Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса.

Лукашенко выразил уверенность в том, что если не переломит ситуацию в стране, она подойдет к войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - заявил Лукашенко.

При этом он побаивается, что в ситуацию в стране могут вмешаться и внешние игроки.

"Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - добавил Лукашенко

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Он также привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.