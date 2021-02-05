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Новости Политика Украины
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ВР (28731) вуз (903) выборы (24320) высшее образование (168)

Рада изменила процедуру выборов руководителей вузов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада изменила процедуру выборов руководителей вузов

В Украине изменили процедуру избрания руководителя вуза. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.

"За" проголосовали 322 нардепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон разбивает выборы на два тура.

Согласно законопроекту, "если в выборах приняли участие два или больше лица (кандидатуры) и ни одно из них не набрало более 50% голосов… на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов". В бюллетень для голосования во втором туре выборов включаются две кандидатуры, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

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Избранным руководителем учреждения высшего образования считается кандидатура, которая в первом туре набрала больше 50% голосов лиц, которые имеют право принимать участие в выборах, а в случае проведения второго тура – больше 50% голосов лиц, которые принимали участие в голосовании.

Согласно документу, в случае, если лицо, избранное руководителем вуза не прошло специальной проверки, то объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя учреждения высшего образования.

В случае если выборы признаны несостоявшимися или если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, то в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.

Ранее в законе "О высшем образовании" не был предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.
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Специальная проверка - это лазейка для коррупции, да? Чтобы такие как Эдик Гавнин в
ректора могли пролезать?
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05.02.2021 12:28 Ответить
Или наоборот - заслонка. Вспомните недавние выборы ректора НАУ.
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05.02.2021 12:31 Ответить
ну то в обще жесть...
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05.02.2021 13:09 Ответить
Таки да. Вот и думаю - смогут отменить или нет?
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05.02.2021 13:42 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=***********
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05.02.2021 12:30 Ответить
Ректором НАУ обрали "ексрегіонала" і кума Табачника. Надеюсь, что эту особь не пустят в ректорское кресло. Конечно, законы по умолчанию обратной силы не имеют, надо искать юридическое решение - он вроде как подпадает под закон о люстрации и вообще не должен был участвовать в конкурсе.
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05.02.2021 12:30 Ответить
если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов
Рада змінила процедуру виборів керівників вишів - Цензор.НЕТ 7678
2 кандидата, 50% от проголосовавших.
Как??
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05.02.2021 12:49 Ответить
тогда только кулачный бой! Кто кому ***** набьёт, тот и ректор!
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05.02.2021 13:10 Ответить
теперь только через брата ермака.....
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05.02.2021 13:22 Ответить
 
 