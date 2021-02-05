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Мужчина, напавший на съемочную группу телеканала "Киев", уведомлен о подозрении, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина, напавший на съемочную группу телеканала

Иностранец 1980 г.р., который 3 февраля напал на съемочную группу телеканала "Киев" возле Киевского политехнического института уведомлен о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г.Киева.

Как отмечается, съемочная группа ТРК "Киев" осуществляла репортаж в прямом эфире по поводу работы заведений общественного питания уличного типа. В ходе репортажа журналистка с оператором зашли в одно из таких заведений, однако его работник агрессивно отреагировал на журналистов и вытолкал их на улицу. После этого журналисты продолжили репортаж на улице, однако это тоже не понравилось работнику учреждения. Выйдя на улицу, мужчина с бранью набросился на съемочную группу, в частности пытался повредить съемочную технику и укусил оператора за палец.

"Прибыв по вызову на место происшествия, правоохранители задержали мужчину. Им оказался гражданин другого государства, 1980 года рождения. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну судячи з того шо йдеться про заклад їжі то явно не кацап Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9916
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05.02.2021 14:44 Ответить
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05.02.2021 15:23 Ответить
Ларёк там вообще легально стоит? А у него документы на работу в Украине есть?
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05.02.2021 14:03 Ответить
А как поняли что он бранится, ведь он иностранец?
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05.02.2021 14:12 Ответить
Він спочатку у кацапів працював, ті навчили Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5524
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05.02.2021 14:45 Ответить
Дааа... За палец укусил гражданин другого государства... А гражданин Украины должен был бы отметелить этих продажных тварей, ибо журналисты в этой стране уже давно перевелись, а камеру использовать для проведения лапароскопических исследований толстой кишки...
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05.02.2021 14:39 Ответить
мавпа она и в Украине - мавпа
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05.02.2021 14:53 Ответить
 
 