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Лавров (2207) отравление (1572) Россия (91288) Навальный (825) Боррель (580)

Боррель призвал Лаврова освободить Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель призвал Лаврова освободить Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров он призвал освободить российского оппозиционера  Алексея Навального, а также расследовать дело по его отравлению. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он.

Читайте также: Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Таки вакциной он ширнулся
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05.02.2021 13:22
+4
Ні вони реальні довбойопи... ніяк не можуть віддуплитися що такє ***** і що такє расея..
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05.02.2021 13:23
+4
Он вам не бутерброд - пусть сидит!
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05.02.2021 13:24
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Таки вакциной он ширнулся
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05.02.2021 13:22 Ответить
Ага ) і добре вставило !
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05.02.2021 13:24 Ответить
Ні вони реальні довбойопи... ніяк не можуть віддуплитися що такє ***** і що такє расея..
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05.02.2021 13:23 Ответить
Обильная оплата все сгладит...
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05.02.2021 14:07 Ответить
Он вам не бутерброд - пусть сидит!
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05.02.2021 13:24 Ответить
а где протесты после посадки лидера опозиции в рашке?
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05.02.2021 13:29 Ответить
после суда и обвинений в адрес Навального, опозиция больше не будет выходить на минитинги в его поддержку.
оказался нехорошим человеком.
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05.02.2021 14:29 Ответить
С такими ходоками и европейской обеспокоенностью сидеть Лёхе до звонка!
Донбасс тому пример....
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05.02.2021 13:30 Ответить
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности требует неподчиниться решению суда?
Это в ЕС так принято?
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05.02.2021 13:32 Ответить
В Европе нет судов в полицейском участке!
Или ты не в курсе ?
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05.02.2021 13:35 Ответить
Европа, обеспокоенность! Европа, когда скармливала Гитлеру и Сталину своих соседей до Второй мировой войны, и уже в 12-м веке успела "обеспокоиться" анэксией частей Грузию и Украину - ОБЕСПОКОЕНА? И на этот раз уступят, продемонстрировав обеспокоенность ? Опять цитирование: "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
................................................................................................
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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05.02.2021 13:33 Ответить
чи європейси такі наівні, чи це просто спектакль?
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05.02.2021 13:36 Ответить
Як Лавров відреагував на це? Насрав на столі та пальцем почав кидати у всіх лайно.?
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05.02.2021 13:51 Ответить
Вот лощадь охерела после того как узнала что от неё зависит свобода опозиционера !
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05.02.2021 13:55 Ответить
 
 