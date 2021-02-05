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В Україні впровадять електронні трудові книжки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні впровадять електронні трудові книжки

Верховна Рада схвалила впровадження електронних трудових книжок. На повний перехід відводиться 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, за проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" проголосували 265 народних депутатів. Згідно з пояснювальною запискою до документа, перехід на електронні трудові книжки має відбутися за п'ять років. За цей час можна буде використовувати як традиційні паперові, так і електронні книжки про трудову діяльність працівника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними

Також закон встановлює, що пенсія буде призначатися автоматично, тобто без особистого звернення, але зі збереженням права відтермінування виходу на пенсію, при цьому, якщо призначення пенсії було все-таки перенесено, то розмір її підвищиться на 0,5-0,75%. У межах автоматичного призначення пенсій також передбачена можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанта для призначення пенсії, включно з датою такого призначення. Нагадаємо, що законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат Кабмін затвердив ще на початку червня минулого року.

Оригінал паперової трудової книжки передаватиметься на зберігання працівнику як офіційний документ, а якщо він побажає продовжити її ведення, то роботодавець зобов'язаний буде паралельно з електронним обліком трудової діяльності вносити до книги записи про прийом на роботу, переведення і звільнення. Дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри вже з 2000 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
трудова книжка це пережиток совка незалежно електронна вона чи паперова.
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05.02.2021 12:15
+4
"В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения."

Один вопрос - наиболее выгодного для кого? Для пенсионера или пенсионного фонда? Или я наверное глупые вопросы задаю?
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05.02.2021 12:37
+3
В нашей стране без бумажки ты какашка. Поверьте, никому вы ничего в електронном виде не докажите. К сожалению есть опыт общения и с Киевобленерго и с Облгаз.
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05.02.2021 12:37
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электронные книжки введут, работяг не будет, срать хотели на вашу зарплату
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05.02.2021 12:15 Відповісти
да и еще скоро нужно будет перечислять на второй страховой , да на фик надо, ведь все пропадет, с пи здят
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05.02.2021 12:32 Відповісти
трудова книжка це пережиток совка незалежно електронна вона чи паперова.
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05.02.2021 12:15 Відповісти
Я вже навіть й забувся що були такі )
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05.02.2021 12:20 Відповісти
так называется страховой стаж... его будут считать без твоего участия, как во всем мире....
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05.02.2021 12:20 Відповісти
У нас вже нерухомість "рахують" в реєстрі. Створили дороговартісну марудну систему переоформлення на яку треба вбити массу часу, грошей і нервів, а якщо що, то по судах сам маєш доводити що ти не верблюд, а реєстром можеш тільки підтертися..
І взагалі: самі-ж заявляють що пенсій платить не будуть1 Так нафіга та реєСра?!
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05.02.2021 12:47 Відповісти
будут, но мало).... это касается молодежи больше....если хочешь бегать с бумажной книжкой - бегай, но все более-менее вменяемые и ее отсканировали отправили в пенсионный, для начисления страхового стажа
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05.02.2021 12:53 Відповісти
Трудовая книжка ))))) Back in USSR
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05.02.2021 12:18 Відповісти
"чот я очкую, Славик" (С)))))
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05.02.2021 12:18 Відповісти
Хакери готують мішки для бабла. Вони там намалюють вам шо хош.
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05.02.2021 12:20 Відповісти
Зачем хакеры? Типо раньше за коробку конфет и бутылку коньяка жирная тетка в кабинете не могла дорисовать пару лет стажа или взять среднюю зарплату с выгодного промежутка времени. У меня мама сильно удивилась когда ее коллеги работавшие на той же работе что и она стали получать пенсию в 3 раза больше нее. Оказывается она думала что все по честному будет, кто как работал столько и пенсии получит и фсе пересчитают по справедливости и автоматически, А коллеги знали в какой стране живут и подсуетились и кому надо подмазали при выходе на пенсию и теперь голосуют за Парашенка.
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Вообще-то электронная трудовая книжка уже работает с 2016 года. Зайдите в свой кабинет на сайте ПФУ.
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05.02.2021 12:23 Відповісти
уточняю: ведется учет трудового стажа и зарплата, с которой уплачены налоги на пенсию.
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05.02.2021 12:25 Відповісти
уточню, страхового стажа)
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05.02.2021 12:55 Відповісти
трудовой стаж, страховой стаж... Это словосочитания-синонимы.
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05.02.2021 14:44 Відповісти
не совсем, нет ЕСВ - нет страхового стажа, а трудится на благо Польши ты можешь и с рождения)... электронные базы появились с 2004 года и карточки пластиковые тогда стали давать
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05.02.2021 15:01 Відповісти
кто на польш работает, от там пусть пенсию и оформляет, а то у нас хитрожопых многовато становится - работают за пределами Украины, а пенсию хотят в Украине получать.
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05.02.2021 18:30 Відповісти
уточню, с 2004 - го)
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05.02.2021 12:54 Відповісти
не знаю, у меня с 2016 пошли записи автоматически. С 1990 годя я на госслужбе.
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05.02.2021 14:43 Відповісти
Типо чтобы потом сказать вышедшему на пенсию что извините у нас полетел сайт ваши трудовые записи исчезли, как мне недавно сказали в Киевстаре когда без моего ведома меня перевели на другой тариф, предварительно удалив из моего телефона смс-ки от Киевстара предлогавшие льготный тариф.
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05.02.2021 12:23 Відповісти
У мене теж було типу того. Більше року тому поцупили з мого рахунку 50 гривень і я заліг на дно. Ще і зараз присилають есмески пропонуючи різні пакети. А болт їм назустріч.
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05.02.2021 12:30 Відповісти
сервер-то ладно.... вот когда полетят пенсионные фонды....))))
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05.02.2021 12:56 Відповісти
Ліпше вирішіть питання щоб реєстр було занесено дані про трудову діяльність до 2000 року.
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Багато підприємств просто зникли до того часу. Шукай вітра в полі.
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05.02.2021 12:32 Відповісти
Далеко не всі. Наприклад, там де я працював, більшість працює й досі. Можливо власника змінили, але працюють. Звісно вони мало вплинуть на розмір пенсії, але на загальний стаж, який збільшили до нісенитниці, суттєво впливають.
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05.02.2021 12:40 Відповісти
"В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения."

Один вопрос - наиболее выгодного для кого? Для пенсионера или пенсионного фонда? Или я наверное глупые вопросы задаю?
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05.02.2021 12:37 Відповісти
В нашей стране без бумажки ты какашка. Поверьте, никому вы ничего в електронном виде не докажите. К сожалению есть опыт общения и с Киевобленерго и с Облгаз.
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05.02.2021 12:37 Відповісти
..было бы смешно, если бы не было так грустно..
максимально возможное ограничение контактов с результатами "эротических фантазий" Ылиты продлевают активную жизнь украинца, потому, что идиотизм и коррупция чинуш убивает всё - по-этому "Илон Маск" в Украине невозможен..
в результате неестественного отбора наверх в основном всплывает только жлоб-кум-прямоходячий с крепкой печёнкой..
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05.02.2021 12:56 Відповісти
Великий кидок 666 ...
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05.02.2021 13:09 Відповісти
Коли в країні немає, ні нормальних судів , ні правоохороної системи, то маленькій збій в базі, і вам світить повна дупа, та марафон по судам і архівам, а не пенсія. Нагадаю, наприклад, що такі збої були при призначенні нових керівників Митної служби, Держстандарті і інші. Звичайно вводити їх потрібно, але паралеьно деякий час років з 10 повинні бути і паперові трудові книжки. У випадку якщо всім буде грантована лише якась мінімальна пенсія як в США (у них це 800 доларів), не залежно працювали ви чи сиділи все життя по тюрмам, а все що хочете більше, то ваші приватні накопичення , то в такому разі є сенс трудові книжки прибрати взагалі як непотріб.
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05.02.2021 13:10 Відповісти
Діду, неси бабчину трудову книжку, я твою вже перевірив...
В Україні впровадять електронні трудові книжки - Цензор.НЕТ 9996
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05.02.2021 13:46 Відповісти
Це твій рахунок? Ні, це мені стільки років до пенсії залишилось після реформи Зеленського!
В Україні впровадять електронні трудові книжки - Цензор.НЕТ 9715
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05.02.2021 13:50 Відповісти
 
 