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Боррель призвал Лаврова освободить Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В ходе переговоров он призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального, а также расследовать дело по его отравлению. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления", - сказал он.
Топ комментарии
+10 Наглая Морда
показать весь комментарий05.02.2021 13:22
+4 Igor Lemke dd5e2437
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+4 Владислав Обужеванний
показать весь комментарий05.02.2021 13:24
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оказался нехорошим человеком.
Донбасс тому пример....
Это в ЕС так принято?
Или ты не в курсе ?
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"