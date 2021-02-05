Примусової вакцинації медиків в Україні не буде, - Ляшко
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В Україні не планується вакцинувати медиків примусово - тільки добровільно.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо десь будуть сигнали, що знімають премії і доплати за те, що люди не прищеплюються або не пишуть пояснювальну, - будь ласка, сигналізуйте про це, ми будемо комунікувати з ким потрібно і говорити з вашими керівниками, що це неприпустимо", - сказав Ляшко.
У той же час він зазначив, що вакцинація потрібна медичним працівникам, тому ті, хто підписав відмову від щеплення, повинні ще раз про це подумати. Вакцінація повинна початися з 15 лютого і проходитиме в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.
Станом на 5 лютого в Україні лабораторно підтвердили 1237169 випадків коронавірусу, з них за добу - 4923.
Будь ласка, зачекайте...
Выгонят 5 млрд.дол. в офшор, а прививать будут дисцилированной водой.
Ляпко, а не пошел бы ты на Путина? Что значить "добровольная" вакцинация?
А давай пусть солдаты тоже добровольно исполняют приказы? Или мусора добровольно мочатся с бандитами?
Что за бред то? Медики должны быть привиты хотя бы потому шоб не заразить поциентов.
Вон, в Израиле уже вроде почти всех укололи.
1) Киянкой по голове и в бессознательном состоянии - укол.
2) Увольнение в случае отказа вакцинироваться.
В нашей районной поликлинике уже предупредили "или"-"или".