животного . Раненный тигр -- 95% людоед . Усуриец беспорная вершина пищевой цепочки . А бенгальский его сородич довольно спорный лидер . Бо есть медведи и стаи волков . Есть крокодилы крупные .
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06.02.2021 04:16 Відповісти
Был случай когда посетители ресторана руками держали дверь что бы тигр не зашел вовнутрь. И это не прикол .
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04.02.2021 23:37 Відповісти
Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5874 Аттракцион так себе... Сильно на любителя.
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04.02.2021 23:45 Відповісти
Для диванного писателя это аттракцион,а я это из окна наблюдал. .
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04.02.2021 23:58 Відповісти
КОРМИТЬ НУЖНО БЫЛО ТИГРА !
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05.02.2021 00:24 Відповісти
не лезь туда дебил, она тебя сожрет
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05.02.2021 00:55 Відповісти
Ці в'язниці для бідних тваринок треба ліквідовувати. У таких трагедіях завжди винна людина. Та і взагалі людина в усьому винна, тварини або захищаються, або захищають щось своє: територію, малят або їжу.
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05.02.2021 00:58 Відповісти
як стати вегатеріанцем! допоможіть)
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05.02.2021 01:25 Відповісти
А шо такоє? Треба схуднути, або замутити срач про захист тварин?
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05.02.2021 01:28 Відповісти
я не одоробло) просто не вірю)
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05.02.2021 01:34 Відповісти
А тигр у чому винен? Це хижак, він не добрий і не злий, просто хижак...
А наглядачу премію Дарвіна посмертно....
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05.02.2021 01:41 Відповісти
скорее всего эти нарушения были хроническими просто на этот раз киса решила показать кто
тут бутерброд..........
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05.02.2021 05:50 Відповісти
_Вот и я о том же. Никогда нельзя забывать и обманываться, никогда: зверь - это зверь! Инфантильные иллюзии могут стоить самой жизни.
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05.02.2021 06:20 Відповісти
Вероятность нападения от человека в миллион раз выше. От собаки -в тысячи. Хомячек нападает чаще чем тигр. Без ОЧЕНЬ веской причины тигр на человека не нападает.
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05.02.2021 07:56 Відповісти
Тигра нужно посадить! Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3081
Чем можно было так разозлить животное? Бухой был?
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05.02.2021 08:49 Відповісти
Тигр и так сидит на пожизненном, бедный
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06.02.2021 06:50 Відповісти
Пошел кормить тигра. Работе надо отдаваться полностью. Но не до такой же степени!
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05.02.2021 18:14 Відповісти
Нельзя обвинять большого кота в случившемся. Люди, перестаньте эксплуатировать животных и всю природу, мать вашу!
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05.02.2021 18:14 Відповісти
В Украине с прошлого года запретили цирк с использованием животных. Что очень правильно. Содержание же диких животных в маленьких клетках - это ужас. Нужно двигаться в направлении замены таких клеток на сафари парки или хотя бы на огромные вольеры. Я однажды повела детей в наш местный зоопарк, когда они были маленькими, они потом неделю плакали. Больше смотреть тюрьмы для животных не ходили.
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06.02.2021 06:59 Відповісти
Ты не забудь завтра в эту тему зайти. Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3238
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06.02.2021 09:14 Відповісти
Так ехидничают обычно люди , не обременённые ни семьей, ни даже заботой о кошке. Ну , заведи себе тогда хотя бы цветок, как у Леона.
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06.02.2021 15:05 Відповісти
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