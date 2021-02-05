Рада змінила процедуру виборів керівників вишів

В Україні змінили процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4489-1.

"За" проголосували 322 нардепи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон розбиває вибори на два тури.

Згідно із законопроєктом, "якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури) і жодна з них набрала понад 50% голосів ... на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів". У бюлетень для голосування у другому турі виборів включаються дві кандидатури, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником установи вищої освіти вважається кандидатура, яка в першому турі набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50% голосів осіб, які брали участь у голосуванні.

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Згідно з документом, у разі, якщо особа, обрана керівником вишу, не пройшла спеціальної перевірки, то оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника установи вищої освіти.

У разі якщо вибори визнані такими, що чи якщо жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, то протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.

Раніше в законі "Про вищу освіту" не був передбачений другий тур у виборах керівника вишу.