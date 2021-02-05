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COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

В Украине вакцинацию от коронавируса будут проводить двумя способами. При этом в Украине могут одновременно храниться до 30 миллионов доз вакцин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация будет проводиться при помощи мобильных бригад и на базе пунктов прививок.

"Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов", - заявил Ляшко.

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В Минздраве отметили, что госпредприятие "Укрвакцина" способна принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.

"Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности. Районный уровень - 490 пунктов хранения, смогут хранить до 2-4 недельных объемов", - добавил Ляшко.
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Топ комментарии
+5
Задовбали вже ці балаболи.
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05.02.2021 12:33
+5
Я конечно не врач и уж тем более не вирусолог. Однако это мне не мешает логически мыслить и делать определенные выводы. Мы находимся в состоянии пандемии уже практически год. Без всяких вакцин и без препаратов для непосредственного лечения данного вируса. Можно уже с достаточно высокой вероятностью говорить, что большинство населения в той или иной степени с теми или иными последствиями заражалось данным вирусом. Возможно, что и не единожды. Механизм, данный нам природой для защиты и называемый иммунитет человека, выстоял. Основная часть популяции людей выжила. Может цинично говорю, но мой цинизм как бы меньше чем цинизм тех же врачей-вирусологов. Ибо это обусловлено целями их работы - спасать популяцию вцелом даже жертвуя жизнями отдельных индивидов. Такова жестокая правда жизни. Таким образом я делаю вывод - пик заболевания короной вцелом пройден. Появилось уже более двух десятков мутаций данного вируса. Человечество вцелом покуда справляется. По крайней мере апокалиптического сценария течения пандемии не наблюдается. Посему лично для себя не вижу смысла прививаться какой-то непонятной гадостью, с еще более непонятными эффективностью против вируса и опасностью самой вакцины для организма человека. Ее создавали практически так сказать "на коленке", пренебрегая всеми нормами и технологическим процессом разработки и производства. До сих пор никто четко не может сказать на сколько она эффективна и насколько стойкий иммунитет вырабатывает у человека. Равно как и не могут четко назвать какие побочные реакции организма у отдельных людей данная вакцина может вызвать. Посему, по крайней мере на данном этапе, не имеет смысла вакцинироваться. По крайней мере покуда не будет наработана статистика относительно этих вакцин. Такое вот мое мнение в следствие простых логических рассуждений.
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05.02.2021 15:54
+3
Поставлено вакцин - 0.
Сделано вакцинаций - 0.
Дано обещаний - 100500.
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05.02.2021 12:45
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Задовбали вже ці балаболи.
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05.02.2021 12:33 Ответить
Нас мало чем можно испугать.Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине. Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины" Тайминг выступления на видео 1.57.34
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ****** утверждает, что "вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!)". И этот бред клонируется всеми СМИ

Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.

В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.‎12.‎2020 г.
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05.02.2021 12:56 Ответить
Заказывал по почте животине вакцину. Новой почтой. В термоупаковке. Хладагент к моменту получения растаял. Непонятно, сколько времени ( пусть и часов, не дней, не было должной температуры хранения). Уколол животинку , и той сразу плохо стало. Вытащить с того света -- влетело в копеечку. Так что Ляшко, сам колись вакциной с нарушенным тепловым режимом хранения.
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05.02.2021 13:19 Ответить
Підтримую. Вже набрид цей словесний понос! Коли вже почуємо: завезли ...млн вакцин починаємо вакцинацію такими способами.
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05.02.2021 13:02 Ответить
первый способ- для жидовласти, нормальные вакцины и для быдла всяку срань, которую радуцкий купит за откаты
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05.02.2021 12:35 Ответить
Нормальные вакцины (имею в виду прошедшие как положено весь комплекс испытаний и с подтвержденным результатами испытаний высоким процентом эффективности и низким процентом отрицательного воздействия на организм) отсутствуют впринципе.
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05.02.2021 12:45 Ответить
​​Удостоенный наград спинальный хирург и бывший президент Ассоциации американских врачей и хирургов считает, что нынешние «вакцины» от коронавируса - это опасное биологическое оружие, используемое против людей.

Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая затем изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса"
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05.02.2021 13:48 Ответить
Я конечно не врач и уж тем более не вирусолог. Однако это мне не мешает логически мыслить и делать определенные выводы. Мы находимся в состоянии пандемии уже практически год. Без всяких вакцин и без препаратов для непосредственного лечения данного вируса. Можно уже с достаточно высокой вероятностью говорить, что большинство населения в той или иной степени с теми или иными последствиями заражалось данным вирусом. Возможно, что и не единожды. Механизм, данный нам природой для защиты и называемый иммунитет человека, выстоял. Основная часть популяции людей выжила. Может цинично говорю, но мой цинизм как бы меньше чем цинизм тех же врачей-вирусологов. Ибо это обусловлено целями их работы - спасать популяцию вцелом даже жертвуя жизнями отдельных индивидов. Такова жестокая правда жизни. Таким образом я делаю вывод - пик заболевания короной вцелом пройден. Появилось уже более двух десятков мутаций данного вируса. Человечество вцелом покуда справляется. По крайней мере апокалиптического сценария течения пандемии не наблюдается. Посему лично для себя не вижу смысла прививаться какой-то непонятной гадостью, с еще более непонятными эффективностью против вируса и опасностью самой вакцины для организма человека. Ее создавали практически так сказать "на коленке", пренебрегая всеми нормами и технологическим процессом разработки и производства. До сих пор никто четко не может сказать на сколько она эффективна и насколько стойкий иммунитет вырабатывает у человека. Равно как и не могут четко назвать какие побочные реакции организма у отдельных людей данная вакцина может вызвать. Посему, по крайней мере на данном этапе, не имеет смысла вакцинироваться. По крайней мере покуда не будет наработана статистика относительно этих вакцин. Такое вот мое мнение в следствие простых логических рассуждений.
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05.02.2021 15:54 Ответить
Уже цитировал слова своих добрых знакомых - замечательных врачей инфекционистов (из Киева и Славянска, Донецкой области) : "лекарство от коронавируса существует и давно известно. Это - ваш собственный иммунитет, который создают здоровый образ жизни, правильное питание и позитивное мышление. Все остальное только делает богаче фармацевтические компании".
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05.02.2021 16:05 Ответить
"Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», - именно потому проверенная десятилетиями технология векторной подход при производстве вакцины для вызова иммунного ответа представляется более проверенным и надежным, чем инактивированный, на основе нуклеиновых кислот.
"Одни из самых популярных на сегодняшний день - это рекомбинантные или векторные вакцины. Они изготавливаются на основе вирусов-носителей или вирусных векторов. Как это работает? Вы берете какие-то вирусные частицы, «вычищаете» из них все патогенные составляющие и на их место вставляете нужные вам элементы - генетический материал вируса, против которого изготавливается вакцина. По такому принципу была создана прививка от вирусного гепатита B или ротавирусной инфекции. И по такому же принципу сегодня многие разработчики создают вакцину от COVID-19".
Последствия уколами вакцин мРНК могут иметь далеко идущие последствия, которые скажутся только через несколько лет!
(прошу не рассматривать упоротых комментаторов как агитацию за Спутник V и другие векторные вакцины. Только факты)
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05.02.2021 16:02 Ответить
Вот сразу из статьи стало понятно, какой первый способ, а какой второй.
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05.02.2021 12:37 Ответить
COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6044 COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6044
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05.02.2021 13:04 Ответить
Ну ты тупой... Который сначала - тот первый. А который потом - тот второй. Ясно-же сказано было.
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05.02.2021 13:31 Ответить
это понятно.

не совсем понятно, где именно начало
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05.02.2021 14:10 Ответить
Угу, через приложение в смартфоне "Дия". Клоуны.
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05.02.2021 12:37 Ответить
Я думав в попу, а воно ось як....
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05.02.2021 12:40 Ответить
як сказав класик - табу
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05.02.2021 14:11 Ответить
У нас и гланды рвут двумя способами: через рот и через задницу...
Нахера писать о том, что у нас может храниться ДО 30 миллионов, напишите сколько у нас будет вакцины, какой и когда, а то у нас сейчас уже и так если ДО 30 миллионов... 0 - это веди ДО 30 миллионов, это ж не больше...
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05.02.2021 12:40 Ответить
если учесть, что для хранения Пфайзер даёт свои контейнеры для заморозки, то возникает вопрос , почему у нас не может храниться 300 миллиардов доз ?

Площадей под контейнеры мало ?
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05.02.2021 14:13 Ответить
Может не хватить рабов, чтобы это всё разгрузить. Пока ж всего по 2 выдали
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05.02.2021 17:29 Ответить
Беня себе много наловил по 10 штук баксов
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05.02.2021 18:25 Ответить
Как сказал классик: до чего техника дошла.
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05.02.2021 12:43 Ответить
1. продивляючись Г+Г
2. продивляючсь відосики
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05.02.2021 12:43 Ответить
Цікаво, якщо процедура щеплення буде наприклад вимагати 5 хвилин часу. То при робочому дні в 8 годин, провакцинувати 20 мільйонів українців знадобиться майже 2 роки.
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05.02.2021 12:44 Ответить
Как всегда?
Через Ж***.
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05.02.2021 12:45 Ответить
Поставлено вакцин - 0.
Сделано вакцинаций - 0.
Дано обещаний - 100500.
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05.02.2021 12:45 Ответить
А готові до зберігання 30 млн! От так!.
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05.02.2021 13:07 Ответить
виртуальный мир это реальность. причём очень удобная ))
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05.02.2021 12:52 Ответить
1) где ляжко наберёт врачей ? Бохатырьова подгонит ?
2) вакцина будет опломбирована, номер пломбы можно будет проверить на сайте производителя,
Или лохам китайские помои сойдут ?
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05.02.2021 13:00 Ответить
Начнем с того, что где наберется столько желающих вакцинироваться. Остальное уже можно не рассматривать.
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05.02.2021 15:57 Ответить
Шобы колоть конвеером, 5 минут на пациента, то 10 месяцев без продыху ...
Ляжко брехло, как и зеленский, клованы
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05.02.2021 13:05 Ответить
COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами:

1. Добровольная вакцинация
2. Принудительная вакцинация
COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4806
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05.02.2021 13:10 Ответить
1. В руку.
2. В сраку.
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05.02.2021 13:21 Ответить
Добровольная- за бабло Pfizer (большое начальство- на шару), Принудительная- путинским Новичок-5. (для лохов.)
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05.02.2021 13:23 Ответить
Pfizer заявлял что вакцины идет уже в термоупаковке, в специальной и дополнительного холодильника не нужно.
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05.02.2021 13:28 Ответить
Но хранить их можно только месяц. Далее они негодны.
Хранить 30млн вакцин? из области фантастики и развороввывания денег.
Типа закупят 30млн доз(хотя заявлено 170тыс пфайцера и 2млн astra zeneca) деньги заберут, из "виртуальнх закупок", ведь всеравно большая часть населения колотся не будет...
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05.02.2021 13:31 Ответить
​​Удостоенный наград спинальный хирург и бывший президент Ассоциации американских врачей и хирургов считает, что нынешние «вакцины» от коронавируса - это опасное биологическое оружие, используемое против людей.

Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая затем изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса...»
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05.02.2021 13:42 Ответить
мда даже гитлер до такого не додумался мобильные бригады по принудительному вакцинированию это сильно а дальше тогда что потом что будет
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05.02.2021 15:54 Ответить
Так МОГУТ хранить или БУДУТ хранить?! COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5532
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05.02.2021 16:49 Ответить
Не смотря на то, что пик сезонных вирусных заболеваний в Украине уже пройден, ЗЕбильные уроды не собираются отказываться от медицинских экспериментов на украинцах и намерены начать вводить в организм людей субстанции, которые еще нигде в мире не прошли полного цикла испытаний, имеющие многочисленные побочные воздействия на организм и абсолютно непредсказуемое пролонгированное воздействие. И вред от которых может на порядок превышать последствия от самой коронавирусной инфекции. Во власти в Украине конченные моральные выродки без совести и чести, которые находятся под внешним управление сатанистов-глобалистов и которые намерены выполнить свои обязательства перед мировой фармацевтической мафией. Вся это свора ЗЕбилов уже наработала на высшую меру социальной защиты, но останавливаться на достигнутом не собирается, судя по намерению принять не просто антиконституционный, а античеловеческий закон №4142...
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06.02.2021 09:39 Ответить
был похожий случай в 1900 годах , насколько помню тогда была эпидемия чумы миллионов 10 умерло, на коленке за год была создана вакцина от нее , вакцинация прошла на ура в Европе , очень быстро. Но через год после вакцинации уже от испанки умерло 100 миллионов ...... так что как то так.
Непонятно что делать будет эта вакцина , думаю в любом случае будет ослаблять иммунитет человека.
Я вообще считаю , что если человек не заболел за время пандемии, значит у него есть иммунитет к этой заразе. И вакцинироваться ему не надо !!!!!!
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06.02.2021 10:05 Ответить
Как это? То есть, если ты три года воевал и в тебя не попала пуля, то и на 4-й и так далее - пуля не попадёт?? никада???? ты как первокласник рассуждаешь - иди уроки делай COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2940
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06.02.2021 11:21 Ответить
 
 