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Рада сегодня заслушает правительство относительно плана вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает правительство относительно плана вакцинации

Рада сегодня заслушает правительство в ходе часа вопросов, а также рассмотрит законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте Рады.

Ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть проект Постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Нардепы также рассмотрят проект закона об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины и проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

Среди прочего Рада заслушает правительство относительно карантина и плана вакцинации.

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Автор: Богдан Гуньковський
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У нас есть план А и план Б, но мы вам о нем не расскажем, а то вмешаются плохие люди и все испортят
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05.02.2021 10:19 Ответить
"Центроэнерго" в аварийном порядке запускает под электрогенерацию блоки под газ. Ничем хорошим от этого не веет, но если кто разбирается в вопросе, проясните, о чем речь...
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05.02.2021 10:22 Ответить
 
 