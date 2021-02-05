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Боррель закликав Лаврова звільнити Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель закликав Лаврова звільнити Навального

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У ході переговорів він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також розслідувати справу про його отруєння. Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.

Також читайте: У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Таки вакциной он ширнулся
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05.02.2021 13:22
+4
Ні вони реальні довбойопи... ніяк не можуть віддуплитися що такє ***** і що такє расея..
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05.02.2021 13:23
+4
Он вам не бутерброд - пусть сидит!
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05.02.2021 13:24
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Таки вакциной он ширнулся
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05.02.2021 13:22 Відповісти
Ага ) і добре вставило !
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05.02.2021 13:24 Відповісти
Ні вони реальні довбойопи... ніяк не можуть віддуплитися що такє ***** і що такє расея..
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05.02.2021 13:23 Відповісти
Обильная оплата все сгладит...
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05.02.2021 14:07 Відповісти
Он вам не бутерброд - пусть сидит!
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05.02.2021 13:24 Відповісти
а где протесты после посадки лидера опозиции в рашке?
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05.02.2021 13:29 Відповісти
после суда и обвинений в адрес Навального, опозиция больше не будет выходить на минитинги в его поддержку.
оказался нехорошим человеком.
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05.02.2021 14:29 Відповісти
С такими ходоками и европейской обеспокоенностью сидеть Лёхе до звонка!
Донбасс тому пример....
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05.02.2021 13:30 Відповісти
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности требует неподчиниться решению суда?
Это в ЕС так принято?
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05.02.2021 13:32 Відповісти
В Европе нет судов в полицейском участке!
Или ты не в курсе ?
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05.02.2021 13:35 Відповісти
Европа, обеспокоенность! Европа, когда скармливала Гитлеру и Сталину своих соседей до Второй мировой войны, и уже в 12-м веке успела "обеспокоиться" анэксией частей Грузию и Украину - ОБЕСПОКОЕНА? И на этот раз уступят, продемонстрировав обеспокоенность ? Опять цитирование: "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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05.02.2021 13:33 Відповісти
чи європейси такі наівні, чи це просто спектакль?
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05.02.2021 13:36 Відповісти
Як Лавров відреагував на це? Насрав на столі та пальцем почав кидати у всіх лайно.?
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05.02.2021 13:51 Відповісти
Вот лощадь охерела после того как узнала что от неё зависит свобода опозиционера !
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05.02.2021 13:55 Відповісти
 
 