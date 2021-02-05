Принудительной вакцинации медиков в Украине не будет, - Ляшко

В Украине не планируется вакцинировать медиков принудительно - только добровольно.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если где-то будут сигналы, что снимают премии и доплаты за то, что люди не прививаются или не пишут объяснительную, - пожалуйста, сигнализируйте об этом, мы будем коммуницировать с кем нужно и говорить с вашими управленцами, что это недопустимо", - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что вакцинация нужна медицинским работникам, поэтому те, кто подписал отказ от прививки, должны еще раз об этом подумать.Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.

Читайте также: Минздрав готов до осени вакцинировать 21 млн украинцев, но готовы к прививкам менее 50% граждан, - Степанов

По состоянию на 5 февраля в Украине лабораторно подтвердили 1237169 случаев коронавируса, из них за сутки - 4923.