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Запорожская ТЭС работает в штатном режиме. Отключение блока не повлияло на энергоснабжение региона, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Запорожская ТЭС работает в штатном режиме. Отключение блока не повлияло на энергоснабжение региона, - ДТЭК

Сегодня, февраля, в 10:49 был отключен энергоблок №1 Запорожской ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В компании утверждают, что на данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2

"Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, как и на работу ТЭС в целом", - подчеркивают в ДТЭК.

При этом отмечается,  что подобные технологические нарушения - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.

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"Это не является внештатной ситуацией. После того, как энергетики устранят недочеты в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2", - подытожено в сообщении.

Автор: Ірина Дашківська
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Крымчане предлагают электричество Украине, наверное хотят назад вернуться.
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05.02.2021 15:56 Ответить
Скорее всего, будут воду по бартеру просить.
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05.02.2021 15:59 Ответить
В свое время Беня начал использовать Приватбанк как мощный инструмент давления на власть. Остался без банка. Сегодня, похоже, Ринат Леонидович начинает такие же фокусы с энергетикой. Вопрос: хватит ли у бубочки храбрости отнять у него энергетику? Ответ: не хватит, значит чудеса с энергетикой и тарифами будут продолжаться.
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05.02.2021 15:58 Ответить
Вы перепутали курицу с яйцом. Ну да ладно.....долго объяснять
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05.02.2021 21:15 Ответить
У каждого из нас есть собственное мнение. Кто-то, в силу информированности, может сформировать более объективное. Возможно, это именно ваш случай. Нужно учитывать и то, что не все на 100% серьезно выражают мысль, пытают шутить, юморить и т.д. Когда получается, а когда не очень. В любом случае, спасибо за комментарий.
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06.02.2021 10:25 Ответить
 
 