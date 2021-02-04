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Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів

Верховна Рада прийняла закон (№3755) "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж", який передбачає підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в 30-50 разів - до 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 грн для посадових осіб.

Відповідне рішення 3 лютого підтримало 315 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити відповідальність громадян і суб'єктів господарювання за створення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить бездоганне дотримання вимог пожежної безпеки", - прокоментувала закон Держекоінспекція.

За її даними, нові штрафи за здійснення підприємством господарської діяльності без декларації в сфері пожежної безпеки становитимуть до 1700-5100 грн для суб'єктів підприємницької діяльності; а за порушення вимог нормативних документів технічної експлуатації електричних станцій та мереж, енергетичного обладнання - до 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 грн для посадових осіб.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді наприкінці червня минулого року.

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Ога, до выяснения результатов следствия. Логично, чо. В том случае, если это было специально сделано.
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04.02.2021 21:04 Відповісти
Принятый законопроект повысим дохода «Аваковских соколов»
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04.02.2021 21:10 Відповісти
Як горів "Епіцентр" на Миколаївщині, то я вважаю тепер їх "вогневими пастками" і, за логікою, їх та всі до одного ТРЦ слід позакривати та провести ретельні обстеження та переатестацію з боку МНС (обов"язково за участю та контролем спільноти).
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04.02.2021 21:15 Відповісти
Тепер пожарник круче ніж гаішник. Заходиш в любий магаз і ти там моментально самий головний.
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04.02.2021 21:22 Відповісти
Та же граната,та же обезьяна.
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04.02.2021 21:24 Відповісти
Должности пожарного инспектора теперь будут по наследству передаваться. Нефтяные олигархи плакать будут от зависти.
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04.02.2021 21:37 Відповісти
перед пожарниками )
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04.02.2021 21:58 Відповісти
Этот пожар тушить не надо! Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів - Цензор.НЕТ 6232
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04.02.2021 21:41 Відповісти
Предпринимателям приготовиться к приходу пожарников ))
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04.02.2021 21:57 Відповісти
"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити відповідальність громадян і суб'єктів господарювання за створення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить бездоганне дотримання вимог пожежної безпеки", - прокоментувала закон Держекоінспекція. Джерело: https://censor.net/ua/n3246091

покажіть нам ..біла, що це написав... Богуцька- це ти? Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів - Цензор.НЕТ 2665
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04.02.2021 22:35 Відповісти
Вырубил лес, подпалил остатки и пеньки - заплатил, в худшем случае, 1700грн штраф. Очень выгодный "бизнес" для карпатских аборигенов.
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04.02.2021 23:50 Відповісти
Проводку надо проверять на соответствие нагрузки. Везде ведь старые как провода так и розетки на них.
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05.02.2021 10:53 Відповісти
 
 