Боррель закликав Лаврова звільнити Навального

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У ході переговорів він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також розслідувати справу про його отруєння. Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.

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