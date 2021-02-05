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Рада сьогодні заслухає уряд щодо плану вакцинації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада сьогодні заслухає уряд у ході години запитань, а також розгляне законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.
Очікується розгляд проєкту Закону про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.
Крім того, парламентарі планують розглянути проєкт Постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.
Нардепи також розглянуть проєкт закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України і проект закону про заснування бізнес-омбудсмена в Україні.
Серед іншого Рада заслухає уряд щодо карантину та плану вакцинації.
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Дмитрий Ч
показати весь коментар05.02.2021 10:19 Відповісти Мені подобається 0
jklpqrs
показати весь коментар05.02.2021 10:22 Відповісти Мені подобається 0
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