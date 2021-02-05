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Новини Політика України
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ВР (11733) виш, ЗВО (462) вибори (6162) вища освіта (142)

Рада змінила процедуру виборів керівників вишів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада змінила процедуру виборів керівників вишів

В Україні змінили процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4489-1.

"За" проголосували 322 нардепи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон розбиває вибори на два тури.

Згідно із законопроєктом, "якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури) і жодна з них набрала понад 50% голосів ... на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів". У бюлетень для голосування у другому турі виборів включаються дві кандидатури, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником установи вищої освіти вважається кандидатура, яка в першому турі набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50% голосів осіб, які брали участь у голосуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету

Згідно з документом, у разі, якщо особа, обрана керівником вишу, не пройшла спеціальної перевірки, то оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника установи вищої освіти.

У разі якщо вибори визнані такими, що чи якщо жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, то протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.

Раніше в законі "Про вищу освіту" не був передбачений другий тур у виборах керівника вишу.

Автор: Анастасія Потіха
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Специальная проверка - это лазейка для коррупции, да? Чтобы такие как Эдик Гавнин в
ректора могли пролезать?
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05.02.2021 12:28 Відповісти
Или наоборот - заслонка. Вспомните недавние выборы ректора НАУ.
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05.02.2021 12:31 Відповісти
ну то в обще жесть...
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05.02.2021 13:09 Відповісти
Таки да. Вот и думаю - смогут отменить или нет?
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05.02.2021 13:42 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=***********
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05.02.2021 12:30 Відповісти
Ректором НАУ обрали "ексрегіонала" і кума Табачника. Надеюсь, что эту особь не пустят в ректорское кресло. Конечно, законы по умолчанию обратной силы не имеют, надо искать юридическое решение - он вроде как подпадает под закон о люстрации и вообще не должен был участвовать в конкурсе.
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05.02.2021 12:30 Відповісти
если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов
Рада змінила процедуру виборів керівників вишів - Цензор.НЕТ 7678
2 кандидата, 50% от проголосовавших.
Как??
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05.02.2021 12:49 Відповісти
тогда только кулачный бой! Кто кому ***** набьёт, тот и ректор!
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05.02.2021 13:10 Відповісти
теперь только через брата ермака.....
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05.02.2021 13:22 Відповісти
 
 