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Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в 30-50 раз

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в 30-50 раз

Верховная Рада приняла закон (№3755) "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров", который предусматривает повышение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в 30-50 раз – до 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 грн для должностных лиц.

Соответствующее решение 3 февраля поддержало 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принятие законопроекта позволит повысить ответственность граждан и субъектов хозяйствования за образование пожароопасных ситуаций и, соответственно, обеспечит безупречное соблюдение требований пожарной безопасности.", - прокомментировала закон Госэкоинспекция.

По ее данным, новые штрафы за осуществление предприятием хоздеятельности без декларации в сфере пожарной безопасности составят до 1700-5100 грн для субъектов предпринимательской деятельности; а за нарушение требований нормативных документов технической эксплуатации электростанций и сетей, энергетического оборудования - до 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 грн для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце июня прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 6 тыс. грн

Автор: Роман Свиридович
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Ога, до выяснения результатов следствия. Логично, чо. В том случае, если это было специально сделано.
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04.02.2021 21:04 Ответить
Принятый законопроект повысим дохода «Аваковских соколов»
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04.02.2021 21:10 Ответить
Як горів "Епіцентр" на Миколаївщині, то я вважаю тепер їх "вогневими пастками" і, за логікою, їх та всі до одного ТРЦ слід позакривати та провести ретельні обстеження та переатестацію з боку МНС (обов"язково за участю та контролем спільноти).
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04.02.2021 21:15 Ответить
Тепер пожарник круче ніж гаішник. Заходиш в любий магаз і ти там моментально самий головний.
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04.02.2021 21:22 Ответить
Та же граната,та же обезьяна.
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04.02.2021 21:24 Ответить
Должности пожарного инспектора теперь будут по наследству передаваться. Нефтяные олигархи плакать будут от зависти.
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04.02.2021 21:37 Ответить
перед пожарниками )
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04.02.2021 21:58 Ответить
Этот пожар тушить не надо! Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів - Цензор.НЕТ 6232
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04.02.2021 21:41 Ответить
Предпринимателям приготовиться к приходу пожарников ))
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04.02.2021 21:57 Ответить
"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити відповідальність громадян і суб'єктів господарювання за створення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить бездоганне дотримання вимог пожежної безпеки", - прокоментувала закон Держекоінспекція. Джерело: https://censor.net/ua/n3246091

покажіть нам ..біла, що це написав... Богуцька- це ти? Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів - Цензор.НЕТ 2665
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04.02.2021 22:35 Ответить
Вырубил лес, подпалил остатки и пеньки - заплатил, в худшем случае, 1700грн штраф. Очень выгодный "бизнес" для карпатских аборигенов.
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04.02.2021 23:50 Ответить
Проводку надо проверять на соответствие нагрузки. Везде ведь старые как провода так и розетки на них.
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05.02.2021 10:53 Ответить
 
 