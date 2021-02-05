Принудительной вакцинации медиков в Украине не будет, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине не планируется вакцинировать медиков принудительно - только добровольно.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если где-то будут сигналы, что снимают премии и доплаты за то, что люди не прививаются или не пишут объяснительную, - пожалуйста, сигнализируйте об этом, мы будем коммуницировать с кем нужно и говорить с вашими управленцами, что это недопустимо", - сказал Ляшко.
В то же время он отметил, что вакцинация нужна медицинским работникам, поэтому те, кто подписал отказ от прививки, должны еще раз об этом подумать.Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.
По состоянию на 5 февраля в Украине лабораторно подтвердили 1237169 случаев коронавируса, из них за сутки - 4923.
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Выгонят 5 млрд.дол. в офшор, а прививать будут дисцилированной водой.
Ляпко, а не пошел бы ты на Путина? Что значить "добровольная" вакцинация?
А давай пусть солдаты тоже добровольно исполняют приказы? Или мусора добровольно мочатся с бандитами?
Что за бред то? Медики должны быть привиты хотя бы потому шоб не заразить поциентов.
Вон, в Израиле уже вроде почти всех укололи.
1) Киянкой по голове и в бессознательном состоянии - укол.
2) Увольнение в случае отказа вакцинироваться.
В нашей районной поликлинике уже предупредили "или"-"или".