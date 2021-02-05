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Боррель закликав Лаврова звільнити Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
У ході переговорів він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також розслідувати справу про його отруєння. Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.
Топ коментарі
+10 Наглая Морда
показати весь коментар05.02.2021 13:22
+4 Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар05.02.2021 13:23
+4 Владислав Обужеванний
показати весь коментар05.02.2021 13:24
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Будь ласка, зачекайте...
оказался нехорошим человеком.
Донбасс тому пример....
Это в ЕС так принято?
Или ты не в курсе ?
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"