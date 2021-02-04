УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15795 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 458 9
ВР (11731) закон (1326) робота (347)

Парламент ухвалив закон про віддалену роботу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Парламент ухвалив закон про віддалену роботу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

"За" закон проголосували 322 нардепи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Закон вводить 2 самостійні види діяльності - дистанційну і надомну.

Роботодавець тепер має право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання працівника або інше місце, де той буде виконувати роботу.

З правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, повідомленнями та документами працівник тепер може ознайомитися шляхом обміну електронними документами. А до вимог з охорони праці - шляхом відеозв'язку.

Також читайте: Рада врегулювала питання захисту викривачів корупції

Віддалену роботу, відповідно до закону, можна поєднувати з роботою в звичайному режимі.

Очікується, що ухвалення цього закону створить стимули для переведення співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на роботу за повноцінними трудовими договорами з роботодавцями.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 343
показати весь коментар
04.02.2021 17:34 Відповісти
Удалил работу - и нет работы!
Ушла в папку "Удаленные".
показати весь коментар
04.02.2021 17:36 Відповісти
якщо робота дома, то це надомна робота,
але якщо працюєш не дома,
а у дворі, або на дачі, то дистанційна (від дому) робота..

логічно..
показати весь коментар
04.02.2021 17:36 Відповісти
ньюсван особенно радует Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 5564
Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 2353
показати весь коментар
04.02.2021 18:38 Відповісти
Да пошли вы нах со своим законом!

Люди и так давно работают удалённо

не зависимо от того, что вы там напринимали, нарожали, высрали... Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 7761
показати весь коментар
04.02.2021 18:38 Відповісти
Так і ВР працює не дуже близько до народу, тепер це узаконено і депутати в залі будуть відчувати себе вільно і розкуто.
показати весь коментар
04.02.2021 19:18 Відповісти
тих хто працює дома будуть називати - ДАМУШНІКИ. Парламент ухвалив закон про віддалену роботу - Цензор.НЕТ 9575
показати весь коментар
04.02.2021 19:23 Відповісти
Все теперь разберут конвеер автоЗАЗ по домам и так наладят производство авто
показати весь коментар
04.02.2021 19:47 Відповісти
 
 