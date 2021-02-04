Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині
Новини Цензор.НЕТ Події
У Менському зоопарку на Чернігівщині тигр до смерті загриз працівника.
Як передає Цензор.НЕТ, цю трагічну новину Укрінформу підтвердили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.
"Так, у зоопарку тварина загризла людину. Зараз ми чекаємо інформації від колег, які працюють у Мені", - сказала прессекретарка Юлія Ковтун.
Детальніше розповіло Суспільне Чернігів, якому вдалося зв'язатися з директором зоопарку Зінаїдою Максименко.
За її словами, трагедія сталася 4 лютого близько 15-ї години, коли завідувач секцією диких тварин зайшов погодувати хижака.
"Він не дотримувався правил безпеки. Відкрив двері, увійшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити удвох, а він чомусь зайшов один. Навіть сама не знаю чому, адже він з 2009 року працює у нас", - сказала Максименко.
За її словами, загиблому було 47 років, у нього є дружина і дорослий син.
Що буде з твариною далі - поки невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
ты мудак и идиот.
даже пес домашний не теряет инстинктов и реакции... и способен к агрессии
АЛМАТЫ, 12.07.2019 Администрация алматинского зоопарка объяснила массовую гибель животных. Только за месяц здесь умерли жираф и две молодые львицы, а тигрица по кличке Рада находится в состоянии, когда усыпить ее было бы гуманнее, чем продлевать ей жизнь с помощью лекарств.Большой шум вокруг зоопарка
Социальные сети буквально разрывает от критики зоозащитников в адрес администрации алматинского зоопарка.
Один из протестов против существования зоопарка
Животные гибнут с ужасающей периодичностью. Получить официальные комментарии практически невозможно
Поэтому когда молодые львы захватывают прайд , то оне сразу давят всех котят от старого льва и подростков-самцов прогоняют . Бо времени мало на репродуктивную функцию своего генетической линии . Это , як то кажуть , природно .
Тигр напал на человека вблизи села в Приморском крае
Мужчина пострадал при нападении тигра в Приморском крае. Потерпевший получил рваные раны головы и руки.Со слов местного жители, он направлялся от села Милоградово к месту, где организована минеральная подкормка копытных. При мужчине не было никакого оружия. По пути на приморца без какой-либо очевидной причины напал тигр, сразу после нападения хищник скрылся в лесу.
Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Так получилось, что мужчины остановились как раз рядом с тем местом, где хищник ел добытую им косулю. Когда они вышли на берег, через высокую прибрежную траву между ними и зверем оставалось не больше шести метров. Что произошло дальше, в точности установить сложно из-за отсутствия следов.
- На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя, - рассказал Арамилев.
В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотника
Группа обнаружила труп охотника возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского района. Специалисты установили, что в тёмное время суток на мужчину напал амурский тигр, оружия у погибшего при себе не было.
В Африке из крупных кошек (супер-хищников) : лев , леопард (пантера) , гепард .
Тигры это сутто азиатская история . Причём самый крупный вид : усурийский тигр водится на на дальнем востоке . А бенгальский тигр соотвественно -- в ближе к экватору : Индия , Бангладеш , Бирма (Майма) , Китай ...
А в обоих Америках нет ни тигров , ни львов -- все крупные кошки эт : пумы и гепарды .
Поэтому бенгальский тигр в раза два меньше , но нападает на порядок чаще . Каждый двадцатый тигр способен напасть на человека .
А вот львы в Африке нападают на человека крайне редко . Бегемоты в раз 10 чаще . Бегемоты вообще чаще всех , чаще крокодилов .
А всё потому , шо крокодилами и другими хищниками пугают , а бегемотиков рисуют безобидными ... угу !
А наглядачу премію Дарвіна посмертно....
тут бутерброд..........
Чем можно было так разозлить животное? Бухой был?