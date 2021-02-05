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Рада сьогодні заслухає уряд щодо плану вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає уряд щодо плану вакцинації

Рада сьогодні заслухає уряд у ході години запитань, а також розгляне законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.

Очікується розгляд проєкту Закону про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Крім того, парламентарі планують розглянути проєкт Постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Нардепи також розглянуть проєкт закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України і проект закону про заснування бізнес-омбудсмена в Україні.

Серед іншого Рада заслухає уряд щодо карантину та плану вакцинації.

Також читайте: Не радив би українцям щеплення "з-під поли", а лише у визначених центрах вакцинації, - експерт МОЗ Дубров

Автор: Анастасія Потіха
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У нас есть план А и план Б, но мы вам о нем не расскажем, а то вмешаются плохие люди и все испортят
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05.02.2021 10:19 Відповісти
"Центроэнерго" в аварийном порядке запускает под электрогенерацию блоки под газ. Ничем хорошим от этого не веет, но если кто разбирается в вопросе, проясните, о чем речь...
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05.02.2021 10:22 Відповісти
 
 