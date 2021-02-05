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Рада сегодня заслушает правительство относительно плана вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Рада сегодня заслушает правительство в ходе часа вопросов, а также рассмотрит законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте Рады.
Ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть проект Постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.
Нардепы также рассмотрят проект закона об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины и проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.
Среди прочего Рада заслушает правительство относительно карантина и плана вакцинации.
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Дмитрий Ч
показать весь комментарий05.02.2021 10:19 Ответить Мне нравится 0
jklpqrs
показать весь комментарий05.02.2021 10:22 Ответить Мне нравится 0
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