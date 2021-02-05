COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ
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В Україні вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть двома способами. При цьому в Україні можуть одночасно зберігатися до 30 мільйонів доз вакцин.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вакцинація буде проводитися за допомогою мобільних бригад і на базі пунктів щеплень.
"Буде створено близько 350 бригад. До складу бригади входять один лікар, один резервний лікар, дві медичні сестри, одна резервна медична сестра і один водій. Всього в них задіяно близько 2200 фахівців", - заявив Ляшко.
У МОЗ зазначили, що держпідприємство "Укрвакцина" здатна прийняти на склад і зберігати одночасно до 30 мільйонів доз вакцини.
"Регіональний рівень - 25 закладів в обласних центрах, мають необхідні потужності складів для зберігання в обсязі тримісячної потреби. Районний рівень - 490 пунктів зберігання, зможуть зберігати до 2-4 тижневих обсягів", - додав Ляшко.
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Это ****** утверждает, что "вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!)". И этот бред клонируется всеми СМИ
Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.12.2020 г.
Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая затем изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса"
"Одни из самых популярных на сегодняшний день - это рекомбинантные или векторные вакцины. Они изготавливаются на основе вирусов-носителей или вирусных векторов. Как это работает? Вы берете какие-то вирусные частицы, «вычищаете» из них все патогенные составляющие и на их место вставляете нужные вам элементы - генетический материал вируса, против которого изготавливается вакцина. По такому принципу была создана прививка от вирусного гепатита B или ротавирусной инфекции. И по такому же принципу сегодня многие разработчики создают вакцину от COVID-19".
Последствия уколами вакцин мРНК могут иметь далеко идущие последствия, которые скажутся только через несколько лет!
(прошу не рассматривать упоротых комментаторов как агитацию за Спутник V и другие векторные вакцины. Только факты)
не совсем понятно, где именно начало
Нахера писать о том, что у нас может храниться ДО 30 миллионов, напишите сколько у нас будет вакцины, какой и когда, а то у нас сейчас уже и так если ДО 30 миллионов... 0 - это веди ДО 30 миллионов, это ж не больше...
Площадей под контейнеры мало ?
2. продивляючсь відосики
Через Ж***.
Сделано вакцинаций - 0.
Дано обещаний - 100500.
2) вакцина будет опломбирована, номер пломбы можно будет проверить на сайте производителя,
Или лохам китайские помои сойдут ?
Ляжко брехло, как и зеленский, клованы
1. Добровольная вакцинация
2. Принудительная вакцинация
2. В сраку.
Хранить 30млн вакцин? из области фантастики и развороввывания денег.
Типа закупят 30млн доз(хотя заявлено 170тыс пфайцера и 2млн astra zeneca) деньги заберут, из "виртуальнх закупок", ведь всеравно большая часть населения колотся не будет...
Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая затем изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса...»
Непонятно что делать будет эта вакцина , думаю в любом случае будет ослаблять иммунитет человека.
Я вообще считаю , что если человек не заболел за время пандемии, значит у него есть иммунитет к этой заразе. И вакцинироваться ему не надо !!!!!!