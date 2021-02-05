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Примусової вакцинації медиків в Україні не буде, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Примусової вакцинації медиків в Україні не буде, - Ляшко

В Україні не планується вакцинувати медиків примусово - тільки добровільно.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо десь будуть сигнали, що знімають премії і доплати за те, що люди не прищеплюються або не пишуть пояснювальну, - будь ласка, сигналізуйте про це, ми будемо комунікувати з ким потрібно і говорити з вашими керівниками, що це неприпустимо", - сказав Ляшко.

У той же час він зазначив, що вакцинація потрібна медичним працівникам, тому ті, хто підписав відмову від щеплення, повинні ще раз про це подумати. Вакцінація повинна початися з 15 лютого і проходитиме в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.

Станом на 5 лютого в Україні лабораторно підтвердили 1237169 випадків коронавірусу, з них за добу - 4923.

Також читайте: МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Боятся коронобесы медиков. А то они такого могут наговорить про вакцины и лохддауны что ни ляшко ни степаша со своими страшилками во век не отмоются.
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05.02.2021 11:56
+1
Вообще никакой не будет.
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05.02.2021 11:42
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Вообще никакой не будет.
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05.02.2021 11:42 Відповісти
Будет!
Выгонят 5 млрд.дол. в офшор, а прививать будут дисцилированной водой.
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05.02.2021 12:36 Відповісти
А вакцинація їм і не потрібна. Ходять по лікарні без масок В кращому випадку носять на бороді. Мабуть щось знають.
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05.02.2021 11:47 Відповісти
Ну неплохо - чихнул, попал в больничку, а вернулся в деревянном макинтоше, ибо не все медики привиты были и подарили вирус.
Ляпко, а не пошел бы ты на Путина? Что значить "добровольная" вакцинация?
А давай пусть солдаты тоже добровольно исполняют приказы? Или мусора добровольно мочатся с бандитами?
Что за бред то? Медики должны быть привиты хотя бы потому шоб не заразить поциентов.
Вон, в Израиле уже вроде почти всех укололи.
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05.02.2021 11:48 Відповісти
Вірно, треба переколоти їх усіх за те, шо одні мовчать, інші залякують.
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05.02.2021 15:06 Відповісти
Боятся коронобесы медиков. А то они такого могут наговорить про вакцины и лохддауны что ни ляшко ни степаша со своими страшилками во век не отмоются.
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05.02.2021 11:56 Відповісти
Медики які відмовляються вакцинуватись повинні бути позбавленіс державного страхування від ковід19. Примусової вакцинації медиків в Україні не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4973
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05.02.2021 12:14 Відповісти
Степанова и Ляшко вакцинировать. Пока не признаются: откуда получают все свои инструкции.
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05.02.2021 12:26 Відповісти
Что понимают под словом принудительная?
1) Киянкой по голове и в бессознательном состоянии - укол.
2) Увольнение в случае отказа вакцинироваться.
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05.02.2021 12:35 Відповісти
Тогда прийдется уволить 99 процентов медперсонала.
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05.02.2021 13:01 Відповісти
И где они найдут работу?
В нашей районной поликлинике уже предупредили "или"-"или".
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05.02.2021 13:29 Відповісти
Так, почитай про відсторонення від діяльності в разі уникання вакцинації. Закон старий, новий про прінудиловку навіть не треба приймати, достатньо внести вакцину до графіку щеплень.
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05.02.2021 15:04 Відповісти
А Ляшко сказал "Не будут".
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05.02.2021 15:21 Відповісти
Не будуть, бо з доброї волі побіжать колоти.
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05.02.2021 15:25 Відповісти
 
 