В Ивано-Франковской области усиливают карантинные ограничения и разворачивают дополнительные койки в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки Ивано-Франковская область стала лидером по количеству новых случаев коронавируса.

На Прикарпатье решили усилить карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение накануне приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

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В частности, члены комиссии решили следующее:

ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,

ограничить проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.

В области также развернут 70 дополнительных коек для госпитализации больных на коронавирус, из бюджета выделят 5 миллионов гривен для обеспечения их кислородом.

"Также необходимо увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мер. Поэтому главам районных государственных администраций, а особенно руководителям органов местного самоуправления, необходимо обеспечить на период действия карантина выполнение ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением КМУ № 1236", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4923 человек, зафиксировано 158 летальных исходов, 8185 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 885 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.