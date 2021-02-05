В Україні впровадять електронні трудові книжки

Верховна Рада схвалила впровадження електронних трудових книжок. На повний перехід відводиться 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, за проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" проголосували 265 народних депутатів. Згідно з пояснювальною запискою до документа, перехід на електронні трудові книжки має відбутися за п'ять років. За цей час можна буде використовувати як традиційні паперові, так і електронні книжки про трудову діяльність працівника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними

Також закон встановлює, що пенсія буде призначатися автоматично, тобто без особистого звернення, але зі збереженням права відтермінування виходу на пенсію, при цьому, якщо призначення пенсії було все-таки перенесено, то розмір її підвищиться на 0,5-0,75%. У межах автоматичного призначення пенсій також передбачена можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанта для призначення пенсії, включно з датою такого призначення. Нагадаємо, що законопроєкт про переведення паперових трудових книжок в електронний формат Кабмін затвердив ще на початку червня минулого року.

Оригінал паперової трудової книжки передаватиметься на зберігання працівнику як офіційний документ, а якщо він побажає продовжити її ведення, то роботодавець зобов'язаний буде паралельно з електронним обліком трудової діяльності вносити до книги записи про прийом на роботу, переведення і звільнення. Дані про трудовий стаж вносять в електронні реєстри вже з 2000 року.