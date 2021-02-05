Рада изменила процедуру выборов руководителей вузов

В Украине изменили процедуру избрания руководителя вуза. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.

"За" проголосовали 322 нардепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон разбивает выборы на два тура.

Согласно законопроекту, "если в выборах приняли участие два или больше лица (кандидатуры) и ни одно из них не набрало более 50% голосов… на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов". В бюллетень для голосования во втором туре выборов включаются две кандидатуры, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

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Избранным руководителем учреждения высшего образования считается кандидатура, которая в первом туре набрала больше 50% голосов лиц, которые имеют право принимать участие в выборах, а в случае проведения второго тура – больше 50% голосов лиц, которые принимали участие в голосовании.

Согласно документу, в случае, если лицо, избранное руководителем вуза не прошло специальной проверки, то объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя учреждения высшего образования.

В случае если выборы признаны несостоявшимися или если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, то в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.

Ранее в законе "О высшем образовании" не был предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.