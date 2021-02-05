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В Ивано-Франковской области усиливают карантинные ограничения и разворачивают дополнительные койки в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ивано-Франковской области усиливают карантинные ограничения и разворачивают дополнительные койки в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19, - ОГА

За минувшие сутки Ивано-Франковская область стала лидером по количеству новых случаев коронавируса.

На Прикарпатье решили усилить карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение накануне приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

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В частности, члены комиссии решили следующее:

  • ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
  • запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,
  • ограничить проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;
  • усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.

В области также развернут 70 дополнительных коек для госпитализации больных на коронавирус, из бюджета выделят 5 миллионов гривен для обеспечения их кислородом.

"Также необходимо увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мер. Поэтому главам районных государственных администраций, а особенно руководителям органов местного самоуправления, необходимо обеспечить на период действия карантина выполнение ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением КМУ № 1236", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4923 человек, зафиксировано 158 летальных исходов, 8185 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 885 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
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Топ комментарии
+3
Неслабо бубочка в Буковель съездил!
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05.02.2021 10:44
+2
Так победили или нет ?
Одна новость противоречит другой …
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05.02.2021 10:43
+2
Буковель + навколишні села, де про локдаун не чули.
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05.02.2021 10:50
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Хмм... интересно, а с чего бы так оно именно там пошло...
Первое что приходит на ум - субботняя тусня в церкви.
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05.02.2021 10:41 Ответить
Буковель + навколишні села, де про локдаун не чули.
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05.02.2021 10:50 Ответить
Ну вот разве что села плюс опять же церкви. Местных в буковеле... не то чтобы много. А кто там тусил то по идее с учетом 14 дней инкубационного периода - должен был вернуться в родной Киев (например) и попасть в списки уже там.
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05.02.2021 11:18 Ответить
Ну як не багато, а працює там хто?
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05.02.2021 11:42 Ответить
Ну их же не так много... сотрудников буковеля. Не десятки тысяч же..
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05.02.2021 11:59 Ответить
а может просто руки не моют
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05.02.2021 10:50 Ответить
То что тебе приходит на ум, открестись, придурок.
Куда бы не приезжало Зечмо, везде катастрофа
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05.02.2021 16:24 Ответить
Оно приехало и уехало, а к попам вы ходите регулярно. И повышение уровня заболеваемости у вас не в виде вспышки, а стабильное.
Та я б уже открестился, да для обряда этого крест мой нужен, родителями насильно при рождении втюханный... а он непоймигде.
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09.02.2021 10:58 Ответить
Так победили или нет ?
Одна новость противоречит другой …
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05.02.2021 10:43 Ответить
Неслабо бубочка в Буковель съездил!
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05.02.2021 10:44 Ответить
Закрывать нужно область. Блок-посты ставить. В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 1361
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05.02.2021 10:49 Ответить
Прямо на лижних трасах. В Івано-Франківській області посилюють карантинні обмеження і розгортають додаткові ліжка в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 8010
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05.02.2021 10:51 Ответить
Не переймайся, як показує практика, вірус доволі успішно можна втримати на якійсь певній території і без закриття: провінція, штат, область в нас. З меж дозволеного він майже не виповзає.
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05.02.2021 10:58 Ответить
 
 