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Парламент принял закон об удаленной работе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Парламент принял закон об удаленной работе

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы".

"За" закон проголосовали 322 нардепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Закон вводит 2 самостоятельных вида деятельности - дистанционную и надомную.

Работодатель теперь имеет право при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства работника или другом месте, где тот будет выполнять работу.

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С правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, сообщениями и документами работник теперь может ознакомиться путем обмена электронными документами. А с требованиями по охране труда - путем видеосвязи.

Удаленную работу, согласно закону, можно совмещать с работой в обычном режиме.

Ожидается, что принятие этого закона создаст стимулы для перевода сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера к работе по полноценным трудовым договорам с работодателями.

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Автор: Ольга Лузан
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Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 343
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04.02.2021 17:34 Ответить
Удалил работу - и нет работы!
Ушла в папку "Удаленные".
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04.02.2021 17:36 Ответить
якщо робота дома, то це надомна робота,
але якщо працюєш не дома,
а у дворі, або на дачі, то дистанційна (від дому) робота..

логічно..
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04.02.2021 17:36 Ответить
ньюсван особенно радует Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 5564
Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 2353
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04.02.2021 18:38 Ответить
Да пошли вы нах со своим законом!

Люди и так давно работают удалённо

не зависимо от того, что вы там напринимали, нарожали, высрали... Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 7761
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04.02.2021 18:38 Ответить
Так і ВР працює не дуже близько до народу, тепер це узаконено і депутати в залі будуть відчувати себе вільно і розкуто.
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04.02.2021 19:18 Ответить
тих хто працює дома будуть називати - ДАМУШНІКИ. Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 9575
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04.02.2021 19:23 Ответить
Все теперь разберут конвеер автоЗАЗ по домам и так наладят производство авто
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04.02.2021 19:47 Ответить
 
 