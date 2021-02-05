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ВР (28731) закон (3090) трудовая книжка (18)

В Украине введут электронные трудовые книжки

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине введут электронные трудовые книжки

Верховная Рада одобрила внедрение электронных трудовых книжек. На полный переход отводится 5 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" проголосовали 265 народных депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, переход на электронные трудовые книжки должен состояться за пять лет. За это время можно будет использовать как традиционные бумажные, так и электронные книжки о трудовой деятельности работника.

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Также закон устанавливает, что пенсия будет назначаться автоматически, то есть без личного обращения, но с сохранением права отсрочки выхода на пенсию, при этом, если назначение пенсии было все-таки перенесено, то размер ее повысится на 0,5-0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения. Напомним, что законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат Кабмин утвердил еще в начале июня прошлого года.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если он пожелает продолжить ее ведение, то работодатель обязан будет параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении. Данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры уже с 2000 года.
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Топ комментарии
+5
трудова книжка це пережиток совка незалежно електронна вона чи паперова.
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05.02.2021 12:15
+4
"В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения."

Один вопрос - наиболее выгодного для кого? Для пенсионера или пенсионного фонда? Или я наверное глупые вопросы задаю?
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05.02.2021 12:37
+3
В нашей стране без бумажки ты какашка. Поверьте, никому вы ничего в електронном виде не докажите. К сожалению есть опыт общения и с Киевобленерго и с Облгаз.
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05.02.2021 12:37
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Правила форума Совет форумчан
электронные книжки введут, работяг не будет, срать хотели на вашу зарплату
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05.02.2021 12:15 Ответить
да и еще скоро нужно будет перечислять на второй страховой , да на фик надо, ведь все пропадет, с пи здят
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05.02.2021 12:32 Ответить
трудова книжка це пережиток совка незалежно електронна вона чи паперова.
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05.02.2021 12:15 Ответить
Я вже навіть й забувся що були такі )
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05.02.2021 12:20 Ответить
так называется страховой стаж... его будут считать без твоего участия, как во всем мире....
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05.02.2021 12:20 Ответить
У нас вже нерухомість "рахують" в реєстрі. Створили дороговартісну марудну систему переоформлення на яку треба вбити массу часу, грошей і нервів, а якщо що, то по судах сам маєш доводити що ти не верблюд, а реєстром можеш тільки підтертися..
І взагалі: самі-ж заявляють що пенсій платить не будуть1 Так нафіга та реєСра?!
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05.02.2021 12:47 Ответить
будут, но мало).... это касается молодежи больше....если хочешь бегать с бумажной книжкой - бегай, но все более-менее вменяемые и ее отсканировали отправили в пенсионный, для начисления страхового стажа
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05.02.2021 12:53 Ответить
Трудовая книжка ))))) Back in USSR
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05.02.2021 12:18 Ответить
"чот я очкую, Славик" (С)))))
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05.02.2021 12:18 Ответить
Хакери готують мішки для бабла. Вони там намалюють вам шо хош.
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05.02.2021 12:20 Ответить
Зачем хакеры? Типо раньше за коробку конфет и бутылку коньяка жирная тетка в кабинете не могла дорисовать пару лет стажа или взять среднюю зарплату с выгодного промежутка времени. У меня мама сильно удивилась когда ее коллеги работавшие на той же работе что и она стали получать пенсию в 3 раза больше нее. Оказывается она думала что все по честному будет, кто как работал столько и пенсии получит и фсе пересчитают по справедливости и автоматически, А коллеги знали в какой стране живут и подсуетились и кому надо подмазали при выходе на пенсию и теперь голосуют за Парашенка.
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05.02.2021 12:28 Ответить
Вообще-то электронная трудовая книжка уже работает с 2016 года. Зайдите в свой кабинет на сайте ПФУ.
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05.02.2021 12:23 Ответить
уточняю: ведется учет трудового стажа и зарплата, с которой уплачены налоги на пенсию.
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05.02.2021 12:25 Ответить
уточню, страхового стажа)
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05.02.2021 12:55 Ответить
трудовой стаж, страховой стаж... Это словосочитания-синонимы.
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05.02.2021 14:44 Ответить
не совсем, нет ЕСВ - нет страхового стажа, а трудится на благо Польши ты можешь и с рождения)... электронные базы появились с 2004 года и карточки пластиковые тогда стали давать
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05.02.2021 15:01 Ответить
кто на польш работает, от там пусть пенсию и оформляет, а то у нас хитрожопых многовато становится - работают за пределами Украины, а пенсию хотят в Украине получать.
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05.02.2021 18:30 Ответить
уточню, с 2004 - го)
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05.02.2021 12:54 Ответить
не знаю, у меня с 2016 пошли записи автоматически. С 1990 годя я на госслужбе.
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05.02.2021 14:43 Ответить
Типо чтобы потом сказать вышедшему на пенсию что извините у нас полетел сайт ваши трудовые записи исчезли, как мне недавно сказали в Киевстаре когда без моего ведома меня перевели на другой тариф, предварительно удалив из моего телефона смс-ки от Киевстара предлогавшие льготный тариф.
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05.02.2021 12:23 Ответить
У мене теж було типу того. Більше року тому поцупили з мого рахунку 50 гривень і я заліг на дно. Ще і зараз присилають есмески пропонуючи різні пакети. А болт їм назустріч.
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05.02.2021 12:30 Ответить
сервер-то ладно.... вот когда полетят пенсионные фонды....))))
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05.02.2021 12:56 Ответить
Ліпше вирішіть питання щоб реєстр було занесено дані про трудову діяльність до 2000 року.
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05.02.2021 12:28 Ответить
Багато підприємств просто зникли до того часу. Шукай вітра в полі.
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05.02.2021 12:32 Ответить
Далеко не всі. Наприклад, там де я працював, більшість працює й досі. Можливо власника змінили, але працюють. Звісно вони мало вплинуть на розмір пенсії, але на загальний стаж, який збільшили до нісенитниці, суттєво впливають.
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05.02.2021 12:40 Ответить
"В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения."

Один вопрос - наиболее выгодного для кого? Для пенсионера или пенсионного фонда? Или я наверное глупые вопросы задаю?
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05.02.2021 12:37 Ответить
В нашей стране без бумажки ты какашка. Поверьте, никому вы ничего в електронном виде не докажите. К сожалению есть опыт общения и с Киевобленерго и с Облгаз.
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05.02.2021 12:37 Ответить
..было бы смешно, если бы не было так грустно..
максимально возможное ограничение контактов с результатами "эротических фантазий" Ылиты продлевают активную жизнь украинца, потому, что идиотизм и коррупция чинуш убивает всё - по-этому "Илон Маск" в Украине невозможен..
в результате неестественного отбора наверх в основном всплывает только жлоб-кум-прямоходячий с крепкой печёнкой..
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05.02.2021 12:56 Ответить
Великий кидок 666 ...
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05.02.2021 13:09 Ответить
Коли в країні немає, ні нормальних судів , ні правоохороної системи, то маленькій збій в базі, і вам світить повна дупа, та марафон по судам і архівам, а не пенсія. Нагадаю, наприклад, що такі збої були при призначенні нових керівників Митної служби, Держстандарті і інші. Звичайно вводити їх потрібно, але паралеьно деякий час років з 10 повинні бути і паперові трудові книжки. У випадку якщо всім буде грантована лише якась мінімальна пенсія як в США (у них це 800 доларів), не залежно працювали ви чи сиділи все життя по тюрмам, а все що хочете більше, то ваші приватні накопичення , то в такому разі є сенс трудові книжки прибрати взагалі як непотріб.
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05.02.2021 13:10 Ответить
Діду, неси бабчину трудову книжку, я твою вже перевірив...
В Україні впровадять електронні трудові книжки - Цензор.НЕТ 9996
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05.02.2021 13:46 Ответить
Це твій рахунок? Ні, це мені стільки років до пенсії залишилось після реформи Зеленського!
В Україні впровадять електронні трудові книжки - Цензор.НЕТ 9715
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05.02.2021 13:50 Ответить
 
 