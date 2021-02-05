Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса.
Лукашенко выразил уверенность в том, что если не переломит ситуацию в стране, она подойдет к войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - заявил Лукашенко.
При этом он побаивается, что в ситуацию в стране могут вмешаться и внешние игроки.
"Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - добавил Лукашенко
Он также привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке.
"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.
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Это всё, диктатора не победить хороводами и цветами для омона, как бы там сябры не обижались ...
У кого мозг есть - тот уже все понял и его не переубедить
У кого нету - у того только спинной и туда насрать не получится
Тем более Польша беглых белорусов принимает с тихой радостью.
Весь молодняк превентивно посадит?
Сделает поголовную лоботомию?
Отправит всех служить в кацапскую армию?
И вааще дебилизм высшей пробы: зачем мостить свою задницу к парашке, которая не скрывает планов захватнических войн?
Дебил бл....дь (с)
высрал за нефть - А за кальмаров и бананы забыл?(Белорашка оказывается выращивает бананы и прочее - маде ин беларусь - на банке с деликатесом частенько россияне видят, но делают вид что так и надо)