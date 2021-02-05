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Новости За рубежом
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Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса.

Лукашенко выразил уверенность в том, что если не переломит ситуацию в стране, она подойдет к войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - заявил Лукашенко.

При этом он побаивается, что в ситуацию в стране могут вмешаться и внешние игроки.

"Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - добавил Лукашенко

Читайте также: Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь"

Он также привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке , с кем? Уточняй уже, старый поц!
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05.02.2021 16:21
+22
ничего не будет, момент утерян, выходить будет всё меньше на протесты и у ментов, будет больше сил, паковать и сажать, точечно, каждого.

Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
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05.02.2021 16:24
+8
Хана белорусскому морфлоту. ФФФсе. Лука мудищев совсем с катушек слетел.
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05.02.2021 16:30
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Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке , с кем? Уточняй уже, старый поц!
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05.02.2021 16:21 Ответить
если там придет к войнушке, украине придется взять под опеку берестейщину, пинщину и мозырь с нпз...до лучших времен
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05.02.2021 16:30 Ответить
Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1895
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05.02.2021 16:46 Ответить
полесье - наш
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05.02.2021 16:48 Ответить
А без маячні не можна?
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05.02.2021 18:36 Ответить
Він не сказав "будемо воювати",він сказав "підійдемо до войнушкі"...Точнічінько як ми підійшли,вірніше,як нас підігнали...До "войнушки" Росіі з Заходом на своїй територіі...Так що старому поцу тут не потрібно уточнювати,він висловився цілком зрозуміло...
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05.02.2021 17:28 Ответить
ничего не будет, момент утерян, выходить будет всё меньше на протесты и у ментов, будет больше сил, паковать и сажать, точечно, каждого.

Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
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05.02.2021 16:24 Ответить
Чіполіно набудує фанерних Рейхстагів і почне виховувати.
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05.02.2021 18:03 Ответить
Достатньо було б одного - двох тижнів загальнонаціонального страйку. Але білоруси і на це не хочуть йти. Можливо, поки що.
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05.02.2021 19:59 Ответить
Коли люди вважають, що Майдан то зло і "ми не майдануті", "ми протестуємо по своєму", як вони казали, то свободу вони не отримають. Вони вважають що свобода, це рукькій мир, але без Луки, мені шкода цих людей.
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05.02.2021 21:39 Ответить
Читаем между строк, если я останусь будет войнушка.
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05.02.2021 16:24 Ответить
Що, попруть іхтамнети "ваівать с бульбофошизмом" та будувать Вітебську наротну ріспупліку? Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2096
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05.02.2021 16:25 Ответить
...уссатый боится, что у него начнуть "качать" белорусских креветок и красную рыбу? Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5809
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05.02.2021 16:25 Ответить
Хана белорусскому морфлоту. ФФФсе. Лука мудищев совсем с катушек слетел.
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05.02.2021 16:30 Ответить
А чего он предлагает в пионеры и октябрята принимать с детства молодежь, значки вручать со своим вечным изображением, как в СССР и внушать им генеральную линию партии?
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05.02.2021 16:25 Ответить
Иначе им у власти не удержаться, кроме как через вождизм. Млять 21 век на дворе.
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05.02.2021 17:26 Ответить
Будут срать в мозг молодым людям ...
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05.02.2021 16:26 Ответить
Фуле, те выйдет
У кого мозг есть - тот уже все понял и его не переубедить
У кого нету - у того только спинной и туда насрать не получится
Тем более Польша беглых белорусов принимает с тихой радостью.
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05.02.2021 16:31 Ответить
Когда читал новости из Беларуси, казалось, что сильнее работать с молодежью уже нереально. Но нет, всё ж таки не вся молодёжь ещё познакомилась с дубинками, надо внедрять любовь к Родине шире...
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05.02.2021 16:26 Ответить
Мля... А как он ситуацию менят будет?
Весь молодняк превентивно посадит?
Сделает поголовную лоботомию?
Отправит всех служить в кацапскую армию?
И вааще дебилизм высшей пробы: зачем мостить свою задницу к парашке, которая не скрывает планов захватнических войн?
Дебил бл....дь (с)
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05.02.2021 16:29 Ответить
если говорит о войне, то, да - молодняк служить в армии и на границе, а на родителей - налог, чтобы содержать всю эту армию
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05.02.2021 16:52 Ответить
хитрожопый усач говорит, что боиться того, что сам начал... Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9642
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05.02.2021 16:29 Ответить
ватный таракан, да кому вы нужны то?
высрал за нефть - А за кальмаров и бананы забыл?(Белорашка оказывается выращивает бананы и прочее - маде ин беларусь - на банке с деликатесом частенько россияне видят, но делают вид что так и надо)
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05.02.2021 16:30 Ответить
Диктаторы, похоже не вписались в текущую информационно-технологическую революцию. Мыслят категориями политинформаций, преданности делу партии, защиты неизвестно каких "моральных" устоев. Говоря словами классика: "еще никогда они не были так далеки от народа".
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05.02.2021 16:31 Ответить
А як це він Україну не згадав? На кацапсячому маілСру вже інша тактика. Зявились ********* ніби то з України і попереджають в комментах кацапів де йдеться нєдовольство про низькі заробітки та високі ціни на продукти та ЖКХ, в такій гумористичній формі, що мовляв не доводьте ситуацію так як в Україні. Загалом, щоб довго не розповідати, все зводиться до (любіть ***** і буде вам щастя) Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2655
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05.02.2021 16:34 Ответить
Касаемо "внешних игроков". Польше сейчас не до этого.

Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8947
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05.02.2021 16:34 Ответить
Сейчас поляки бунтуют только против запрета на аборты а на остальное им пох, в том числе и на кацапов. У нихсвои проблемы.
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05.02.2021 16:40 Ответить
Кина не будет! Штаб Навального отказался от дальнейших проведения акций протеста!
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05.02.2021 16:35 Ответить
С кем воевать, со своим народом ради трона? Урод.
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05.02.2021 16:36 Ответить
Лука сознательно говорит о том, что отношения между странами и между людьми его обыватель -ватник должен понимать исключительно через призму тюремно-казарменной иерархии: есть паханы, а есть шестерки и опущенные. Его ватный обыватель не должен понимать истинные причины событий и подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы.
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05.02.2021 16:42 Ответить
"Взрывы гремят, гибнут люди, Источник: https://censor.net/ru/n3246272 ...а бульбу копаем...
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05.02.2021 16:44 Ответить
Проблема Білорусів - не доведення справи до кінця.
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05.02.2021 16:49 Ответить
Если не переломим ситуацию, мы подойдем к психушке, - Лукашенко
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05.02.2021 16:49 Ответить
за 26 лет выросло 2 поколения молодежи. - оказалось - не такое, как хотел этот клещ. надо еще гайки закрутить
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05.02.2021 19:14 Ответить
Хоровод проти автомата - безсилий.
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05.02.2021 16:50 Ответить
Знаете УКРАИНЦЫ Я давно перестал слушат этого гандона пророссийского .он мне не интересен .и когда МНЕ в загаловку в ЦЕНЗОРУ.НЕТ попалса этот шоумен Я посмеялса.какойта провенсиалный губернатор рассие пугает МИР -войной ))))) Я спомнил одну пословитсу
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05.02.2021 16:52 Ответить
Masogo liudi pokidajut stranu izza ego rezima.Netu nikakogo buducego v takoj strane
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05.02.2021 16:53 Ответить
Чтобы выпет КОНЯК надо его КУПИТ ))))))
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05.02.2021 16:53 Ответить
Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5420
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05.02.2021 17:00 Ответить
**** усата! Вдає що не розуміє,, що усі проблеми тількі в них із сусідом. Два захопивших владу маразматика.
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05.02.2021 17:19 Ответить
Вместо ладушек коктейль Молотова нужен был. А так все сбегут и упырь будет сам сажать картошку.
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05.02.2021 17:20 Ответить
Эти допущенные до безграничной власти мошенники должны сидеть в тюрьме.
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05.02.2021 17:31 Ответить
Через несколько лет: "Взрывы гремят, гибнут люди, а картоху копают", - отметил он
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05.02.2021 17:50 Ответить
Все-таки Лукашенко это голова. Ему палец в рот не клади. Лично я свой не положил бы
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05.02.2021 18:54 Ответить
Втайне думает о том, чем будет коротать дни в тюрьме
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05.02.2021 19:14 Ответить
Лука вообще совесть потерял ! Кто бы ему сбрил усы!
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05.02.2021 23:05 Ответить
 
 