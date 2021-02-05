РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15434 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 152 16
карантин (16730) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Принудительной вакцинации медиков в Украине не будет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Принудительной вакцинации медиков в Украине не будет, - Ляшко

В Украине не планируется вакцинировать медиков принудительно - только добровольно.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если где-то будут сигналы, что снимают премии и доплаты за то, что люди не прививаются или не пишут объяснительную, - пожалуйста, сигнализируйте об этом, мы будем коммуницировать с кем нужно и говорить с вашими управленцами, что это недопустимо", - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что вакцинация нужна медицинским работникам, поэтому те, кто подписал отказ от прививки, должны еще раз об этом подумать.Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.

Читайте также: Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

По состоянию на 5 февраля в Украине лабораторно подтвердили 1237169 случаев коронавируса, из них за сутки - 4923.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Боятся коронобесы медиков. А то они такого могут наговорить про вакцины и лохддауны что ни ляшко ни степаша со своими страшилками во век не отмоются.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:56
+1
Вообще никакой не будет.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообще никакой не будет.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:42 Ответить
Будет!
Выгонят 5 млрд.дол. в офшор, а прививать будут дисцилированной водой.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:36 Ответить
А вакцинація їм і не потрібна. Ходять по лікарні без масок В кращому випадку носять на бороді. Мабуть щось знають.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:47 Ответить
Ну неплохо - чихнул, попал в больничку, а вернулся в деревянном макинтоше, ибо не все медики привиты были и подарили вирус.
Ляпко, а не пошел бы ты на Путина? Что значить "добровольная" вакцинация?
А давай пусть солдаты тоже добровольно исполняют приказы? Или мусора добровольно мочатся с бандитами?
Что за бред то? Медики должны быть привиты хотя бы потому шоб не заразить поциентов.
Вон, в Израиле уже вроде почти всех укололи.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:48 Ответить
Вірно, треба переколоти їх усіх за те, шо одні мовчать, інші залякують.
показать весь комментарий
05.02.2021 15:06 Ответить
Боятся коронобесы медиков. А то они такого могут наговорить про вакцины и лохддауны что ни ляшко ни степаша со своими страшилками во век не отмоются.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:56 Ответить
Медики які відмовляються вакцинуватись повинні бути позбавленіс державного страхування від ковід19. Примусової вакцинації медиків в Україні не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4973
показать весь комментарий
05.02.2021 12:14 Ответить
Степанова и Ляшко вакцинировать. Пока не признаются: откуда получают все свои инструкции.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:26 Ответить
Что понимают под словом принудительная?
1) Киянкой по голове и в бессознательном состоянии - укол.
2) Увольнение в случае отказа вакцинироваться.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:35 Ответить
Тогда прийдется уволить 99 процентов медперсонала.
показать весь комментарий
05.02.2021 13:01 Ответить
И где они найдут работу?
В нашей районной поликлинике уже предупредили "или"-"или".
показать весь комментарий
05.02.2021 13:29 Ответить
Так, почитай про відсторонення від діяльності в разі уникання вакцинації. Закон старий, новий про прінудиловку навіть не треба приймати, достатньо внести вакцину до графіку щеплень.
показать весь комментарий
05.02.2021 15:04 Ответить
А Ляшко сказал "Не будут".
показать весь комментарий
05.02.2021 15:21 Ответить
Не будуть, бо з доброї волі побіжать колоти.
показать весь комментарий
05.02.2021 15:25 Ответить
 
 